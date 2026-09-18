Уколы для похудения "Биопатид": пострадавшая рассказала об ужасных последствиях "волшебных инъекций"

Пострадала уколов для похудения Биопатид

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Скандал с косметологами, чьи клиенты стали подопытными. В течение одного дня следователи СБУ обыскали 250 клиник красоты по всей Украине. Десятки задержанных. И все потому, что людям для похудения — кололи фальсифицированный препарат “Биопатид”. Он не прошел клинические исследования и не был зарегистрирован. Нигде в мире.

Как этот препарат может повлиять на здоровье? И реально ли после громкого скандала вернуть доверие к врачам, пропагандировавшим фальсифицированный препарат, рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта.

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Она просто хотела сформировать новую пищевую привычку. А получила проблемы со здоровьем.

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«И вот все нервные окончания, которые были в теле, невозможно было просто даже помыть лицо, так было больно. Мне было очень плохо, боль была по всему телу, кожа болела, лихорадка, жар, холод. Это препарат должен снижать аппетит, но не отнимать его полностью, за первые 48 часов я ничего не ела, не смогла. Я думала идти в больницу, может его вывести», — рассказывает женщина.

Это произошло после инъекции похудения, которыми лечат ожирение и сахарный диабет. Молодая женщина, вес которой в тот момент был 60 килограммов, с помощью этого препарата хотела отказаться от сладкого.

Пострадала уколов для похудения Биопатид

Тем более, все ее подруги, живущие в Европе, уже пользовались этим методом и кололи американский препарат

«Первая клиника, которую я ввела в гугл — это была клиника Трифоновой. Там хороший маркетинг работает. Я написала, что хочу Муджаро, они сразу прислали, какие нужно анализы, чтобы идти к эндокринологу, нужна консультация. Я сдала все анализы, по анализам все было отлично», — рассказывает женщина.

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Тогда Галина еще не понимала, что становится жертвой рекламы.

«Девочки, вы хотите похудеть, например, на 10 кило… Хочется продолжать — это единственный побочный эффект на терапии „Биопатитом“, — говорится в рекламе клиники.

Но то, что увидели правоохранители, было далеко от инстаграммной картинки. Оказалось — субстанцию во флаконы разливали в Киевской области. В условиях совсем не стерильно лабораторных. Сложности кустарного производства удалось зафиксировать следователям:

«Нет воды. Я не знаю, как мгновение, эти банки, стаканы. Ты их просто какой-то жесткой жесткой тряпкой. Понял? Главное — чтобы ты их полоскал хорошо той жидкостью для инъекций в тех банках».

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На записях, опубликованных прокуратурой, — также дискуссии после жалоб клиентов на расстройства пищеварения после инъекций.

«Нарушена стерильность? Ну а я тебе говорила, что нарушена стерильность. Не концентрация».

Упаковали флаконы, учитывая оперативные прослушивания, вообще в домашних условиях.

«Да коробочки я могу и лежа. Лежать и складывать»

Сырье для уколов похудения под названием «Биопатид» доставлялось из Китая в качестве биодобавок, что позволяло обходить таможенный контроль. По данным прокуратуры, себестоимость препарата — 17 долларов. А продавали за тысячу двести, если оптом со скидкой по 500. Препарат на сайте клиники рекламировали, как новую эру безопасного и эффективного похудения. Стоимость программы — от 40 до 75 тысяч гривен.

Первый укол два с половиной миллиграмма Галине обошелся в три с половиной тысячи гривен. Врач в косметологической клинике расписала ей лечение на полгода. Галина хотела себе уколоть американские лекарства. Но ей объяснили, что у них есть гораздо лучший препарат.

«Он очищен, нет побочки и они рекомендуют, я не слышала об этом препарате и я усомнилась, спросила страну производитель. Она вытащила баночку и показала Бразилия, что у них так же у той компании есть другие препараты для красоты очень эффективные, и никто не жалуется. Они не предлагали альтернативу. Они сразу сказали, только это и все», — рассказывает женщина.

Не доверять тогда врачам, вспоминает Галина, у нее не было оснований:

«Когда ты смотришь в клинику, там много у них обслуживается звезд, блоггеров, инфлюэнсеров. И ощущение такое, что если знамена эти люди туда идут, значит, клиника хорошая. То есть создается впечатление, что эта клиника действительно так профессиональна, инновационна, они знают, что нужно там для красоты, для здоровья».

