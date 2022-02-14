Украина будет страховать самолеты над своей территорией, но небо над Черным морем все же закрыли из-за российских учений

Украина будет страховать самолеты над своей территорией, но небо над Черным морем все же закрыли из-за российских учений

Экономические потери блокады украинских морских портов могут составить от 25 до 170 миллионов долларов в день.

Украина будет страховать самолеты вместо частных страховых компаний. Кабинет министров выделил почти 17 миллиардов гривен на гарантию бесперебойных полетов в Украину для авиаперевозчиков.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Это решение было принято накануне вечером на экстренном закрытом заседании Кабмина. Собирались срочно в связи с кризисом, возникшим из-за ситуации на рынке авиаперевозок. А она из-за угрозы вторжения и сообщения о возможном наступлении России уже сейчас – была напряженной.

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Украина не закрывала небо для полетов в связи с военными маневрами России вблизи украинских границ. Но страховые компании не хотят рисковать и отказываются страховать воздушные суда, следующие в Украину.

Следовательно, рейсы отменяли Air France, Delta Air Lines, KLM, Qatar Airways, а перевозчики Flydubai и Air Astana — имели изменения в расписаниях полетов. Самолет компании SkyUp, летевший из Португалии, посадили в Молдове из-за запрета владельца лететь в Киев.

Правительство на срочном заседании постановило выделить деньги для страхования самолетов из резервного фонда госбюджета. Они будут храниться на отдельном счете и использоваться в случае необходимости. Если деньги не понадобятся – они вернутся в бюджет.

Кабмин выделил почти 17 миллиардов гривен на гарантию бесперебойных полетов в Украину

А вот полеты над Черным морем Украиной запрещены из-за российских военных маневр. Россияне закрыли большие участки черноморской акватории с сегодняшнего дня и до конца недели: там проходят ракетно-артиллерийские учения. Украина выразила на этот счет решительный протест.

Эксперты считают, что это может стать началом блокады украинских портов. Россия уже стащила к Черному морю целую армаду боевых кораблей. План – довести их количество до 18. И сегодня поступило сообщение, что в Черное море через Босфор вышла подводная субмарина "Ростов-На-Дону" оснащена ракетами для поражения наземных целей.

На территории одесского порта тихо, стоящие у причалов в основном небольшие суда. Практически не видно судов на рейде. Если взглянуть на морскую навигационную карту, то можно увидеть, что со вчерашнего дня сухогрузам приходится двигаться по новому транспортному коридору, потому что основной перекрытый, там стреляют.

Это такая экономическая блокада моря, говорят специалисты, потому что 95% украинского экспорта по морю проходит именно через Черное море. Экономические потери блокады украинских портов могут составить от 25 до 170 миллионов долларов в день.

В преддверии учений специалисты украинской Госгидрографии провели замеры глубин и изучили рельеф новых мест, где будут двигаться суда, чтобы порты не остановились без грузов. Эту информацию разослали судовладельцам, а капитанам, направляющимся в порты Одесского залива рекомендовали придерживаться 20-метровых глубин.

Известно, что в море внимательно следят за незаконными маневрами наших соседей пограничники морской охраны.

Украина запретила полеты над Черным морем

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