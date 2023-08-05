Украина должна быть благодарна: как на очередной турбулентности между Варшавой и Киевом играет Москва

Украина и Польша должны снизить градус напряжения, несмотря на взаимные претензии, и работать над общими вызовами, а таковыми сейчас являются "вагнеровцы" в Беларуси и Россия в целом.

"Украина действительно получила большую поддержку от Польши. Думаю, стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы". Эти слова главы Бюро международной политики при президенте Польши Марцина Пшидача изрядно возмутили украинские власти и дипломатию. Приблизительно так же, как украинское общество возмутили слова британского министра Бена Уоллеса на Вильнюсском саммите НАТО "Мы — не Amazon", когда он говорил об излишней настойчивости Украины со своими требованиями.

О некоторой неблагодарности со стороны Украины в свое время писала и американская пресса. А украинские эксперты отмечали, что в вашингтонских кабинетах власти действительно считали, что Киеву нужно быть более благодарным за помощь. И со стороны президента Зеленского во время его встреч с Джо Байденом слова благодарности в адрес США постоянно звучали. Но с Варшавой – совсем другая история, в которой переплелись взаимные обвинения, претензии, зерно и Россия, которая на этом успешно играет, параллельно дестабилизируя Польшу и страны Балтии. Последний вопиющий инцидент с пересечением двумя вертолетами воздушного пространства Польши со стороны Беларуси, наглядное тому подтверждение.

Украина должна совместно с Польшей и странами Балтии бороться с этими вызовами. В этом тексте ТСН.ua вместе с экспертами разбирался, зачем Путин перекинул "вагнеровцев" в Беларусь, и чего от них там ожидать.

Ссоры с Польшей: зерно, обиды и общий враг

Очередная турбулентность между Киевом и Варшавой возникла отнюдь не после слов Марцина Пшидача или ответа на них заместителя руководителя ОПУ Андрея Сибиги о некоторых польских политиках, которые "сознательно или не сознательно становятся инструментом российского агрессора, выбирая сторону зла". Или сообщения премьера Дениса Шмыгаля в Twitter еще 20 июля, который предшествовал даже заявлению господина Пшидача, что Россия сорвала зерновое соглашение, а "в это критическое время Польша намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС".

Этот клубок нерешенных проблем тянется еще с весны, когда Еврокомиссия (ЕК) запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию. На самом же деле и ТСН.ua об этом писал, инициатором такого решения, которое поддержали и другие соседи Украины, стала именно Польша, которая обвинила Украину, что наше дешевое зерно оседает на внутреннем польском рынке, и местные аграрии несут убытки.

Киев долго пытался решить этот вопрос напрямую с Варшавой. Профильные министерства и ведомства были на постоянном контакте с тех пор, как 5 июня действие запрета ЕК было продлено до 15 сентября. Однако именно после того, как министры сельского хозяйства этих пяти государств 19 июля встретились в Варшаве, где приняли совместную декларацию, призвав ЕК продолжить действие запрета на экспорт в свои страны четырех видов украинской с/х продукции, и появилось сообщение Дениса Шмыгаля в Twitter.

Более того, такой крайне жесткий пост украинского премьера, вызвавший немалое возмущение в Варшаве, также появился сразу после слов его польского визави Матеуша Моравецкого, что Варшава в одностороннем порядке закроет границу для украинского с/х экспорта, если ЕК не продолжит экспортный запрет после 15 сентября. Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко тогда заявила, что в таком случае Украина прибегнет к зеркальным мерам. Однако в сообщении Дениса Шмыгаля говорилось о том, что Польша "намерена и дальше блокировать экспорт украинского зерна в ЕС". На что Моравецкий также ответил, что украинская сторона не до конца понимает намерения Польши: транзит по территории Польши будет продолжаться (то есть блокады экспорта в ЕС нет – ред.), но Варшава не хочет, чтобы оно оседало на ее собственном рынке.

ТСН.ua подробно пересказывает полную хронологию заявлений и обмена "любезностями" между Киевом и Варшавой, чтобы наши читатели понимали, что настоящей причиной очередных недоразумений стали далеко не высказывания Марцина Пшидача, за которыми потом последовали взаимные официальные вызовы послов на ковер в МИД двух стран для объяснений, что, кстати, украинские эксперты назвали ошибочным решением Киева, потому что польского посла мы вызвали первыми. Или дальнейшие заявления заместителя польского министра иностранных дел Павела Яблонского, что в последнее время отношения Варшавы и Киева не самые лучшие. Как и ответ на это министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что "мы не спровоцировали ни одного обострения украинско-польских отношений, а исходим из того, что украинцы и поляки, Украина и Польша как государства — наиболее жизненно заинтересованы в единстве и силе против российского агрессии".

