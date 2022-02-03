"Украденный сон": возможно ли спастись от хронического недосыпания из-за работы

Согласно советам специалистов, день должен начинаться со света, напоминающего естественный свет утра.

Представителям многих профессий хорошо известно, что такое работа ночью или вставание на работу в четыре утра. А вот о влиянии таких графиков на здоровье – известно гораздо меньше.

О том, возможно ли спастись от хронического недосыпания из-за работы — 3 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30 в рамках спецпроекта "Украденный сон".

Так, Елена – журналистка ТСН, работающая на утренних выпусках новостей. Ей приходится просыпаться в половине четвертого утра. А спать она ложится в полночь.

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"Ложиться раньше — не получается... А вот результат-на лице", — жалуется Елена.

Она мониторит новости и отбирает самое важное, что попадет в утренний выпуск. В таком режиме она работает уже три года.

"Понедельник – о'кей, вторник о'кей, среда – начинаю засыпать, четверг, пятница – я уже здесь начинаю ходить на автомате", – признается она.

Утренний ведущий ТСН Святослав Гринчук тоже не может похвастаться продолжительным сном. Но мужественно – не жалуется.

"Раньше мне часов 9 нужно было, чтобы нормально выспаться. Сейчас я чувствую, что через 5 часов я уже в форме, чтобы что-то делать", — рассказывает он.

Эксперт по сну Ольга Маслова утверждает, что в мировой популяции есть люди, которым достаточно спать всего 3 часа в сутки без вреда здоровью. Но таковых только 3%. Рецепт один – спасаться дневным сном.

Как это устроить в офисе, можно увидеть в одном из столичных коворкингов – здесь можно изолироваться от мира в специальной капсуле сна.

Тем временем никакого сна на работе у копов. Диана и Андрей в одном экипаже работают больше года и научились поддерживать друг друга.

Две подряд ночные смены по 12 часов – пережить такое непросто. А долгое время в таком графике не проходит бесследно.

"До работы в полиции я меньше болел. То есть иммунитет у меня был лучше", — признается Андрей.

Наукой доказано – хроническое недосыпание чрезвычайно опасно.

"Через несколько лет посменной работы человек начинает набирать вес, начинаются онкологические проблемы через 7-10 лет. В долгосрочной перспективе это очень плохо", — отмечает эксперт по сну Ника Бельская.

А рецептов спасения по сути два – либо сменить работу, либо избегать света после ночной смены – даже пользоваться блокирующими голубой цвет света оранжевыми очками, и придя домой сразу пойти спать. Имитировать короткую ночь – проспать с 5 часов.

Не бывает вредного света, он бывает несвоевременным – как вот в мастера тату Юлии.

"Уже очень долгое время не сплю нормально. Состояние тревоги", — признается девушка.

Холодный свет, как в рабочем кабинете мастера — нормальный для человека только до обеда, далее он становится врагом будущему сну.

"Если вы целый день, как и врачи, работаете под холодным светом – вашему мозгу кажется, что целый день вас окружает утренний свет и он вас стимулирует. Человек весь день стимулируется этим искусственным светом и у него не возникает изменения освещенности. Нет нормальной подготовки ко сну", — объясняет эксперт.

Возможно ли спастись от хронического недосыпания из-за работы | Украденный сон

Таким образом, день должен начинаться со света, напоминающего естественный свет утра. А в течение дня его постепенно следует заменять теплым и к вечеру окружить себя желтым светом, который бывает на закате Солнца.

Поэтому в вашем рабочем кабинете или на кухне к обеду вполне уместен холодный свет, а вот в спальне пользуйтесь теплым, перед самым сном — лучший вариант небольшие ночники у кровати.

Все написано на упаковках лампочек. Чем больше кельвинов – тем свет холоднее.

Тогда засыпать будете быстрее и спать крепче.

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