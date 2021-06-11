Уклоняются от уплаты налогов и злоупотребляют служебным положением: фискалы расследуют дела, где фигурируют чиновники КГГА

Глава Киева Виталий Кличко накануне заявил о политическом давлении.

Уклоняются от уплаты налогов, злоупотребляют служебным положением и разворовывают бюджетные средства: фискалы расследуют дела, в которых фигурируют должностные лица КГГА.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 10 июня.

Во время следствия уже установлены убытки более чем 160 млн гривен. По данным следователей, коммунальные компании заключали договоры с подрядчиками, а те — полностью или частично не выполняли свою работу, а деньги присваивали. Поэтому в столице продолжаются массовые обыски на коммунальных предприятиях и офисах департаментов столичной власти.

Глава Киева Виталий Кличко накануне заявил о политическом давлении. Он напомнил, что с 2015 года столичная власть провела почти 400 проверок и внутренних аудитов и передала правоохранителям все материалы расследований.

"Когда мы передавали результаты проверок, надеялись на эффективное сотрудничество. Но, когда Киев получил серию обысков, которые имели целью парализовать работу ключевых служб города, это — не сотрудничество, а политическое давление", — сказал он.

В ответ председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник отметил, что в деле нет никакой политической окраски.

"Это обычная наша процессуальная работа. Есть состав преступления, есть уголовное производство, являются следственные действия. Что касается причастности ли причастности каких-либо лиц КГГА — это тайной следствия", — резюмировал он.

Напомним, 11 мая столичные правоохранители пришли с обысками к коммунальному объединению "Киевзеленстрой" с подозрением в уклонении от уплаты налогов.

Впоследствии, 12 мая, прокуратура пришла в "Киевавтодор", где искала первичную финансовую документацию о якобы уклонения от уплаты налогов на сумму 18, 6 млн грн. В этот же день обыски проводились в зданиях КГГА и "Спецжилфонда", а также в здании "Киевгорсвета".

13 мая силовики проверяли департамент градостроительства и архитектуры, а также "Киевский метрополитен" и "Киевавтодормост ".

Новости Украины: фискалы продолжают расследовать дела, в которых фигурируют должностные лица КГГА

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