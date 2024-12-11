На каких условиях Украина согласится на переговоры с РФ: Подоляк сделал громкое заявление

Украина готова к переговорам с Россией. Такое громкое заявление сделал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Однако, по его словам, для того, чтобы сесть за стол переговоров со страной-агрессором, должны быть выполнены определенные условия. Все подробности – в эксклюзиве ТСН.ua.

Переговоры с РФ

Тема переговоров с Россией в последнее время заполонила все информационное пространство. Заявления о вероятности переговоров раздаются из уст как зарубежных лидеров, так и украинских чиновников. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Войну в Украине нужно заканчивать на справедливых условиях в соответствии с нормами международного права.

"Почему вы всегда хотите стимулировать Россию продолжать экспансию в разном виде? И все вы хотите сделать это почему-то за счет Украины. Почему не хотите брать на себя солидарно с нами ответственность за то, что международное право пытаются разрушить? За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", – подчеркнул Подоляк.

Он объяснил, что Россия, не одержав желаемую победу над Украиной, сейчас сделает все, чтобы изменить парадигму этой войны и унизить уже Соединенные Штаты Америки. Кремль сейчас пытается продемонстрировать, что США практически отказались от борьбы, от помощи Украине, согласились на доминирование России путем насилия. И самое главное – до сих пор США не осознают этого, но понимание ситуации, к счастью, углубляется.

Также читайте Зеленский ответил, согласен ли на отказ от территорий в обмен на мир

По словам Подоляка, противодействие России в этом смысле должно использовать:

более жесткую риторику;

более жесткие дипломатические ограничения;

ультимативную приостановку членства РФ в международных институтах;

санкции другого уровня, близкие к торговому эмбарго;

предоставление Украине необходимого оружия в необходимом количестве;

отказ от всех красных линий.

Что означает поражение Путина в Сирии

Позорное бегство российских войск и Башара Асада из Сирии в очередной раз доказали шаткость путинского режима и нехватку ресурсов для того влияния, которое лишь на словах демонстрирует Россия. Неудавшихся диктаторов (сначала Виктора Януковича, потом Башара Асада) Кремль собирает у себя "для определенной абонплаты", рассказал Подоляк. Подобный сценарий может ожидать и лидеров Венесуэлы, Ирана и т.д.

"Однако ни одна страна не приютит Путина и его ближайшее окружение после поражения России. Россия была доминирующей для таких стран, но когда уберут ее, все понимают, что нет территории, на которую можно будет бежать", — отметил Подоляк.

По его словам, "открестятся" даже Северная Корея и Китай. А причина – в токсичности Путина и его режима, точно не позволяющего работать другим режимам рядом с собой.

"Единственный финал войны, который сейчас рассматривает Россия, сохранение авторитарной монополии на неограниченное время. Это возможно только если они не покинут территорию Украины. Сегодня они точно подсознательно понимают, что потом они будут исчезать, ведь нет территории, на которой они смогут спрятаться", – заявил советник главы ОПУ.

"Быстрые решения" Трампа

По результатам исследований, 44% украинцев доверяют новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Подоляк убежден, что причина в том, что на фоне нестабильного психоэмоционального состояния украинцев, почти три года находящихся в состоянии войны, этот политик кажется похожим на того, кто может предложить простое решение и прекратить войну.

Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина потребует справедливых условий, юридической базы, принуждения России как агрессора на базе международного права. Но есть надежда, что Дональд Трамп понимает правила игры, которую пытается навязать Кремль. Он понимает, что на кону уже стоит не только Украина, но и вопрос о глобальном доминировании и авторитете его президентства.

Трамп точно хочет прекратить войну

В то же время, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Трамп точно хочет прекратить войну РФ в Украине. Об этом он рассказал в интервью проекту "Карп'як на Суспільному" после встречи президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже.

По словам Ермака, Трамп хочет прекратить войну справедливым миром, потому что для Америки сегодня поддержать диктатуру невозможно. Он объяснил, что разговор трех президентов в Париже был ответом на ложь российской пропаганды, что "Украина не хочет мира".

Руководитель Офиса президента отметил, что рад, что Зеленский уже во второй раз встретился с избранным президентом США, который с уважением относится к Украине. Говоря о диалоге с американской стороной, Ермак отметил, что важно, чтобы сегодня планы и шаги, которые предпримет новая администрация, были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно — а это не просто — очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить из первых уст информацию, о происходящем сегодня на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то прекращении огня без каких-либо гарантий, потому что для нас очень важно закончить эту войну справедливым миром, иметь очень сильные юридические и рабочие гарантии, потому что в нашем, к сожалению, опыте все гарантии, которые мы имели до сих пор не обеспечили нас действительно безопасностью, потому что произошла эта война", – подчеркнул Ермак.

По его словам, хорошо, что подготовительные консультации с командой избранного президента США Трампа проходят еще до инаугурации. Это позволяет сторонам сразу после 20 января начать работать с конкретными темами. А главная тема – это прекращение войны в Украине исключительно на условиях справедливого мира.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И именно это мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", – сказал Ермак.

Он добавил, что все красные линии в переговорах уже давно прописаны в Конституции Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина готова к переговорам с Россией?! Подоляк шокировал громким заявлением!

Читайте также: