Украина как крепость Запада: почему США и ЕС не спешат вооружать Киев, готовясь к нападению России на НАТО

Где наша вооруженная и финансовая поддержка от союзников? Когда Запад в конце концов примет необходимые решения по продолжению помощи Украине? И не бросят ли нас один на один в полномасштабной войне с Россией?

Эти вопросы в украинском обществе звучат все чаще. И Силам обороны Украины вовсе не хотелось бы воевать лопатами, как об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ABC News, если у нас закончится оружие, особенно в свете рассмотрения нового закона о мобилизации.

Между тем, все больше европейских лидеров и военных генералов бьют тревогу, что Россия может атаковать страны НАТО уже через несколько лет. Европейские таблоиды соперничают, кто первым покажет наиболее вероятные направления наступления и ударов. Эстония построит 600 бетонных бункеров на границе с Россией. Такую же линию обороны создадут Латвия и Литва. Хотя, и это логично, странам НАТО дешевле инвестировать максимальную вооруженную и финансовую поддержку в Украину, чтобы остановить Россию здесь и сейчас. А не заявлять, как это на днях сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, что Украину ждут критические месяцы, когда вооруженная помощь со стороны США совсем остановилась.

Сколько США и ЕС обещали помощь Украине в 2024 году? Почему ее до сих пор нет? Но каковы перспективы продолжения вооруженной и финансовой поддержки со стороны Запада? ТСН.ua расскажет по этому тексту.

Все дело в Трампе: повышение рейтинга за счет жизней украинцев

В репортаже CNN из-под Бахмута, украинские военные очень честно рассказывают американскому читателю об острой нехватке боеприпасов на поле боя. Именно поэтому они не могут на 100% выполнить поставленные боевые задачи, в то время как россияне, имея поддержку Ирана и Северной Кореи (дроны, боеприпасы и баллистические ракеты – ред.), имеют больше людей и не в десять раз больше артиллерийских боеприпасов. По словам Джона Кирби, если Конгресс США не одобрит решение продолжить поддержку Украины, это будет иметь "катастрофические последствия".

По словам украинских военных, под Авдеевкой россияне развернули новые попытки атаковать, сосредоточив там до 40 тыс. резервов. Не лучше ситуация и под Купянском и Лиманом, где враг сконцентрировал около 44 тыс. Напомним, что в конце прошлого года несколько западных изданий написали о захватнических планах России попытаться оккупировать Харьков. Украинские власти и командование это отрицали. Да и нет никаких признаков концентрации армии врага, чтобы наступать на город. Однако Россия атакует Харьков дронами и баллистами по несколько раз в день. Сейчас именно Одесса, Харьков и прифронтовые города подвергаются больше всего российским воздушным атакам.

Последний пакет военной помощи в Украине США выделяли месяц назад. После этого Вашингтон заявил, что приостанавливает поддержку, потому что нет денег. В Белом доме не скрывают: если уже в ближайшее время Конгресс не одобрит пакет помощи Украине более чем на $60 млрд на 2024 год, Киев столкнется не только с еще большим дефицитом боеприпасов на фронте. Силы обороны Украины не смогут нормально отбиваться от российских воздушных атак, потому что также возникнет нехватка ракет в западных системах ПВО.

ТСН.ua неоднократно писал, что с сентября американский Конгресс фактически заблокирован. Из-за шантажа трампистов, а впоследствии на их сторону встала и большая часть республиканцев, законодатели не могут проголосовать не только помощь Украине, Израилю и Тайваню, но и собственный федеральный бюджет на 2024 год, постоянно принимая временные резолюции (дедлайн дежурной сбегает в начале марта), чтобы не было "шатдауна" – остановки работы всех госучреждений из-за нехватки финансирования. Кстати, американской армии это тоже касается. То есть, на первый взгляд, республиканцы вредят и себе тоже.

Но не все так просто. Если еще до начала праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире, где номинацию на президентские выборы от Республиканской партии выиграл Дональд Трамп, казалось, что республиканцы блокируют предоставление помощи Украине (проголосовать помощь Израилю и Тайваню отдельными пакетами они готовы), потому что действительно хотят усилить безопасность на границе с Мексикой, то сейчас очевидно, что дело в другом.

Последние опросы свидетельствуют, что запрос на борьбу с нелегальной миграцией (35%) среди всех американских избирателей опередил проблему инфляции (32%). ТСН.ua уже писал, что Трамп достаточно удачно на этом сыграл. На президентских выборах в 2020 году Байдену удалось расширить свою электоральную поддержку за счет латиноамериканских избирателей, женщин и молодежи. Поэтому более широкие уступки Белого дома по границе с Мексикой (а трамписты требуют усиления миграционных правил для искателей убежища вплоть до депортации многих из них) многие в Демократической партии воспримут как измену.

