Украина и мир: наши успехи и провалы на внешнеполитическом фронте в 2021 году

Украина и мир: наши успехи и провалы на внешнеполитическом фронте в 2021 году

В четверг, 30 декабря, за день Нового года, Байден и Путин снова проведут переговоры об Украине и обеспокоенности России, что на нее нападет НАТО.

Традиционно в канун Нового года каждый из нас подводит собственные итоги уходящего года. Ну а наша задача – оценить, как прожила этот год Украина, где мы на мировой карте, кто нам помог, а кто, наоборот, от нас отвернулся, зарыв голову в песок.

Опрос Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова (с 17 по 22 декабря) показывает: лишь 20% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении; в неправильном – 65,5%. В то же время, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" (с 4 по 7 декабря), почти 40% украинцев сказали, что удовлетворены своей жизнью, и еще более 40% в этом году часто испытывали стресс.

За этот год внешняя политика Украины стала более прямолинейной и требовательной. Если раньше о нашем членстве в ЕС и НАТО мы говорили неуверенно, то теперь подняли планку, требуя четких гарантий. Но ведь и мир стал более жестоким. Да, мы и до этого знали, что он не украиноцентричный. Все преследуют собственные национальные интересы, а потом уже думают о других. Но события уходящего года заставили посмотреть на "друзей" Украины под другим углом: те, кто казались надежными партнерами, предавали; другие неожиданно пришли на помощь.

Подводя внешнеполитические итоги 2021 года для Украины, ТСН.ua собрал достижения и провалы, чем можно гордиться, а где, наоборот, мы недоработали.

"Северный поток-2"

Согласие администрации Байдена на достройку российско-немецкого газопровода стало ножом в спину не только для Украины, но и для многих стран Восточной Европы. Первые слухи, что США могут не применить санкции против "Северного потока-2", появились в феврале – через месяц после инаугурации Джо Байдена.

Тогда, на фоне импичмента Дональда Трампа из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским, Украина для Америки была токсичной. Неудивительно, почему Байден вплоть до апреля откладывал первый звонок Зеленскому, который странным образом совпал с первым беспрецедентным скоплением российских войск возле украинских границ. Тогда же Зеленский в видеообращении впервые позвал Путина на личную встречу в любой точке Донбасса.

Как видим, воз с встречей Зеленского и Путина и ныне там. Чего не скажешь о Байдене. 46-й президент США успел провести с Путиным очный саммит в Женеве, отменив перед этим санкции против "Северного потока-2". И хотя Украина, Польша и страны Балтии предупреждали Вашингтон, что такое решение существенно ослабит баланс безопасности в Европе, администрация Байдена на это пошла.

Все мы видим, к чему это привело – к острому энергетическому кризису, когда цена газа на европейских хабах превышает $2 тыс., второму беспрецедентному скоплению российских войск возле наших границ и прямым угрозам из Москвы пойти войной не только против Украины. В погоне за улучшением отношений с Германией, которая при канцлерстве Ангелы Меркель блокировала продажу Украине оружия, администрация Байдена совершила ошибку, которую, похоже, не собирается исправлять.

Беларусь – второй фронт

По опросу Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, человеком-2021 украинцы назвали Владимира Зеленского. Вторую строчку разделили Петр Порошенко, Дмитрий Разумков, Ангела Меркель и Илон Маск. А вот Джо Байден только на третьей позиции.

Все же, кое-кого украинцы вспомнить забыли, – это Александр Лукашенко. Хотя он скорее стал величайшим разочарованием года. По данным опроса Центра "Нова Європа", самопровозглашенному президенту Беларуси доверяют только 29,4%. А еще два года назад к Лукашенко положительно относились 67% украинцев.

Для украинцев Беларусь стала не только разочарованием года, но и вторым после России наибольшим безопасностным вызовом, открывая фактически второй фронт. Аншлюс Беларуси Россией уже свершившийся факт. Путин вполне может использовать территорию Беларуси для гибридной атаки против Украины, чтобы не попасть под санкции Запада.

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Причем не только против нас. Сначала в конце мая режим Лукашенко захватывает пассажирский самолет Ryanair и принудительно сажает его в аэропорту Минска только с одной целью – арестовать бывшего главного редактора и основателя Telegram-канала NEXTA (который был главным координатором белорусских протестов после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года). Это стало не только прямым нарушением международных конвенций, регулирующих пассажирские авиаперевозки, но и первым в истории гражданской авиации актом пиратства – захватом гражданского самолета.

