Уклонисты становились "больными": на Днепропетровщине разоблачили схему избегания от мобилизации

На Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в изготовлении фальшивых справок во избежание военной службы.

Об этом 16 мая говорится в сюжете ТСН.

По данным следствия, он фальсифицировал вывод военно-врачебной комиссии. И обещал снять своих клиентов с учета по состоянию здоровья. За это мужчина просил 4,5 тыс. долларов.

Его задержали правоохранители, когда ему передавали пакет документов и деньги.

Дома подозреваемого нашли печати, черновые записи и средства. Муж уже под стражей. Ему инкриминируют:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)

ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)

ч. 2 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала в Прикарпатье незаконную схему по выезду военнообязанных мужчин за границу. "Бизнес" организовали два жителя Тлумача. С одного "клиента" брали от 6,5 тыс. долларов.

Также в Хмельницкой области врачи зарабатывали на подделке медицинских справок для мобилизованных.

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