В команде Трампа об этом прекрасно знают. Поэтому когда кажется, что республиканцы приближаются к договоренности по границе с Мексикой, трамписты выдвигают новые требования, чтобы загнать Администрацию Байдена в еще больший тупик. То же и относительно дальнейшей поддержки Украины. Трамп хочет превратить этот вопрос в провальный для демократов, сравнивая Украину с Афганистаном. Он постоянно повторяет, что, будь он президентом, Путин бы никогда не начал полномасштабную войну против Украины. А в случае своего второго срока, Трамп обещает "урегулировать войну через 24 часа".

"Я думаю, что граница является очень важным вопросом для Дональда Трампа. И тот факт, что он коммуникирует сенаторам-республиканцам и конгрессменам, что не хочет, чтобы мы решили проблему границы, потому что хочет обвинить в этом Байдена действительно ужасен", — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Надо называть вещи своими именами: то, что сейчас делает Трамп и его команда – это пиар и повышение собственных рейтингов, в том числе за счет Украины. И многие умеренные республиканцы вынуждены идти за Трампом, потому что в ноябре этого года американцы выбирают не только 47-го президента, но и всю Палату представителей и треть Сената. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, являющийся большим другом Украины, признал, что республиканцы и демократы не приблизились к соглашению по границе с Мексикой. Однако распространившаяся в СМИ информация по недавней закрытой встрече республиканцев свидетельствует, что Трамп критикует и этот компромисс по границе.

Об этом сказал сам Макконнелл, добавив, что республиканцы "не сделают ничего, чтобы взорвать его (рейтинги – ред.)", потому что Трамп хочет сделать вопрос миграции главным в своей предвыборной кампании. Поэтому лидер республиканцев не исключает, что вопрос о помощи Украине придется голосовать отдельным законопроектом. Возможно, это будет совместный с Израилем и Тайванем пакет. Но гарантий, что республиканцы дадут за него голоса, нет. По мнению сенатора-демократа Криса Мерфи, республиканцы решат, идти ли на соглашение по границе с демократами (которые могут это оказать, как победу перед выборами), в течение следующих 24 часов. Однако шансы на то, что мы увидим компромисс, очень скудны. А значит, и пакет помощи Украине может "зависнуть" в Конгрессе вплоть до выборов в США в ноябре.

Россия нападет на НАТО: союзники уже простились с Украиной?

Первый "Рамштайн" в 2024 году, состоявшийся онлайн во вторник, 23 января, стал еще и первым, когда США не объявили о предоставлении Украине очередного пакета вооруженной помощи, потому что нет денег. Глава Пентагона Ллойд Остин, долго находившийся в больнице (у него диагностировали рак простаты), призвал союзников предоставить Киеву больше систем ПВО и ракет к ним, на фоне заявлений по поводу попыток России истощить украинскую противовоздушную оборону.

Помощница министра обороны США Селест Валландер по итогам "Рамштайна" также заявила, что по крайней мере три крупных европейских страны активно работают со своими ОПК, чтобы расширить производство боеприпасов, которых критически не хватает Украине. По оценкам британского аналитического центра RUSI Россия использует до 10 тыс. снарядов в день, тогда как Украина – 2 тыс. снарядов.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Агентство Альянса по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на $1,2 на закупку 220 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм. Но сроки исполнения – год-полтора. А боеприпасы на поле боя Украине нужны уже сейчас. К тому же, эти 220 тыс., которые производят дополнительно, — это для пополнения запасов союзников, а из обещанного миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины в марте 2023 года, по сей день мы получили лишь немногим более 30%.

По словам главы комитета французского парламента по иностранным делам и обороне Седрика Перрена, нынешнего объема производства 20 тыс. 155-мм снарядов в год во Франции хватит всего на 3-4 дня боев. Французские СМИ пишут, что, за неимением французских боеприпасов, украинские артиллеристы использовали корейские снаряды для зарядки орудий Caesar, рискуя повредить стволы.

"Путин не просто ведет войну против Украины. Он нацелился на сам фундамент демократии во всем мире. У меня есть четыре внука. И я не хочу, чтобы за 2-3 или 5 лет мои четыре внука были вынуждены воевать в Европе или Азии", — заявила сенатор-демократка Джин Шагин.

