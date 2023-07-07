Украина — мировая столица ампутаций, но украинцы до сих пор часто неадекватно реагируют на людей с протезами

На людей с ампутацией могут тыкать пальцами, а еще жалеть, что неприемлемо для бойцов.

Протезы и колесные кресла — новая норма для Украины, но общество должно пройти через изменения, потому что до сих пор не всегда адекватно реагирует на раненых воинов. Они говорят, что реакция может быть разной — от жалости, до тыкания пальцами в сторону человека на протезах, говорится в ТСН.

Военные с ампутациями только начинают выходить в свет. Их основная масса еще лечится в медучреждениях и живет в реабилитационных центрах. Но в Украине сейчас больше всего в мире ампутаций и количество раненых увеличивается с каждым днем войны. "Протез, или колесное кресло — это новая норма в обществе это надо понимать как норму", — говорит психолог.

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Но чтобы принять эту норму, добавляет психолог, общество должно пройти через изменения. "В реабилитационном центре могут научить пользовавшемуся протезом, справиться со своими личными психологическими проблемами, но здесь не могут подготовить раненого к реакции на него общества, а эта реакция может быть совершенно разной, а порой даже болезненной", — говорит он.

У Романа ампутированная рука, он уже год лечится, но когда выходит в обычную гражданскую жизнь – чувствует на себе взгляды, а иногда на него даже тыкают пальцем. "Когда ребенок на всю округу кричит: "мама, мама дядя со странной рукой" и неприятно не потому, что ребенок кричит, а потому, что мать рядом стоит и ничего не говорит", — объясняет Роман.

Он забрал взрывчатку у гражданского под Марьянкой, фосфорная мина взорвалась в его руках. Оторвала правую руку, пальцы на левой. Он частично потерял слух и зрение, на его лице следы того дня. Рома по образованию повар хочет готовить одной рукой. Парень говорит, что когда будет протез, справится гораздо быстрее. Прямо посреди съемки ТСН ему приносят пакет с бионической рукой. "Такое странное, как игрушкой реально играю", — говорит боец.

У Романа ампутированная рука.

Он управляет искусственной рукой своими мышцами. Роман прошел сотни тренировок, готовился к этому моменту, а сейчас не верит, что у него уже хоть искусственная, но своя рука. Рома, говорит это придаст ему уверенность, главное, чтобы его не жалели.

Редактор глянца, где еще 6 лет назад печатались фото военных с ампутациями еще до полномасштабного вторжения, говорит жалость — это самая плохая реакция, и об этом говорил каждый герой фотосессий. "Жалость очень унижает, их новое физическое качество делает их сверхлюдьми, потому что они прошли испытание войной, ранением" — говорит она.

Проект "Переможці", курированный ведущей ТСН Соломией Витвицкой, впервые в стране начал формировать новые каноны красоты и не бояться показывать изуродованное войной тело. На каждой фотографии — стальные люди, не потерявшие силу духа.

Фотограф Марта Сирко работает с телом в кадре, но показывает не стальных людей, а то, как хрупким может быть тело. Она на фото не скрывает ни одного шрама, ни отметки, оставленной войной. Я пришла к тому, что это не недостатки. Видимо, это борьба со стигмой общества. Тело показывает нам историю жизни и нельзя это скрывать”, — говорит Марта.

Через фото Марта хочет показать новую красоту и новую эстетику людей, защищавших страну ценой своего здоровья. “Каноны изменились, эти люди так важны в обществе, надо адаптироваться, чтобы толерантность была ко всем в целом. Нам нужно об этом говорить, это важно”, — убеждает фотография

В серии фото "Скульптурные" есть начало, но когда именно будет конец – фотограф не знает. Возможно, она остановится, когда мы все дойдем до восприятия того, что защитники с отпечатками войны на теле абсолютно красивы и протезы и колесные кресла - наша новая норма.

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