Подозреваемая владелица клиники Мария Трифонова — на заседании суда была в стразах. Все вещи подчеркнуто люксовые. От комментариев отказывалась. Суд отправил ее на два месяца под стражу с альтернативой — залог в размере шестидесяти восьми миллионов гривен.

Только в течение июня 26 года было изготовлено более четырех тысяч флаконов препарата Биопатид. При цене — если брать 500 долларов за один флакон — доход от преступной деятельности составил более двух миллионов долларов.

По данным прокуратуры, Мария Трифонова играла главную роль в распространении якобы бразильского препарата. На самом же деле фальсификата, говорят в прокуратуре.

Инъекции для похудения Биопатид

«С целью маскировки противоправной деятельности и создания у потребителей представления о законности происхождения продукции, организатором привлечена торговая марка Biopel Medical, которую он сами создал, для распространения и рекламы этого продукта. Также привлекались сайты, социальные сети, через которые осуществлялась реклама и реализация препаратов. Сбыт производился через почтовых операторов, через курьеров и во время проведения тренингов на базе одной из клиник в городе Киеве», — говорит начальник управления Днепропетровской областной прокуратуры Андрей Дяченко.

Биопатид — это вымышленная торговая марка, под которой продавали сырьевой тирзепатид. Эта молекула является основой препарата для диабетиков одной из американских компаний. У нее и патент на нее, которой будет действовать еще 10 лет. Так что никто, кроме нее, не может производить это сырье. Но вокруг Биопатида подозреваемые в мошенничестве создавали правдоподобную легенду. И даже возили в промотур врачей и знаменитостей в Бразилию, в клинику, которая якобы и производит инъекции для похудения.

Эта лаборатория в Сан-Паулу действительно существует. В лучшем районе столицы Бразилии. Мы обратились в компанию через социальные сети. О визите украинских промоутеров бразильцы умолчали:

«Нам не известен продукт под названием Биопатид и мы не производим никаких лекарств под таким названием. Уникафарма не имеет никаких отношений с украинскими компаниями».

Защитница Марии Трифоновой подозрение отрицает:

«Такого лекарственного средства на территории Украины не зарегистрировано. Поэтому о какой подделке или фальсификации идет речь, непонятно».

И вот здесь начинается самое интересное. Были клиенты, которые хотели убедиться в легальности препарата и требовали у врачей регистрационный номер Биопатида. Самым настойчивым — присылали конец документу с цифрами. И нам удалось найти его. Это действительно сертификат соответствия, выданный в Житомире косметическому средству Биопатид. Но в документе лишь отмечено, что Биопатид соответствует индексу кожно-раздражающего действия.

«Этот сертификат, в принципе, свидетельствует вообще не о чем. Не понятно, что это за косметическое средство, для чего используется, в какой он форме. Здесь нет, что это раствор, это гель, может это патчи под глаза Биопатид. Понимаете, выдача такого сертификата не дает нам никакой информации. И в принципе этим могут пользоваться те, кто какие-либо преступления совершают. Тем, что по этому сертификату непонятно вообще ничего. Если это средство, которое должно быть лекарственным средством, оно должно быть зарегистрировано», — говорит директор департамента контроля качества лекарственных средств и крови Государственная служба Украины Завадская Юлия.

Подозреваемая

В департаменте контроля качества лекарственных средств отмечают: Биопатид никогда не регистрировали как лекарство. И вообще Госликслужба его запретила. Это произошло еще в начале года, когда получили жалобы на этот препарат.

Это государственный экспертный центр Минздрава. Именно сюда подают документы для регистрации лекарства. Это сложный и длительный процесс. А на изготовление лекарства вообще идут годы. Первоначально лабораторная разработка молекулы — это основа. Затем клинические испытания на животных и людях. И только когда доказана эффективность и безопасность лекарственного средства, начинается регистрация.

«На лекарственное средство непосредственно предоставляется регистрационное удостоверение. Оно таким образом смотрится. Лекарство — это регистрация, а не сертификация, как у нас принято все говорят о сертификации. Если вы хотите купить по рецепту или какое-нибудь безрецептурное лекарственное средство, всегда нужно это делать в аптеке. Если вы сомневаетесь, вы всегда можете взять упаковку, там должен обязательно номер серии, там должен быть обязательно срок годности. Зайти на Государственный реестр лекарственных средств, ввести название или название действующего вещества, и вы сразу увидите, действительно ли совпадает производитель, действительно ли совпадает инструкция, таким образом сможете убедиться, это действительно лекарственное средство или фальсификат», — говорит Руководитель ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» Адаманов Эдем.

