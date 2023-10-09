Украденная кепка у погибшего воина ВСУ и бои до последнего: десантники рассказали, как освобождали Клищиевку

Украинские военные рассказали подробности освобождения оккупированной ранее Клищиевки на Бахмутском направлении. Десантники рассказали, как успешно выполнили задание и взяли в плен 7 окупантов, которые во время штурма пытались хитрить.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Во время освобождения Клищиевки оккупанты активно сопротивлялись

Клещиевку освобождали десантники 80-й бригады. В одном из руин наши бойцы обнаружили тайник оккупантов. Те засели в подвале и сдаваться не хотели. Однако впоследствии украинские десантники взяли в плен 7 россиян.

"Котик" — боец, снимавший видео во время последующих боевых задач, получил ранение и к моменту записи интервью лечится в госпитале. Его собратья на псевдо "Кемел" и "Козак" — комментируют штурм, потому что тоже тогда были в составе подразделения", — говорится в сюжете Ивана Петричака.

"Кемел" и "Козак" вместе воюют три месяца. "Кемел" — опытный боец, а "Козак" же — на войне меньше года и освобождение Клищиевки, это были его первые боевые выходы.

"Кемел" и "Казак"

"Первый день мы приехали, это был белый день. Первые взрывы. Нас там начали крыть так, что мы не могли дальше продвинуться. Минометка, танки, ну, все что было", — говорит военнослужащий 80 бригады ВСУ "Козак".

Это была работа под обстрелами, когда окупантов больше, чем своих. В день освобождения Клищиевки наши бойцы получили задачу: продвинуться на ближайшую к врагу точку и закрепиться.

"Она в ноль разрушена. Ни одного целого дома нет. Просто. И это для тебя такое ощущение, что ого", — говорит "Кемел".

Военные говорят, что нужно прислушиваться к каждому звуку. Оккупанты же не планировали сдаваться и пробовали отбиваться, но зря.

Кадры боев за Клещиевку

"Для нас на этом штурм закончился. Мы дошли до точки, к которой должны были выйти", — говорит "Козак".

Как ВСУ захватывать окупантов в плен

На крайней точке было обнаружено скопление россиян. Из разрушенного подвала сразу достали 6 захватчиков. Еще один оккупант – пошел на хитрость. Он решил спрятаться, но потом сдался.

Поведение оккупантов свидетельствует, что они осознают, что поступают и ити добровольно не готовы даже в худших для себя ситуациях.

Пленные оккупанты

"Они сидят в подвалах. Ты у него спрашиваешь, сколько ты здесь сидишь? Неделя. Без воды, еды, боекомплекта. На него всем плевать, о нем забыли. Ему сказали там сидеть и все, его ничего больше не волнует", — говорит украинский воин.

Пленные оккупанты из разных подразделений, они прятались в разрушенных домах после обстрела украинской артиллерии.

Во время допроса на одном из россиян заметили фуражку украинского солдата. Ее оккупант, как трофей, снял с нашего погибшего. Они затрудняются ответить, за что воюют. Один из пленных оказался чеченцем, заявившим, что "приехал посмотреть на войну".

Кашкет погибшего воина ВСУ, укравший оккупант

К моменту выхода сюжета его герои попали в госпиталь

Сейчас Клещиевка находится под украинским контролем. Но операция по освобождению территорий в ее районе еще не завершена. Украинские штурмовики ежедневно рискуют жизнью, чтобы освободить все захваченные территории.

"У нас боевой дух, слава Богу высокий. Потому что все понимают, это нужно довести до какого-то логического завершения", — говорит "Кемел".

"Кемел"

Уже во время подготовки этого сюжета к выходу в эфир — "Кемел" и "Козак" тоже попали в больницу. У одного – осколочное ранение и контузия, у другого – последствия физической перегрузки. Но оба планируют как можно скорее вернуться в строй и продолжать сражаться за победу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Цена украинского наступления: ВСУ раскрывают детали тяжелых боев за Клищиевку

Напомним, воин ВСУ раскрыл детали штурма Клищиевки.

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