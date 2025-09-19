"Уклонистов будут выдавать для мобилизации?": какую справку требуют у украинцев в Канаде и могут ли депортировать

Украинцев в Канаде якобы заставляют доказывать, что они не «уклонисты» / © ТСН

В последние дни украинские медиа и Телеграмм-каналы распространили сообщения типа: «Канада требует от украинцев справку о том, что они не уклоняются от службы» или «украинцев в Канаде могут выдавать для мобилизации».

Украинцы за границей говорят: Министерство иммиграции Канады запрашивает информацию о военной службе в Украине.

Что это за справка, зачем она нужна и действительно ли украинцам грозит депортация — разбирался ТСН.ua.

Украинцев в Канаде якобы заставляют доказывать, что они не «уклонисты»: что известно

Шумиха в Сети началась с публикации в группе «Украинская Канада» в Facebook:

«Многие украинцы — мужчины, которые отправились на постоянное проживание в Канаде, получают «Письма счастья» — Procedural Fairness Letter от Министерства иммиграции Канады (IRCC), в котором офицер просит предоставить официальную справку, что мужчина был освобожден от военной службы и не призывался в военное время».

В группе добавили письмо, полученное одним из подписчиков:

«Данное письмо офицер направил после того, как аппликант предварительно дал ответ на дополнительный запрос относительно информации о военной службе или ее отсутствии (military records form), добавил приписное свидетельство и объяснение, что никогда не служил и не призывался на службу. Но это не устроило канадского иммиграционного офицера».

Некоторые медиа и телеграмм-каналы трактовали это как требование предоставить справку о том, что украинец не уклоняется от военной службы. Также в Сети предположили, что это первый шаг к депортации украинских мужчин в Украину.

Что говорят в Министерстве иностранных дел Украины

Источники ТСН.ua в МИД сообщили, что неофициальную информацию о отправке так называемых «писем счастья» украинским мужчинам, проживающим в Канаде, тоже видели.

Однако работающие в Канаде украинские дипломаты по официальным каналам таких сведений не получали.

«Насколько нам стало известно, интернет-ресурс, первым опубликовавший сведения о якобы отправке таких писем, уже убрал это сообщение», — сообщили источники среди дипломатов.

Что говорит адвокат

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua подчеркнула, что информация о якобы проверке украинцев на факт уклонения от военной службы и возможной депортации не соответствует действительности.

На самом же деле миграционные органы Канады очень тщательно проверяют сведения и данные граждан иностранных стран (не только граждан Украины) при принятии решений о предоставлении документов о временном или постоянном проживании или продолжении действия таких документов.

В частности, миграционная служба проверяет сведения о:

Семейное положение заявителя: о родителях, детях, супругах, бывших супругах;

Место работы, образование;

Сведения о несудимости в стране гражданства и/или в стране своего последнего проживания (резидентства);

Не находится лицо или члены его семьи в санкционных списках.

Также собираются сведения о состоянии здоровья;

Заявитель тщательно проходит медицинское освидетельствование на выявление инфекционных болезней.

Все это необходимо для получения документов на проживание в Канаде.

«То есть для миграционной службы важно, кого они пускают в свою страну, они предоставляют вид на жительство только лицам с „чистой биографией“ для обеспечения безопасности своей страны», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Зачем в Канаде проверяют военно-учетные документы украинцев

По словам адвоката, миграционные службы имеют право истребовать дополнительные сведения или подтверждения в случае расхождения в данных, недостоверности или любых других подозрений по поводу правдивости поданных документов.

«Что касается проверки сведений о воинской обязанности, так это возможно с целью проверки мужчин на соблюдение ими законодательства страны гражданства для понимания или анализа проходил ли военную службу, какие функции он выполнял в войске, какую должность занимал или какую специальность имеет», — отметила Марина Бекало.

Это важно для выявления лиц, которые могут быть причастны к серьезным преступлениям (в том числе и военным), что может представлять угрозу национальной безопасности Канады.

«Такие меры предпринимаются для обеспечения национальных интересов исключительно Канады, а не других стран — если речь идет о якобы депортации мужчин в Украину», — пояснила адвокат.

Могут ли «уклонистов» депортировать из-за границы

Марина Бекало подчеркнула: если гражданин не нарушает внутреннее законодательство Канады, в том числе и визовый режим, предоставил полностью достоверные данные о себе и членах своей семьи, его репутация безупречна, то депортировать такое лицо нет никаких оснований.

«Если лицо военнообязанное, то для Канады это не является достаточным основанием для депортации такого лица в страну гражданства. Украина также юридически не может требовать возвращения мужчин только с целью выполнения ими воинского долга, это не предусмотрено никакими международными соглашениями», — пояснила адвокат.

Какой документ требуют у украинцев в Канаде и зачем

Публикацию о «письмах счастья» украинцам в группе «Украинская Канада» уже удалили публикацию и подчеркнули, что она вызвала волну дезинформации в соцсетях:

«Украинские паблики перекрутили содержание и распространили фейки о возможных депортациях и новых правилах въезда в Канаду — хотя в оригинальном тексте публикации об этом ничего не говорилось».

Там пояснили, что Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) при рассмотрении заявлений на постоянное место жительства все чаще присылает украинцам так называемый Procedural Fairness Letter.

Что такое Procedural Fairness Letter (PFL)

Procedural Fairness Letter — это официальное письмо от канадской иммиграционной службы. Он означает, что у вас возникли вопросы или сомнения, которые нужно уточнить. PFL не является отказом, но игнорировать его нельзя — заявителю предоставляется единственный шанс объяснить ситуацию и предоставить отсутствующие документы.

Почему посылают такое письмо

Чаще всего причины таковы:

неполные или противоречивые данные в формах;

отсутствие важных документов (например, справок о работе, образовании или военной службе);

сомнения в подлинности предоставленной информации.

Military Records Form (IMM 5546)

Важной частью пакета документов форма Details Of Military Service (IMM 5546), отметили в группе «Украинская Канада».

В нем заявитель должен указать, проходил ли военную службу, в каких подразделениях и в течение какого времени. Если не служил — это также нужно указать, объяснить причину (увольнение, отсрочку) и добавить подтверждающие документы.

Цель этой формы:

Проверка безопасности — убедиться, что заявитель не был причастен к преступлениям или нарушениям прав человека и не представляет угрозы для Канады;

Подтверждение данных — проверка достоверности биографии, в том числе ролей и обязанностей во время службы.

Почему украинцев в Канаде спрашивают об армии

В своих письмах IRCC напоминает:

В Украине существует обязательная военная служба для мужчин;

Призыв был возобновлен в 2014 году, а после 2022 все мужчины от 18 до 60 лет должны были стать на военный учет и пройти медосмотр;

Если заявитель проживал в Украине в возрасте призыва, он должен предоставить военный билет или официальную справку об освобождении от службы.

В случае отсутствия таких документов иммиграционный офицер может выразить сомнения в деле и отправить PFL.

Сколько есть времени на ответ

Заявителю обычно предоставляется 7 дней для подачи документов или пояснений. Чаще всего достаточно переведенного военного билета, справки по военкомату или письменного объяснения.

У многих людей после этого не было проблем с получением статуса постоянного резидента.