Уже после осложнений Галина начала тщательно изучать, что же ей на самом деле укололи:

«Я тогда написала в клинику, я написала, что я волнуюсь, я себя очень плохо чувствую, и скажите мне, пожалуйста, пришлите мне фотографию этого флакона и эти баночки, которые сделали мне препарат. Они мне послали фото баночки, на ней был там штрих-код и QR-код. Но, правда, при нажатии телефона он не открывался. И написали мне, что наша клиника работает только с сертифицированным лекарством».

И даже при детальном рассмотрении только фото упаковки, Галина заметила, что там упомянуты два разных бразильских производителя. А опытные медики точно знают, как выглядит упаковка легального лекарства. Врач-диетология Ольга Гордиевич еще в феврале это заметила и написала пост, что препарата Биопатид в мире не существует:

«Я сегодня видела очень много информации в интернете, где просят не винить врачей, не портить их репутацию, что они доверяли дистрибьюторам и так далее. Но, мне кажется, это очень большое пятно на репутации. Если человек имеет врачебное образование, он знает, что такое тирозапатит. Она знает, что это гормоноподобное вещество. Раз это гормоноподобное вещество, это должна быть регистрация лекарственного средства. Если препарат не имеет регистрации как лекарственное средство, врач прекрасно понимает, что он не имеет права использовать его».

Некоторые клиники уже обнародовали извинения. Мол, они слепо доверяли проверенным поставщикам. Пока многие вообще чистят страницы в соцсетях, на которых продвигали Биопатид.

«Это просто ужасно. На самом деле эта реакция, которая у меня была, она могла быть банальной, даже не может быть сам препарат, а возможно она на антисанитарию, которая там была. Анализы абсолютно все в норме, не было никаких показателей. Я думаю, смотрят на инсулино-резистентность, сахар в крови. Вообще на инсулин ничего этого не было. Плюс, я так понимаю, у меня был низкий гемоглобин. И так же я так понимаю теперь, что врач должен обратить на это внимание. Если прописывать препарат тем, кто подвержен анемии, возможно, это может быть намного ухудшение состояния. Это уже после всего, когда уже пообщалась с настоящим врачом-эндокринологом, которая мне все рассказала, теперь я уже понимаю, что произошло», — говорит пострадавшая.

Инъекции для похудения Биопатид

Врач — эндокринолог Елена Добровинская говорит — колоть подобные инъекции без медицинских показаний и избыточного веса, — опасно. Даже не всем пациентам с ожирением и сахарным диабетом их назначает. А тем более, если речь о фальсификате. Последствия не исследованы

«Пациенты говорят, я там похудел, у меня все ок. Но за счет чего ок? За счет мышечной ткани и мы ожидаем спустя около 5 лет развитие саркопении? А возможно за счет костной ткани и мы ожидаем развитие в течение 5 лет или в дальнейшем риск развития повышенного остеопороза? Мы должны учитывать все данные. И именно для этого, когда выходит молекула на рынок, перед тем, как она вышла на рынок, ее обследуют, проводят специальные клинические исследования на определенных дозах, соответственно, и доза 5, 10, 15 миллиграммов, как она влияет, какие у нее долговременные перспективы, как она работает в отдаленном результате».

У Галины тоже не было медицинских показаний, как и избыточного веса. А последствия фальсифицированного укола чувствует до сих пор:

«Я все-таки как-то испытываю проблемы с перевариванием пищи, столь серьезной пищи, а не просто суп съесть».

Теперь женщина ищет других пострадавших от Биопатида, чтобы подать коллективный иск против владельцев клиники:

«Я не буду предоставлять никакие данные. Вот когда уже будет какое-то решение, которое вступит в законную силу, тогда буду».

Кроме Марии Трифоновой, суд отправил в СИЗО и отца ее гражданского мужа — Анатолия Черкасского, соучредителя бизнеса. В СИЗО уже 14 фигурантов этого дела. И это только половина из списка подозреваемых — к остальным еще готовят ходатайства.

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