«Украина была вынуждена превратиться в эффективную боевую машину»: каким будет ее путь в ЕС

Памятник Богдану Хмельницкому во время празднования Дня Соборности в Киеве. Фото: president.gov.ua

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Будущее расширение ЕС — единственный способ интегрировать системы безопасности Украины и Европы. Эти слова заместителя директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Веселой Черневой прозвучали именно тогда, когда начался официальный переговорный процесс по вступлению. Также к вступлению готовится Молдова. Эксперты и журналисты болгарского издания Mediapool рассказали ТСН.ua о гарантиях безопасности, кластерах и пути стран на пути к евроинтеграции.

Огнян Минчев, политолог, профессор и исполнительный директор Института региональных и международных исследований — независимого аналитического центра в Болгарии, считает, что Украина имеет большое значение, а вопросы ее интеграции чрезвычайно сложны.

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«Сейчас у Украины есть единственная по-настоящему боеспособная армия на европейском континенте. Армии государств Западной Европы имеют совсем ограниченную численность личного состава и до недавнего времени получали очень не достаточно финансирования. Нехватка реальных ресурсов, в том числе вооружений, для преодоления вызовов военной безопасности делает Украину более привлекательным партнером», — утверждает он.

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Хотя многие эксперты назвали вклад Украины в европейскую безопасность наибольшим преимуществом ее вступления в ЕС, страна также может способствовать развитию других сфер.

Чем Украина интересна ЕС

Безусловно, большой потенциал для развития имеют сельское хозяйство и аграрный сектор. Страна владеет огромными площадями возделываемых земель и относится к ведущим мировым производителям ряда зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза, ячмень, рис и другие. Она экспортирует эту продукцию в третьи страны, а членство усилило бы экономическое влияние Союза в этих регионах.

Вступление Украины также могло бы способствовать сотрудничеству между разными секторами и привести к увеличению производства мяса и молочной продукции благодаря росту производства зерновых.

Кроме сельского хозяйства, фармацевтическая промышленность Украины могла бы дать ЕС возможность снизить зависимость от импорта генерических лекарственных средств из Китая и разных стран Азии. Благодаря благоприятному климату, Украина также имеет большой потенциал для развития различных видов возобновляемой энергетики. Залежи галлия, рутила, графита, магниевых руд, лития и других полезных ископаемых, жизненно необходимых для зеленого перехода, могли бы способствовать европейскому производству и помочь ЕС конкурировать с Китаем.

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По словам Огняна Минчева, интеграция Украины представляет серьезный вызов, ведь речь идет о большой стране со слабыми институтами, высоким уровнем коррупции, неудовлетворительной организацией экономики и значительными недостатками в функционировании общественной жизни.

«Украина была вынуждена превратиться в эффективную боевую машину, но в других аспектах она остается постсоветским обществом с серьезными проблемами в вышеупомянутых сферах. Это очень усложняет ее скорую интеграцию в ЕС», — отмечает политолог.

Заседание Коалиции желающих. Фото: president.gov.ua

Молдова и дальше находится в тени России?

«О Молдове можно сказать, что она является небольшим, но важным элементом более широкого эффекта домино в сфере безопасности Черноморского региона, которая становится все более важной составляющей общей европейской безопасности. Ведь противостояние между кремлевским режимом и Европой фактически разворачивается вдоль линии нового железного занавеса, формируемого через Украину и Черноморский регион», — говорит Минчев.

По словам Черневой, вступление Молдовы также имеет решающее значение именно потому, что страна является буферным государством, а Россия продемонстрировала, что не терпит буферов.

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Россия стремится завоевывать и контролировать такие буферные зоны. Если Молдова не хочет разделить судьбу Беларуси или Грузии, она должна продвигаться к европейской интеграции», — говорит она.

В течение многих лет Молдова являлась испытательным полигоном для гибридной войны России. В то время как страны Западной Европы только сейчас сталкиваются со всем масштабом российских гибридных атак, Молдова уже много лет укрепляет свою устойчивость и разрабатывает меры противодействия. Страна привносит в европейскую безопасность ценный опыт борьбы с российской дезинформацией и противодействия неоднократным попыткам Кремля вмешаться в ее внутренние политические процессы.

Однако последствия вступления Молдовы выходили бы далеко за пределы безопасности. Хотя страна имеет гораздо меньше сельскохозяйственных земель, чем Украина, она способна внести весомый вклад в европейский аграрный сектор. Молдова постепенно интегрируется в единый рынок ЕС через Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (ПВЗСТ). В прошлом году она стала крупнейшим поставщиком семян подсолнечника в Европейский Союз, обеспечив 57,5% импорта, а объемы экспорта фруктов в ЕС также достигли значительного уровня. Полноправное членство в ЕС позволило бы молдавским фермерам в полной мере участвовать в едином рынке и способствовать расширению аграрного потенциала Европы.

Молдова также имеет относительно квалифицированную рабочую силу, которая могла бы помочь смягчить дефицит работников, вызванный демографическим спадом в значительной части Европейского Союза. То же касается Украины. Поскольку многие государства-члены сталкиваются с сокращением и старением населения, вступление обеих стран могло бы обеспечить крайне необходимый человеческий капитал и поддержать рост в ряде секторов экономики.

Страны имеют общий путь к Евросоюзу и торгово-экономическим отношениям. Фото: president.gov.ua

Вступление Украины и Молдовы не будет легкой задачей. С начала XXI века Европейский Союз пережил самую большую волну расширения — присоединение стран Центральной и Восточной Европы. Теперь, когда блок стоит на пороге еще одного исторического расширения, он должен оценить достижения и недостатки предыдущих расширений и извлечь их уроки. Эти уроки могут оказаться решающими в формировании пути Украины и Молдовы к членству в ЕС.

Проблемы, уроки и эпоха орбановской Венгрии

По словам Черневой, расширения 2004 и 2007 годов стали «романтичным моментом» для Европейского Союза. Однако сегодня их оценивают неоднозначно, ведь они породили такие вызовы, как политический курс многолетнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, годами сдерживавшего ЕС.

Она отмечает, что сейчас критерии вступления в Союз гораздо строже, чем в прошлом, именно из-за некоторых ошибок, допущенных при предыдущих расширениях. ЕС также работает над механизмами, которые позволят возвращать переговоры о вступлении на предыдущие этапы, если страна-кандидат начнет отступать от демократических ценностей.

По словам Черневой, ЕС извлек несколько важных уроков из трех раундов расширения в XXI веке и постепенно внедряет механизмы, необходимые для того, чтобы не повторять ошибки прошлого.

«Первый урок состоит в том, что государство-член не должно иметь возможности подрывать принцип разделения властей и одновременно блокировать ключевые европейские решения. Именно так поступил Виктор Орбан после того, как ЕС заморозил финансирование Венгрии в рамках Механизма восстановления и устойчивости», — объясняет Чернева. Она добавляет, что Союзу нужен эффективный механизм реагирования на упадок демократии в государстве-члене, и считает, что все чаще будут достигать этого с помощью многолетней финансовой рамки ЕС.

«Второй важный урок, особенно в связи с Орбаном, касается злоупотребления правом вето. Все более активно обсуждают распространение голосования квалифицированным большинством даже на такие ключевые сферы, как безопасность и оборона», — говорит она.

По ее мнению, третий важный урок касается способности Союза предотвращать паралич критически важных решений во время кризисов. По ее словам, этого будут достигать благодаря коалициям стран-единомышленников по модели Коалиции желающих, которые, вероятно, будут распространяться в европейской политике.

Влияние кризисов

По словам Веселой Черневой, самые серьезные вызовы, сопровождавшие расширение ЕС, возникли внутри самого Союза — а именно из-за того, как новые государства-члены использовали правила самого ЕС. В то же время Огнян Минчев утверждает, что главным препятствием стал ряд крупных международных кризисов, совпавших во времени с процессом расширения.

По его мнению, каждое последующее расширение все больше усложняло принятие общих решений, которые согласовывали интересы все большего числа государств-членов, а эффективное управление этими интересами становилось еще сложнее. Вызов становится еще более серьезным, когда к этому прибавляются последовательные кризисы.

Политолог отмечает, что знаковое расширение ЕС в 2004 году, согласно которому в 2007 году произошло вступление Болгарии и Румынии, вскоре оказалось в тени мирового финансового кризиса 2008-2010 годов.

«Для Европейского Союза это также был кризис его институциональной архитектуры, общих финансов, единой валюты — евро — и того, как он должен был реагировать на глубокий финансовый кризис в Греции и рост долгового бремени стран Южной Европы. Это был еще один процесс, усугубивший трудности интеграции новых государств-членов», — говорит Минчев.

Он добавляет, что развитие ЕС также повлияло на трансформацию международной системы в течение второго десятилетия XXI века.

По словам Веселой Черневой, из-за этой сложной среды вопрос вступления Украины и Молдовы стал насущнее, чем вопрос вступления стран Западных Балкан, которые до недавнего времени были главным приоритетом расширения ЕС.

Она считает, что обе страны могут начать внедрение всех мер и законодательных инициатив, требуемых Европейской комиссией, несмотря на то, что Украина одновременно ведет войну, а Молдова защищается на гибридном фронте.

По ее мнению, расширение не является ни таким простым, ни таким оптимистическим процессом, каким казалось в прошлом, а наибольший риск заключается в расширении без подлинной готовности.

Авторы: Десислава Колева, Радослав Александров

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