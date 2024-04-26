“Уклонистами” автоматически могут стать два миллиона мужчин: что будет, если не обновить данные в ТЦК

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. У мужчин будет всего 60 дней, чтобы явиться в ТЦК или обновить свои данные через электронный кабинет или ЦНАП.

Будут ловить на улице, доставлять в ТЦК, штрафовать и забирать авто. Правоохранителям и военным развязали руки. День "Х" — 18 мая 2024 года, ведь именно тогда мобилизационный закон вступит в силу. Уклонистами могут автоматически стать около двух миллионов мужчин. Такую цифру называют юристы.

Как и кого накажут, если не явился в ТЦК 60 дней, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

60 дней на обновление данных в ТЦК

Прежде всего, что нужно сделать всем военнообязанным мужчинам после вступления в силу закона о мобилизации — обновить свои данные в ТЦК. Напомним, что закон вступит в силу 18 мая. У мужчин будет всего 60 дней, чтобы явиться в ТЦК или обновить свои данные через электронный кабинет или ЦНАП.

Если этого не сделать – человек автоматически становится уклоняющимся. И здесь уже будет не до шуток. Власть прописала в законе не очень приятные методы мотивирования защищать свое государство. В частности, речь идет о штрафах и санкциях для уклоняющихся. Адвокат Николай Максимов в комментарии ТСН.ua рассказал о вероятном алгоритме действий от ТЦК и правоохранителей : “Если человек не обновил персональные данные, то ТЦК обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска. Полицейские постараются найти этого человека”.

По словам Максимова, таких разыскиваемых будут десятки тысяч. Однако этим не будет заниматься уголовный розыск.

«Вероятнее всего, в поиске будут задействованы участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если человека там не будет, информация возвращается в ТЦК. После этого ТЦК направляет требование военнообязанному по адресу, который ему известен. Речь идет о требовании явиться в ТЦК. Если в течение 10 дней с момента получения или неполучения этого требования лицо не явилось, ТЦК обращается в суд с исковым заявлением об ограничении права на управление транспортным средством”, — рассказал Максимов.

Штрафы для уклоняющихся

Кроме этого, по словам адвоката, судом может быть наложен штраф в диапазоне до 25 тыс. грн. Если он не оплачен, информация передается в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, налагается арест на имущество этого человека, ограничивается его использование банковскими карточками. Более того, если человек не состоит на учете и не обновил данные, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

“Если ТЦК обращается в полицию с целью доставки разыскиваемого лица в ТЦК, то происходит административное задержание. К человеку могут быть применены меры по принуждению, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. То есть, такого человека доставляют в ТЦК”, — отметил Максимов.

Два миллиона уклоняющихся

Возникает логичный вопрос: откуда полиция и ТЦК будут получать данные о вероятных уклонянах? Ответ очень прост – существует множество реестров, где можно получить персональные данные украинца.

Могу сказать, что банки 100% сливают информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста, информацию могут предоставить государственная миграционная служба, МВД. Есть слух, что есть коммуникация с большой почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК”, — сказал Максимов.

По словам адвоката, потенциально в розыск могут объявить около двух миллионов мужчин: «Я уверен, что этот закон не направлен на то, чтобы полиция в массовом режиме разыскивала кого-то. Полицейские максимум уедут по месту жительства, позвонят по телефону, спросят. Это больше направлено на то, чтобы без вручения повестки людей сразу объявлять в розыск”.

“На сегодняшний день если человек по повестке не явился, тогда, безусловно, есть розыск. А они сделали так, чтобы все сразу попадали в розыск и всех можно было задерживать на улице. Это основная цель. Потому что сейчас нельзя задерживать, нет оснований человек не в розыске. А так два миллиона человек могут потенциально попасть в розыск, если не обновят данные. На законных основаниях можно будет задерживать на улице», – добавил он.

Ограничение для уклоняющихся

Напомним, что не только штрафами будут наказывать ухилянцев. Военнообязанные мужчины, которые не обновят свои данные в ТЦК, будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения. Ограничивать не будут в двух случаях: если установление такого ограничения лишает человека основного законного источника дохода (под эту категорию подпадают все водители, работающие на предприятия или организации, ФЛПы, таксисты) и если лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержание лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Есть две машины — поделись с ВСУ

Также закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Будут изымать не все машины и не у всех, то есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых может затронуть мобилизация авто.

Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также граждан. Однако в Раде заверили, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться по поводу этих норм.

Забирать легковые авто у рядовых украинцев не будут, объяснял ранее и представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Схема мобилизации авто

Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только транспортные средства без уточнений, какие именно. Список необходимых автомобилей формируют ВСУ, после этого в областях формируют мобилизационный заказ. Также известно, что мобилизованные транспортные средства будут запрещены продавать, перерегистрировать, отправлять за пределы Украины или даже в другую область. В течение 30 дней после демобилизации их должны вернуть владельцам

У депутатов будут забирать авто

Мобилизация авто будет касаться и нардепов. А у главных рабочих ВР автопарк — дай Бог. Такое мнение высказала изданию "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш.

Адвокат объясняет, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать авто. Поэтому народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на неприкосновенность.

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