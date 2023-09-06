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Украина и Россия находятся на третьей стадии войны: полковник рассказал, что это значит

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Украина и Россия находятся на третьей стадии войны: полковник рассказал, что это значит

Петр Черник / Фото: АрмияInform

Эксперт объяснил, что России в мире не желают помогать.

Военный эксперт, полковник Петр Черник заявил, что Россия и Украина находятся на третьей стадии войны. Речь идет об истощении противника.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Петр Черник отметил, что Украина и Россия находятся на третьей стадии "классической индустриальной войны".

"Мы находимся в третьей стадии классической индустриальной войны. Третья стадия... характеризуется продолжительностью времени и истощения друг друга как в человеческом, так и в технологическом потенциале. Но здесь у меня есть определенный стратегический оптимизм. Потому что Россия все же – в зоне стратегического одиночества", — считает он.

Эксперт подчеркнул, что здесь важно то, что Украине помогают 50 стран мира.

"Та помощь, которую ей оказывает Иран и частично Китай в глобальном смысле не изменит ход войны. А на нашей стороне – вне 50 стран и в первую очередь гигантское евроатлантическое пространство, запустившее свой военный маховик. Однако этот маховик будет развиваться и разворачиваться долго", – заявил Черник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧЕРНИК: Началась третья стадии войны! Иран и Китай не спасут Россию!

Напомним, Зеленский объяснил, почему Россия ударила ракетами по рынку в Константиновке.

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Дата публикации
Просмотры
6065
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