Украина и Испания подписали оборонный меморандум: что он предполагает

Президент Владимир Зеленский и глава правительства Испании Педро Санчес / © ТСН

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Мадрид, Украина и Испания подписали Оборонный меморандум. Он будет действовать в течение трех лет.

Об этом передает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук с места происшествия.

Цель Меморандума — наладить сотрудничество между оборонными отраслями Украины и Испании. Этот документ о сотрудничестве между двумя испанскими компаниями — TECNOVE SL (производит специализированные автомобили) и EM&E Group (производит дистанционно управляемые боевые модули), — и украинским предприятием ПАО «НПО „ПРАКТИКА“ (производитель бронетехники и военных авто).

После подписания документа стороны намерены вместе производить бронированные и специальные машины в Испании. Их могут использовать страны ЕС, Украина и другие государства. Также предусмотрено, что Испания может поставлять Украине готовые машины в качестве военной помощи.

Производство планируют организовать путем сборки машин из комплектов, которые будут производить в Украине.

В частности, планируют производить многоцелевые бронированные машины; машин огневой поддержки (к ним могут устанавливаться системы EM&E, если их оплатит Испания); специализированные военные авто; а также разрабатывать невооруженные бронированные машины для гуманитарного разминирования.

Добавим, что документ — не юридически обязывающий, то есть это не контракт, а право на намерения. Он создает основу для будущих сделок, уже обязательных к исполнению.

