Украина будет без урожая и потеряет 14% экспорта: эксперт о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Левобережье Херсона сильно пострадает от последствий подрыва Каховской ГЭС.
После подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонской области очень сильно пострадает, потому что оно больше всего было зависимым от орошения из водохранилища.
Об этом в эфире ТСН рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"После деоккупации (Херсонщины – ред.) мы останемся в ситуации, когда на этих территориях фактически нельзя будет заниматься сельским хозяйством, поодинокие фермы могут иметь свои скважины, но это совсем не те объемы. Для примера, порядка 94% сельскохозяйственных земель Херсонской области получали воду по этому каналу. Также от этой воды зависели 74% земель в Запорожской области, 30% – земель в Днепропетровской области", — пояснил эксперт.
По его словам, более 500 тысяч гектаров земли остались без орошения, сильно пострадает экспортное направление.
"Мы теряем 14% нашего общего экспорта, поскольку в 2021 году в Херсонской области было выращено 4 млн тонн зерновых. Это наш экспортный потенциал, который давал Украине возможно зарабатывать", — отметил эксперт.
Эксперт говорит, что очень пострадают и молочные товарные комплексы, поскольку выращивать скот без силоса, без кормов, которые необходимо выращивать на своих полях невозможно.
Также, по словам Марчука, больше всего пострадает выращивание овощей, потому что порядка 35% обеспечения материковой Украины борщевым набором – лук, морковь, свекла, капуста уходило с территории из Херсонской, Запорожской областей.
"Соответственно, если у нас нет доступа к воде – мы фактически теряем отрасль на годы", — резюмировал он.
Напомним, в ООН наконец-то прокомментировали подрыв Каховской ГЭС.
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