Украина будет без урожая и потеряет 14% экспорта: эксперт о последствиях подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонской области очень сильно пострадает, потому что оно больше всего было зависимым от орошения из водохранилища.

Об этом в эфире ТСН рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"После деоккупации (Херсонщины – ред.) мы останемся в ситуации, когда на этих территориях фактически нельзя будет заниматься сельским хозяйством, поодинокие фермы могут иметь свои скважины, но это совсем не те объемы. Для примера, порядка 94% сельскохозяйственных земель Херсонской области получали воду по этому каналу. Также от этой воды зависели 74% земель в Запорожской области, 30% – земель в Днепропетровской области", — пояснил эксперт.

По его словам, более 500 тысяч гектаров земли остались без орошения, сильно пострадает экспортное направление.

"Мы теряем 14% нашего общего экспорта, поскольку в 2021 году в Херсонской области было выращено 4 млн тонн зерновых. Это наш экспортный потенциал, который давал Украине возможно зарабатывать", — отметил эксперт.

Эксперт говорит, что очень пострадают и молочные товарные комплексы, поскольку выращивать скот без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях невозможно.

Также, по словам Марчука, больше всего пострадает выращивание овощей, потому что порядка 35% обеспечения материковой Украины борщевым набором – лук, морковь, свекла, капуста уходило с территории из Херсонской, Запорожской областей.

"Соответственно, если у нас нет доступа к воде – мы фактически теряем отрасль на годы", — резюмировал он.

Катастрофа для аграриев на Юге! Без воды не будет урожая - Денис Марчук

Напомним, в ООН наконец-то прокомментировали подрыв Каховской ГЭС.

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