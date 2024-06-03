Украина меняет отношение к Китаю: Киев впервые публично заговорил об ответственности Пекина за поддержку России в войне

Китай не будет участвовать в первом учредительном саммите формулы мира президента Зеленского в Швейцарии 15-16 июня, что, в принципе, было понятно с самого начала.

В МИД КНР сообщили, что саммит мира в Швейцарии, в котором уже согласились принять участие 107 стран (около 75 государств будут представлены на уровне глав государств), не отвечает ожиданиям Пекина, а это – участие России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров намекает, что Китай может организовать "свою" мирную конференцию, где Россия как раз будет присутствовать, однако, по понятным причинам, не будет Украины.

В чем принципиальное отличие в подходе Китая к войне России против Украины?

Во-первых, Пекин не называет это войной, тем более полномасштабной. Даже из названия "мирного" плана Китая – "позиции по урегулированию украинского кризиса" – который он представил еще в феврале 2023 года, поняла настоящая политика Пекина.

Во-вторых, КНР постоянно призывает к безусловному прекращению огня и началу переговоров, поддерживая таким образом призывы Кремля согласиться на российскую оккупацию украинских территорий, причем пока не ясно: по действующей линии разграничения или в пределах административных границ четырех украинских областей, которые Путин незаконно записал в русской конституции.

То есть, как видим, Пекин солидаризировался с Москвой по поводу условий начала переговоров, не гарантируя при этом никаких предохранителей неповторения еще большей военной агрессии, вывода российских войск и мониторинга режима прекращения огня (т.е. кто это будет контролировать и т.д.), уже не говоря о привлечении к ответственности российского политического и военного руководства за совершенные военные преступления. К тому же все более воинственной риторика Китая становится и в отношении Тайваня. США призывают европейских союзников присмотреться к КНР, ужесточая политику в отношении Пекина. Однако ключевые столицы ЕС не спешат.

В этом тексте ТСН.ua расскажет, какую ошибку совершает Америка, почему украинские власти решили назвать вещи своими именами, ведь Китай уже давно определился, на чьей он стороне в этой войне.

Тактика Китая: сорвать саммит в Швейцарии

Визит Путина в Китай 16-17 мая не принес Москве желаемых экономических бонусов. Мы не увидели подписанных договоров о потоке китайских инвестиций в Россию. А по газопроводу "Сила Сибири-2" через Монголию, в котором Кремль очень заинтересован после потери европейского рынка, по информации Financial Times, переговоры зашли в тупик из-за нового требования КНР – покупать газ по внутренним российским ценам и далеко не все 50 млрд куб. м, которые Россия хочет поставлять по этой нити газопровода. Однако, самое главное – кто будет платить за строительство трубы? Вряд ли Китай хочет в это вкладываться, иначе мы бы уже давно увидели начало строительства.

Однако товары двойного назначения, на которых держится российский ОПК, Китай продолжает экспортировать в Россию, как и предоставлять спутникам данные для ведения войны против Украины. То есть, как видим, военное сотрудничество продолжается. На политическом уровне, особенно после визита Путина в Китай, позиции Москвы и Пекина стали еще ближе. В угоду Кремлю, КНР не только отказалась участвовать в мирном саммите в Швейцарии, но и продвигает свою конференции с участием Москвы, играя фактически на боссе агрессора.

Выступая на азиатском саммите безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные, Владимир Зеленский впервые публично обвинил Китай в попытке сорвать швейцарский саммит мира, намеренно ослабляя уровень участия стран, чтобы некоторые лидеры (прежде всего стран Глобального Юга – ред.). доехали до него. Это можно считать изменением риторики и политики Офиса президента Украины по КНР, потому что раньше мы слышали достаточно осторожные заявления представителей украинской власти в адрес Пекина и его возможного влияния на Москву.

"К сожалению, это досадно, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина. Это уже не только поддержка России, это фактически поддержка войны, потому что если ты не поддерживаешь саммит мира, значит все, что происходит для тебя" нормально", — подчеркнул украинский президент.

Многие могут справедливо заметить, что и президент США Джо Байден вряд ли приедет на саммит мира в Швейцарию, хотя, по словам Владимира Зеленского, еще есть шансы. Хотя в целом США подтвердили свое участие на высоком уровне. Однако личная встреча американского президента в швейцарском саммите вряд ли напрямую зависит от того, будет ли там также Си Цзиньпин, участие которого всерьез никогда и не обсуждалось. Особенно наивно было надеяться, что лидер Китая встретится с американским президентом после введения правительством США в середине мая дополнительных пошлин на китайский экспорт на $18 млрд (к примеру, пошлины на китайские электромобили выросли от 25 до 100%).

На азиатском саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре глава Пентагона Ллойд Остин встретился с министром нацобороны Китая Дун Цзюнем. Это был первый контакт руководителей оборонных ведомств двух стран с осени 2022 года, когда в Тайвань приезжала тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, что вызвало волну гнева и возмущения со стороны КНР. Однако то, что сказал Ллойд Остин после разговора с Дун Цзюнем, особых надежд на что-то не добавляет:

"Война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не является неизбежной, необратимой. Лидеры великих государств должны продолжать сотрудничество, чтобы убедиться, что мы делаем вещи для уменьшения возможностей для просчетов и недоразумений. И не каждый разговор будет счастлив. Но важно, чтобы мы продолжали общаться друг с другом».

На пороге войны: какую ошибку совершают союзники

Как видим, риторика США в адрес Китая, и наоборот, обостряется. На днях Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон и ЕС должны донести до Китая, что его фирмы стоят перед выбором: либо ведение бизнеса с экономикой США и ЕС, либо дальнейшее оснащение российского ОПК товарами двойного назначения. "Они не могут продолжать делать то и другое", — сказал Уолли Адейемо во время визита в Берлин.

Еще раньше заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл призвал Европу очень серьезно отнестись к помощи России со стороны Китая.

"Я хочу подчеркнуть, те поступления, которые мы видели от Китая в Россию, не являются одноразовым случаем или несколькими мошенническими фирмами, вовлеченными в поддержку России. Справедливо сказать, что общая цель Китая заключается не только в поддержке России, но и в умалении этого публичного значения и попытках поддерживать нормальные дипломатические и коммерческие связи с Европой", — добавил Курт Кэмпбелл.

Однако невозможно призвать ЕС противодействовать Пекину, не стремясь при этом к полной победе Украины, фактически пытаясь использовать Россию для борьбы собственно с самим Китаем. Не все в ЕС разделяют эти взгляды. И речь сейчас даже не о Венгрии, куда недавно с визитом приезжал Си Цзиньпин, а в первую очередь о Германии и Франции. Например, правительство Олафа Шольца не очень-то разделяет американскую политику введения дополнительных пошлин на китайский экспорт, особенно на китайские электромобили. А Эммануэль Макрон стремится заключить большой контракт с Пекином по продаже самолетов Airbus.

США видят, как Россия и Китай, действуя вместе, повышают ставки. С одной стороны, обострилась риторика КНР по поводу Тайваня — Пекин грозится вернуть остров военной силой. С другой стороны, накануне первого мирного саммита в Швейцарии, Россия и Беларусь устраивают учения по отработке ударов тактическим ядерным оружием, на что Китай закрывает глаза, хотя еще недавно всем казалось, что именно Си предостерег Путина от применения какого-либо ядерного оружия.

В понедельник, 3 июня, спикер китайского министерства иностранных дел Мао Нинь еще раз напомнила, почему Китай не приедет на саммит мира в Швейцарию, — потому что там не будет России. Она назвала три условия, на которых настаивает Пекин:

признание (мирного саммита – ред.) обоими — Россией и Украиной;

равное представительство всех сторон;

справедливое обсуждение всех мирных планов (наверное, включая китайскую "позицию по урегулированию внутреннего украинского кризиса" – ред.).

"Между договоренностью о встрече и требованиями китайской стороны, а также общими ожиданиями международного сообщества все еще существует явный разрыв. Китай проинформировал заинтересованные стороны о своих рассуждениях и беспокойствах, и будет поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами", — добавила Мао Нинь.

Ранее в текстах о Китае ТСН.ua уже писал, что китайские эксперты, которые сотрудничают с КПК и ретранслируют политику партии, однако более свободны в высказываниях, в своих публичных интервью и комментариях подвергали сомнению суверенитет Украины и возлагали всю вину за начало войны. Запад, США и НАТО. То есть, как видим, для Китая полномасштабная война России против Украины – это в том числе дополнительный аргумент обвинить США в разделении мира на враждующие альянсы, угрожающие безопасности других стран.

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