Однако европейские страны постоянно оглядываются на США. Если бы Америка продемонстрировала лидерство, вкладывая больше в свой ОПК, не говоря уже о продлении помощи Украине, возможно бы и союзники по тому сражению Атлантики последовали этому примеру. Пока мы слышим хаотические заявления о возможном нападении России на страны НАТО (Польшу или страны Балтии – смотрите ниже Инфографику – ред.) уже через несколько лет. Однако конкретных шагов по подготовке, кроме бетонных блоков и "зубов дракона" на многих участках эстонского леса и частных угодьях, более того — увеличения помощи Украине на фоне хаоса в США, мы не видим.

Главные заявления европейских политиков и военных о подготовке к войне с Россией. / Фото: ТСН.ua

У Евросоюза есть свой "Трамп" – венгерский премьер Виктор Орбан. В декабре на саммите ЕС в Брюсселе он заблокировал принятие финансовой помощи Украине на 50 млрд евро и оружия на 20 млрд евро на следующие 4 года (правда, военную помощь блокировала не только Венгрия, но и другие страны, аргументируя тем, что это чрезмерные расходы, и вообще этот пакет надо порезать на меньшие суммы). На решение ЕС по предоставлению Украине этих 70 млрд евро возлагают большие надежды в свете отсутствия американской помощи.

"Урсула фон дер Ляен на прошлой неделе, когда госсекретарь Блинкен встретился с ней, выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование", – сказал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, добавив, что 2/3 своих оборонных потребностей Украина сама финансирует.

По итогам декабрьского саммита ЕС ТСН.ua уже писал, что Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине, но не решение об открытии для Киева и Кишинева официальных переговоров о вступлении в блок. Однако небезосновательно. Накануне, личным решением президентки Еврокомиссии, для Венгрии разблокировали более 10 млрд евро из структурных фондов ЕС, замороженных из-за отступления правительства Орбана от демократии, верховенства права и свободы СМИ.

Решение об открытии официальных переговоров о вступлении для Украины и Молдовы на декабрьском саммите ЕС удалось принять без Орбана, потому что он вышел попить кофе. Однако это оказался самый дорогой кофе в мире за 10 млрд евро. За это Урсулу фон дер Ляен до сих пор многие в ЕС лично критикуют.

"В прошлый раз у нас была непростая договоренность. Орбан пошел в туалет. Это был самый дорогой технический перерыв для политика, для ЕС, если я прав. И не хорошо здесь, что извне это выглядело для некоторых людей как сделка. Знаете, ты получаешь эти 10 млрд, а потом идешь в туалет", — говорит уже бывший премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Внеочередной саммит ЕС, где снова попытаются принять пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро, состоится уже 1 февраля. И, по словам министерства иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, Виктор Орбан не будет блокировать это решение. Очевидно, положительные сигналы из Будапешта начали раздаваться после того, как, по информации Bloomberg, ключевые европейские столицы дали понять: это решение будет принято либо с Орбаном, либо без него. ТСН.ua уже писал, что запасной вариант – это национальные гарантии (бюджета ЕС от стран-участниц) по привлечению денег на рынках капитала.

Что касается военной помощи Украине из Европейского фонда мира (действует с 2022 года – ред.) на 20 млрд евро на следующие 4 года, которые Орбан также угрожал заблокировать, то, судя по поступающим из Брюсселя сигналам, от этого пакета решили отказаться. Потому что венгерский премьер блокирует выделение имеющихся в Европейском фонде мира 500 млн евро на оружие для Украины. Что же планирует ЕС? Создать, по сути, новый фонд с годовым бюджетом в 5 млрд евро. Почему новый? Ибо ЕС переходит от предоставления Украине оружия из существующих запасов к закупке новых.

Однако, по сути, это то, чего хотел Орбан и другие лидеры стран-членов ЕС, которые блокировали принятие для Украины вооруженного пакета на 20 млрд евро на 4 года. Ведь, по сути, новый фонд предусматривает те же 5 млрд евро в год. Нюанс лишь в том, что военный фонд на 2024 год Орбан пообещал не блокировать, а вот на следующие годы – вопрос открытый. Потому что в декабре он так и предлагал разбить 20 млрд евро, которые предусмотрены для Украины на 4 года, на меньшие пакеты.

За злоупотребление своим вето ЕС мог бы временно лишить Венгрию права голоса в блоке. И соответствующее решение Европарламент уже принял. Однако другие лидеры стран-членов опасаются, что на сторону Венгрии станет и Словакия, тем более что премьер Роберт Фицо уже об этом заявил. Поэтому, как и в случае с Трампом в США, Украина в ЕС также оказалась в заложниках политических разборок, отсутствии политической воли действовать с позиции силы и открытого подыгрыва Кремлю.