Это заявление Дмитрия Кулеба в адрес Польши было очень актуальным. Ведь у нас общие вызовы безопасности (на них ТСН.ua остановится во второй части этого текста). Настоящей причиной недоразумений между Киевом и Польшей стал именно экспорт нашей с/х продукции. Все усложняется парламентскими выборами, которые должны пройти в Польше уже этой осенью.

Во-первых, не секрет, что правящая "Право и справедливость" пытается привлечь голоса польских фермеров (за которые также борется крайняя права и антиукраинская партия "Конфедерация", однако не только она, а в росте ее рейтингов в последнее время есть и заслуга правящей партии – ред.), отсюда и такие решения о запрещении экспорта украинской с/х продукции. С другой стороны, Варшава давит на Брюссель, выбивая из ЕК компенсации для своих фермеров, якобы пострадавших из-за осадок на польском рынке дешевого украинского зерна. То есть, как видим, польские власти, иногда копируя венгерский подход, работают таким образом не только в отношении Украины.

Во-вторых, прошло уже четыре месяца с тех пор, как эта проблема с якобы оседанием украинского зерна на польском рынке, что создает проблемы для местных аграриев, впервые вышла в публичную плоскость. И здесь есть недоработка с обеих сторон. Как Польша, так и Украина, возможно с помощью ЕК, должны организовать масштабные проверки с привлечением виновных к ответственности, если такие факты действительно имели место. Однако Варшава почему-то не говорит о заинтересованных фермерах, бизнесменах или покупателях украинской с/х продукции с польской стороны.

В третьих, Украина имеет полное право отстаивать свои национальные интересы. И будет делать это, как и Польша. Однако обеим сторонам нужно руководствоваться не эмоциями и снизить градус напряжения. И первый шаг уже сделан: посол Украины в Польше Василий Зварыч дописал в Facebook, что Украина ценит роль Варшавы в европейской архитектуре безопасности и приветствует ее участие во встрече в Саудовской Аравии 5-6 августа вместе с 40 другими странами по поводу Формулы мира президента Зеленского.

Очередной "миграционный кризис" или поход на Сувальский коридор

Удивительным образом споры между Украиной и Польшей совпали по времени с опрокидыванием "вагнеровцев" в Беларусь после неудачного мятежа Пригожина. Сразу после заявления Матеуша Моравецкого, что более 100 "вагнеровцев" подошли ближе к Сувальскому коридору (100 км общей границы между Польшей и Литвой, которая является стратегической для НАТО с точки зрения опрокидывания войск в страны Балтии в случае войны), два вертолета на низкой высоте пересекли воздушное пространство Польши со стороны Белоруссии. Минск продолжает отрицать, что факт пересечения границы действительно был.

Однако реакция Варшавы тоже была противоречивой. Сначала Польша вроде бы не заметила этих двух вертолетов. Впоследствии Минобороны страны подтвердило факт инцидента. Позже министр обороны Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский заявили, что Польша перебрасывает к границе с Беларусью боевые вертолеты и дополнительные силы, добавив, что Варшава "готова применить оружие". А Вильнюс после встречи Моравецкого и президента Литвы Гитанаса Науседы в Сувалках закрывает два КПП на границе с Беларусью. И как раз по этому общему вызову безопасности, ведь угрозу, которая нависает над Украиной с севера никто не снимал, Киев должен работать вместе с Польшей и странами Балтии. Ведь например по отношению к США мы уже видели их реакцию, точнее ее полное отсутствие, когда россияне дерзко сначала сбили один недешевый беспилотник Reaper над Черным морем, а впоследствии атаковали другой. Уже не говоря о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, выходе России из зернового соглашения и блокировании Москвой свободы судоходства в Черном море. НАТО во главе с США от этого просто отмахнулось.

По словам многих украинских экспертов, Польша должна была сбить эти вертолеты не разбираясь, как это в 2015 году сделала Турция с российским Су-24. Австрийский военный аналитик Том Купер в интервью ТСН.ua сказал, что также разделяет это мнение: в следующий раз, когда произойдет что-то подобное, поляки должны сначала открыть огонь, а потом задавать вопросы.

Россияне также залетают в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем на Су-27, Су-30, а также на самолетах-разведчиках с выключенной цифровой идентификацией, что означает, что наземное управление и большая часть управления движением НАТО и ЕС не могут их отслеживать. Они даже не знают, что эти самолеты там, а значит, они могут залететь в коммерческие коридоры и повлечь за собой столкновение с авиалайнерами, с абсолютно невинными пассажирскими самолетами, поэтому возникает вопрос, что будет делать НАТО? это прекратится. Так это работает с россиянами", – считает Том Купер.

В интервью ТСН.ua украинский политик и преподаватель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный подчеркнул, что появление "вагнеровцев" в Беларуси – это не только следствие "мятежа" Пригожина, решения или прихоти. Это составляющая стратегического и тактического плана, поэтому не следует недооценивать угрозу от "вагнеровцев" в Беларуси и России в целом.

"Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси находятся в районе города Осиповичи. Это еще советский огромный военный полигон. Почти каждый год до 24 февраля 2024 там проводились учения "Запад", на которых отрабатывалась легенда двух ударов: в направлении Украины и Сувальского коридора. Из моей точки зрения, это колоссальная угроза для Украины, Литвы, Польши и Беларуси. Инфраструктурно они подготовлены для проведения диверсионной работы и даже серьезных военных операций на уровне разведки боем. Это дикая дивизия, в большинстве уголовные преступники, способные на все", — считает Роман Бессмертный.

В США, по словам спикера Пентагона, генерала Пета Райдера, пока не видят конкретной немедленной угрозы на польско-белорусской границе. В комментарии ТСН.ua американский эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Стивен Хоррелл также предположил, что главный риск для Польши и стран Балтии со стороны Беларуси – это гибридные действия. Путина и Лукашенко сдерживают гарантии 5 статьи НАТО. Они могут бунтовать и угрожать, но не будут рисковать подвергнуться противостоянию с Альянсом, потому что уже "заняты" проигрышем в войне в Украине.

"Очевидно, что "гибридные действия" — это широкое определение: подрывная деятельность, как то направление мигрантов через границу, как это было в 2021 году; локализованная кибер- и кампания по дезинформации; полеты беспилотников или другие действия типа агрессивных действий. Но я думаю, что до пересечения границы(ов) "маленькими зелеными человечками" не дойдет: не будет сценария, подобного Крыму в 2014 году, или меньшего масштаба с краткосрочным пребыванием наемников на территории этих стран. где реальна возможность открытия этого фронта (с севера – ред.), а также Польши и Литвы", — считает эксперт.

Что касается российского тактического ядерного оружия в Беларуси, то, по словам Стивена Хоррелла, оно больше направлено на усиление подчинения Минска Москве, чем на изменение баланса сил в регионе. Для Путина важно сделать Беларусь вассальным государством. Это также проблема для Договора о нераспространении ядерного оружия, может усложнить сбор разведданных о подготовке к запуску (носителей, способных нести ядерные заряды – ред.) и сократить время предупреждения для западных лидеров. Однако перемещение этого оружия на несколько сот миль не имеет тактического или оперативного значения.

Однако, по словам Михала Марека, директора Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша), инцидент с нарушением польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами очень сильно дискутируется в информационном пространстве Польши. Однако эти белорусско-российские провокации на границе — это не что-то новое. Эта тема постоянно поднимается в течение последних двух лет, как осенью 2021 года на польско-белорусской границе был этот "миграционный" кризис.

"Вероятно, что Москва и Минск пошли на эту провокацию, зная, что скоро в Польше парламентские выборы. Это один из элементов, который также связан с темой "вагнеровцев" в Беларуси, что это вроде бы связано с учениями (вертолеты вроде бы осуществляли учения вблизи польской границы, о которых Минск предварительно информировал Варшаву — ред.) Россияне точно знают, что у нас приближаются парламентские выборы, поэтому они пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы упала поддержка действующего правительства, а возросла маргинальных пророссийских сил (в том числе ультраправой антиукраинской) партии "Конфедерация Короны Польши" — ред.). Однако, я не думаю, что это основная цель. Россияне имеют более стратегическую цель — постоянную раскачку в Польше политического кризиса, дестабилизации и запугивания поляков, чтобы остановить поддержку Украины", — прокомментировал ТСН. ua Михал Марек.

Несколько недель назад Москва тоже попыталась играть против Польши в вопросе исторической памяти. Так недавно стало известно, что с кладбища в Левашово в Санкт-Петербурге исчез памятник на месте захоронения тысяч людей, убитых в советский период. Однако, по словам Михаила Марека, это не что-то новое. Это периодически происходит в России и Беларуси особенно часто с 24 февраля 2022 года.

"С темой "вагнеровцев" и инцидентом с двумя вертолетами это не совсем связано. Во-первых, российская сторона хочет, чтобы Польша остановила демонтаж советских памятников, показывая, что ей есть на это чем ответить. Во-вторых, россияне любят раскачивать тему, что Польша якобы фальсифицирует историю, что Польша приравнивает вину Советского Союза и Третьего Рейха, то есть они используют эту тему преимущественно для своего внутреннего российского потребителя, то есть это не что-то новое. вместе с Беларусью пытается реализовать более серьезные сценарии, которые, как они это представляют, могут напрямую ударить по безопасности рядовых польских граждан. И это гораздо важнее", — подытожил Михал Марек.