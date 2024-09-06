Украина готовится к обороне Днепра и Запорожья?: эксперт развеял западные нарративы

Российской армии удается быстро продвигаться на донецком направлении из-за ряда проблем у Вооруженных сил Украины. Несмотря на это, никто в Украине не думает о капитуляции, а может только "морально готовиться к обороне Днепра". Об этом пишет немецкий OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Репке на своей странице в соцсети Х.

Какая ситуация на восточном фронте сегодня, благодаря чему удается продвигаться россиянам и есть ли угроза большим городам, как Днепр и Запорожье, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Какая ситуация в Покровске

“Да, Рьопке немного алармирует. Военные, как обычно, должны готовиться к худшему. Мы будем однозначно готовиться к худшему варианту, в частности прорыву россиян в сторону Днепра, Запорожья. Но эта подготовка не означает выполнения действий как таковых. На данный момент российское вклинение, оперативный прорыв, установлено под Покровском дополнительными бросившими туда бригадами. Россияне понимают, что уперлись в непроходимую стену, пытаются расширить вклинение, преимущественно за счет южного фланга, левого фланга, если от них смотреть. Пытаются выдавить наши войска из Закарловки, южнее в сторону Курахового, дальше у Угледар”, — говорит Роман Свитан.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев российская армия будет пытаться выдавить наши войска с оси Покровск-Угледар. Впрочем, по мнению военного эксперта, враг однозначно завязнет в осенних дождях и осенне-зимнем бездорожье.

"Там нет больших населенных пунктов. Это поля, степь, чернозем достаточно коварен. Поэтому у россиян по крайней мере на несколько месяцев предстоит серьезная работа, если можно так сказать. Там не до Днепра, не до Запорожья им в этом году, абсолютно не до этих направлений. У них одна из основных задач подойти к Покровску, они еще не подошли. А вторая задача – решить вопрос с нашим плацдармом Углегорско-Кураховским. Поэтому на этот год, до конца года, никаких серьезных, стратегических проблем пока не видно", — считает Роман Свитан.

Есть ли угроза для Днепра и Запорожья

В следующем году россияне будут пытаться добраться до границ Донецкой области, говорит Роман Свитан. Причем не только в сторону Днепра, то есть Покровска, но и в сторону Славянская, Краматорская и Доброполья.

“Это северо-запад Донбасса. А это на следующий год им управляться, исходя из скорости их движения. У нас одна из основных задач — купировать это российское вклинение, которое находится под Покровском, и попытаться за зиму его "размотать". Размотать под дождями, под слякотью. Это вклинение, оно довольно-таки, с точки зрения военного, для россиян опасно. С таким вклинением входить в зиму — подобно смерти. Поэтому я говорю, что они будут сейчас заниматься в основном расширением этого вклинения, особенно входной части в районе от Донецка до Угледара”, — рассказал военный эксперт.

Роман Свитан уверен: даже при худшем развитии событий российская армия не будет двигаться в сторону Днепра или Запорожья.

“Даже если они “раскатают” в ноль Покровск, как они это сделали с Бахмутом, с Часов Яром, с Марьинкой, они могут КАБами практически уничтожить город, то однозначно двигаться они никуда не будут, пока не решат вопрос с Угледарско-Кураховским гарнизоном. А это очень сложно, это не быстрое действие. Поэтому я говорю, что сейчас даже самый плохой вариант: вот они дошли до Покровска, его "срыли" в ноль, они все равно не двинутся в сторону Днепра. Это с точки зрения военной логики неприемлемо, очень глубокое вклинение. Основная задача у них остается, как она была — дойти до границы Донецкой, Луганской областей. Это невыполнимая задача, по крайней мере, в ближайшие месяцы так это точно. Поэтому пока для Днепра и Запорожья больших проблем не вижу. Хотя военные всегда готовятся к худшему варианту, о котором говорит Рьопке”, — объяснил Роман Свитан.

Благодаря чему РФ удается продвигаться

Военный эксперт говорит, что сегодня российская армия продвигается только за счет авиационной компоненты, в основном дальних механизмов поражения типа КАБов, то есть авиационных бомб, и наземной пехоты — в основном стрелковых частей.

“Техники практически нет. Мы ее каждый день выжигаем десятками. Она даже не доходит до линии боевого столкновения. Они только выходят из Донецка, из Очеретино, из Авдеевки, из Песков, она уже уничтожается нашими средствами поражения. А вот за счет пехоты, за счет "мясных штурмов" у них выходит продвигаться. Но опять же они остановлены под Покровском. Сейчас там несколько новых бригад выведены на это направление. Они пытаются теми же "мясными штурмами" расширить вклинение на юг. Пехота может никогда не закончиться – полумиллионная армия там расположена”, – говорит Роман Свитан.

По его словам, остановить российскую армию можно только массовыми средствами поражения.

“Это в основном пулеметы и мины 120-е, то есть минометные механизмы. Плюс артиллерия с большой способностью поражения, те же кассетные боеприпасы. Поэтому как только подойдет 155-й кассетный снаряд в достаточном количестве, он у нас был в прошлом году, очень хорошо себя показал, я думаю, мы их размотаем. Тем более что накроет еще россиян, во-первых, слякоть осенне-зимняя, а во-вторых, "зеленка" сойдет. Сейчас они как-то еще прячутся, пытаются двигаться посадками, под прикрытием листьев. А как только сойдет, они уже так не будут двигаться. От Донецка до Покровска — просто голое поле, там несколько шахт, поселки. По большому счету, у нас есть возможность как раз в осенне-зимний период этот весь российский клин как минимум два поделить. Ну, а там посмотрим, как уже пойдет с поставкой боеприпасов", — рассказал Роман Свитан.

ВСУ остановили продвижение России вблизи Покровска

Напомним, украинскому войску удалось временно остановить продвижение России вблизи Покровска, ведь за последние шесть дней на направлении враг не продвинулся ни на один метр. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в эксклюзивном интервью CNN 5 сентября.

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины. Однако ВСУ удалось остановить продвижение РФ на фронте.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", – сказал он.

Сырский добавил, что Украина смогла лишить россиян маневрировать способности и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

"И это ослабление, безусловно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", – сказал он.

Также Сырский подчеркнул, что у противника преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве боеприпасов, а также, конечно, в личном составе, танках и БМП. В то же время, по его словам, Россия при наличии такого материального превосходства заставила Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны.

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