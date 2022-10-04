Украина идет в НАТО: эксперт рассказал, каким будет ответ Москвы

Юрист Александр Калиниченко считает, что РФ постарается развалить ту поддержку, которую имеет Украина в НАТО, именно изнутри.

Российский диктатор Владимир Путин предпринял попытку аннексии Донбасса и части Херсонской и Запорожской областей. Украина с ответом не заставила себя ждать и подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Каким будет ответ Москвы и возможен ли удар по НАТО – в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал независимый эксперт по региональной безопасности и вопросам евроатлантической интеграции Украины, юрист Александр Калиниченко.

"Не думаю, что сценарий удара по любым путям сообщения, расположенных на территории стран Альянса, возможен. Это автоматически задействует 5 статью, то есть для России и в военном, и стратегическом плане – это абсолютный финиш", — отметил эксперт.

Калиниченко подчеркнул, что Россия не готова к противостоянию с Альянсом.

"Я исключаю вариант удара по транспортной инфраструктуре любой страны-члена НАТО. Не думаю, что это будет задействовано. Это будет стратегически абсолютным просчетом и поражением. А вот относительно комбинации действий России, которые в последние недели касаются энергетической инфраструктуры, диверсии на Северном потоке-1, которые мы наблюдаем, здесь, скорее всего, будет предприниматься попытка развалить ту поддержку, которую имеет Украина в НАТО, именно изнутри", — считает он.

По мнению эксперта, Россия будет искать того троянского коня, вроде позиции Будапешта, который будет разваливать и санкционную политику Европейского Союза, и, соответственно, любой консенсус в ряде НАТО, для того чтобы Украина не только не получила достаточное количество боеприпасов, оружия, чтобы противостоять России, но даже не получила то граничное оружие, необходимое нам для быстрой деоккупации.

"Здесь будет такая гибридная стратегия, то есть работа с европейскими государствами, попытки на них давить энергетически и говорить, что они кошельком платят за войну и поддержку Украины. И, соответственно, работа внутри таких институтов, как НАТО, как Европейский Союз, чтобы развалить любое консенсусное решение, которое будет приниматься либо по введению санкций, либо к предоставлению Украине большего количества оружия", — резюмировал он.

Напомним, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, через 48 часов после подписания Украиной заявки об ускоренном вступлении в НАТО, членство государства в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока.

По словам заместителя председателя ОП Игоря Жовквы, Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству и ускоренной процедуре, как это было в случае со Швецией и Финляндией.