Украденная кепка у погибшего воина ВСУ и бои до последнего: десантники рассказали, как освобождали Клищиевку

Украинские защитники рассказали, как освобождали Клищиевку под Бахмутом.
Украинские военные рассказали подробности освобождения оккупированной ранее Клищиевки на Бахмутском направлении. Десантники рассказали, как успешно выполнили задание и взяли в плен 7 окупантов, которые во время штурма пытались хитрить.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.
Во время освобождения Клищиевки оккупанты активно сопротивлялись
Клещиевку освобождали десантники 80-й бригады. В одном из руин наши бойцы обнаружили тайник оккупантов. Те засели в подвале и сдаваться не хотели. Однако впоследствии украинские десантники взяли в плен 7 россиян.
"Котик" — боец, снимавший видео во время последующих боевых задач, получил ранение и к моменту записи интервью лечится в госпитале. Его собратья на псевдо "Кемел" и "Козак" — комментируют штурм, потому что тоже тогда были в составе подразделения", — говорится в сюжете Ивана Петричака.
"Кемел" и "Козак" вместе воюют три месяца. "Кемел" — опытный боец, а "Козак" же — на войне меньше года и освобождение Клищиевки, это были его первые боевые выходы.
"Первый день мы приехали, это был белый день. Первые взрывы. Нас там начали крыть так, что мы не могли дальше продвинуться. Минометка, танки, ну, все что было", — говорит военнослужащий 80 бригады ВСУ "Козак".
Это была работа под обстрелами, когда окупантов больше, чем своих. В день освобождения Клищиевки наши бойцы получили задачу: продвинуться на ближайшую к врагу точку и закрепиться.
"Она в ноль разрушена. Ни одного целого дома нет. Просто. И это для тебя такое ощущение, что ого", — говорит "Кемел".
Военные говорят, что нужно прислушиваться к каждому звуку. Оккупанты же не планировали сдаваться и пробовали отбиваться, но зря.
"Для нас на этом штурм закончился. Мы дошли до точки, к которой должны были выйти", — говорит "Козак".
Как ВСУ захватывать окупантов в плен
На крайней точке было обнаружено скопление россиян. Из разрушенного подвала сразу достали 6 захватчиков. Еще один оккупант – пошел на хитрость. Он решил спрятаться, но потом сдался.
Поведение оккупантов свидетельствует, что они осознают, что поступают и ити добровольно не готовы даже в худших для себя ситуациях.
"Они сидят в подвалах. Ты у него спрашиваешь, сколько ты здесь сидишь? Неделя. Без воды, еды, боекомплекта. На него всем плевать, о нем забыли. Ему сказали там сидеть и все, его ничего больше не волнует", — говорит украинский воин.
Пленные оккупанты из разных подразделений, они прятались в разрушенных домах после обстрела украинской артиллерии.
Во время допроса на одном из россиян заметили фуражку украинского солдата. Ее оккупант, как трофей, снял с нашего погибшего. Они затрудняются ответить, за что воюют. Один из пленных оказался чеченцем, заявившим, что "приехал посмотреть на войну".
К моменту выхода сюжета его герои попали в госпиталь
Сейчас Клещиевка находится под украинским контролем. Но операция по освобождению территорий в ее районе еще не завершена. Украинские штурмовики ежедневно рискуют жизнью, чтобы освободить все захваченные территории.
"У нас боевой дух, слава Богу высокий. Потому что все понимают, это нужно довести до какого-то логического завершения", — говорит "Кемел".
Уже во время подготовки этого сюжета к выходу в эфир — "Кемел" и "Козак" тоже попали в больницу. У одного – осколочное ранение и контузия, у другого – последствия физической перегрузки. Но оба планируют как можно скорее вернуться в строй и продолжать сражаться за победу.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Цена украинского наступления: ВСУ раскрывают детали тяжелых боев за Клищиевку
Напомним, воин ВСУ раскрыл детали штурма Клищиевки.
Читайте также: