Украина и Польша договорились об открытии дополнительного пункта пропуска, чтобы снизить рекордные очереди на границе

На украинско-польской границе будет открыт еще один пункт пропуска, именно для выезда пустых грузовиков.

По предварительной договоренности Украины и Польши, чтобы ускорить движение транспорта и решить проблему с очередями, открыли еще один пункт пропуска, говорится в ТСН.

На пункте пропуска «Ягодин» пробка из грузовиков достигла уже более полусотни километров и стала рекордной. Еще больше усложнилась ситуация после того, как польские перевозчики накануне перекрыли трассу.

За все восемь лет работы дальнобойщиком, рассказывает водитель Виктор, так долго он еще не стоял. И хотя до польской границы осталось каких-нибудь десять километров, когда доедет даже думать не берется, потому что впереди еще санитарные проверки. «Вы можете 4-5 суток выстоять прямо в Польше, кроме того, что вы еще здесь в колее выстоите», – рассказывает он.

Очередь к границе уже более полусотни километров. После того, как польские перевозчики начали протестовать, говорят водители, движение просто остановилось. «Декларация дается на груз на десять дней. Вот у меня уже восьмой день, если просроченная – это снова платы», — говорит водитель.

В очереди стоят и загруженные фуры, и пустые. Именно поэтому польские дальнобойщики и перекрыли трассу. Утверждают, если бы авто без груза пропускали вне очереди — это значительно ускорило бы движение.

Зато украинские перевозчики уверяют, что проблему решит только увеличение количества специалистов с польской стороны. Ведь сейчас пик перевозок аграрной продукции, нуждающейся в фитосанитарном и ветеринарном контроле. «Польская сторона во время неоднократных встреч брала на себя обязательство вынести эти виды контроля за пределы пункта пропуска и разблокировать сам пункт пропуска «Дорогуск» для других товаров», — говорит и.о. о. начальника Волынской таможни Николай Татарчук.

Однако до сих пор это сделать не удалось, поэтому водители уже больше недели живут в ужасных условиях – нет туалетов, продукты закончились и поспать нельзя, чтобы не пропустить очередь.

Зато после безумных очередей страны договорились открыть еще один пункт пропуска — именно для выезда пустых грузовиков. Пока польская и украинская сторона согласовывают все технические детали, Виктор надеется, его возвращение будет быстрым.

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