Уже в ноябре НАТО и ЕС оказались не готовы к решительному ответу Лукашенко, за которым стоял Путин, за гибридную атаку мигрантским кризисом. Все мировые СМИ облетели кадры, как тысячи людей с Ближнего Востока штурмовали границы Польши и стран Балтии. Более 10 тыс. человек с Ближнего Востока в Беларусь доставили специальные "турфирмы" и чартерные рейсы, которые понятно кто финансировал. Но ЕС применил лишь точечные санкции против режима Лукашенко, которому уже бывший канцлер Германии Ангела Меркель еще и дважды звонила, чтобы уладить кризис.

Крымская платформа

Безусловной победой Украины в противодействии российской агрессии стал запуск Крымской платформы – международной площадки, которая поможет вернуть полуостров домой.

ТСН.ua неоднократно писал, что при президентстве Петра Порошенко международные переговоры по деоккупации Крыма были своеобразным табу: считалось, если Киев инициирует что-то вроде Крымской платформы, то Россия даже Донбасс откажется обсуждать. Может доля правды в этом и есть. Ведь сейчас нормандская и минская площадки в полном тупике. Но это не из-за нас – именно Россия не хочет окончания войны.

Первый саммит Крымской платформы пришелся на 30-летие независимости Украины: 23 августа в Киев приехали представители 47 стран и международных организаций, чтобы напомнить России, кто впервые после войны перекроил карту Европы. Символично, что именно в этот день в 1939 году Советский союз и нацистская Германия заключили Пакт Молотова-Риббентропа, который стал прологом ко Второй мировой.

С августа в Киеве работает офис Крымской платформы, а участники первого учредительного саммита подписали общую декларацию, открытую к присоединению. Да, она не имеет юридической обязывающей силы, но является первым международным документом со времени незаконной оккупации Крыма. Хотя процесс уже немного затянулся, но каждый подписант декларации должен определить официального представителя, который будет заниматься вопросом деоккупации Крыма в своей стране.

Прием в Белом доме

Самым знаковым событием осени, традиционно символизирующей начало нового политического сезона, стал визит Зеленского в Соединенные Штаты. Он переносился целых три раза. Наконец, 1 сентября Джо Байден принял Владимира Зеленского в Белом доме. Но произошла ли между ними личная химия? Пожалуй, нет, и вот почему.

Во-первых, оценивая почти год президентства Байдена, можно констатировать, что его слова, к сожалению, очень часто расходятся с действиями. Ничего не мешало Байдену сначала назвать Путина убийцей, а затем встретиться с ним в июне в Женеве.

Во-вторых, Байден точно не президент "войны". А хаотичный выход американцев из Афганистана, оттолкнувший от США их союзников, наглядно продемонстрировал, что эта американская администрация будет идти до конца, даже если решение не совсем правильное.

В-третьих, опять-таки, тот же выход американцев из Афганистана обнажил еще одну вещь, и Украине ее следует принять во внимание. США не будут вечно помогать стране, которая не хочет помочь сама себе. Речь, в первую очередь, о коррупции, которую лично Байден считает угрозой национальной безопасности Украины наряду с российской агрессией.

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Но, похоже, что и на Банковой не делают ставку исключительно на американскую помощь. Иначе бы давно назначили специального антикоррупционного прокурора, без которого работа НАБУ просто заблокирована, а Верховная Рада приняла бы новый закон об СБУ. Именно об этом во время своего визита в Киев еще в мае украинским властям напоминал госсекретарь Энтони Блинкен.

Ультиматум Путина

В четверг, 30 декабря, за день до Нового года Байден снова поговорит с Путиным. На этот раз по телефону по просьбе хозяина Кремля, а не по видео, как это было 7 декабря. Этот разговор, по всей видимости, станет подготовкой к двусторонним личным переговорам 10 января по "вопросам безопасности". Именно так сказали в Белом доме.

По факту же будут обсуждать личные "хотелки" Путина, граничащие со здравым смыслом. Российский МИД опубликовал их еще 17 декабря в псевдо-документе "проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности". Среди многих пунктов важны для Путина только два: невступление бывших советских стран в НАТО, особенно Украины; и неразмещение новейших систем вооружений в странах Альянса, которые находятся в непосредственной близости к границам России.

В Белом доме успели заявить, что переговоры 10 января (пока неизвестно, на каком уровне они пройдут) будут сосредоточены на контроле над ядерными вооружениями и ситуации вокруг Украины. А вот Кремль будет обсуждать с США передел сфер влияния в Европе, которая никак не представлена за столом. После на 12 января запланированы переговоры Россия-НАТО, а на 13 января – в рамках ОБСЕ.

Украина здесь явно не выиграла. Все это выглядит как уступка России. Москва сама создала этот безопасностный кризис на европейском континенте, окружив Украину своими войсками со всех сторон, а затем требует переговоров. И даже если это уступка, что Путин может предложить Байдену взамен? И, что самое главное, выполнит ли Путин свою часть соглашения?