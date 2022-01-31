"Украденный сон": что мешает украинцам качественно спать и действенные рецепты здорового отдыха

Украинцы – нация хронического недосыпания.

Украденный сон — то, что беспокоит сегодня каждого третьего жителя планеты и буквально укорачивает жизнь. Украинцы – не исключение.

О действенных рецептах здорового сна — 31 января говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекта "Украденный сон".

Украинцы – нация хронического недосыпания. По словам эксперта, около 36% людейв возрасте от 20 до 60 лет говорят о том, что сейчас не высыпаются, а 10 лет назад это было 28%.

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"Если это хроническая история, когда человек все время недосыпает, то это, к сожалению, ведет в могилу", — отмечает автор книги "Когда я наконец высплюсь" Ольга Маслова.

Здоровый сон – это иммунитет. По исследованиям, выспавшийся человек при контакте с больным ОРВИ заразится с вероятностью 15%, для того, кто регулярно спит менее 5 часов, риск уже 50%

"А болезнь Альцгеймера начинается еще в 20-25 лет, когда мы пренебрегаем законами и правилами сна", — подчеркивает сомнолог Юрий Погорецкий.

Специалист советует сохранять культуру сна и ложиться спать и "совам", и "жаворонкам" с 22 часов.

Другого мнения придерживаются авторы книги "Когда я наконец высплюсь" Ольга Маслова и Ника Бельская.

"Мелатонин вырабатывается не потому, что видит на часах 22 часа, а потому, что должны произойти биохимические процессы, предшествующие этому синтезу. Фишка не в конкретном часе, а в том, как мозг оценивает остановку вокруг себя", – объясняет Ольга Маслова.

Никакого кофе после обеда и расслабление перед сном. Но самая большая проблема – гаджеты. Ника Бельская советует перед сном читать книги, а не смотреть телевизор.

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Главное: во время сна в вашей спальне должно быть табу на любой свет. Даже самая маленькая лампочка убивает здоровый сон.

"Свет ночью сбивает биологические ритмы из-за того, что клетки, способные воспринимать свет, работают даже при закрытых глазах", — объясняет Ника Бельская.

Эксперт советует — за рецептом здорового сна стоит ехать за город. Там нет ни световых, ни шумовых раздражителей, а движение, физические нагрузки на свежем воздухе – важный шаг к здоровому отдыху ночью.

Подробнее смотрите в сюжете на видео:

Что мешает украинцам качественно спать

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