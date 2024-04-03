Украина могла атаковать завод в Татарстане дронами из ИИ, россияне шокированы – подробности

Для диктатора Владимира Путина очень плохие новости – стало известно, что за дроны атаковали Россию и как им удалось залететь так далеко. В России произошел настоящий переполох после того, как украинские дроны смогли уничтожить завод дронов в Татарастане.

Оккупантам не дает покоя вопрос — как такие беспилотники смогли преодолеть более 1000 километров и попасть в цель. Однако ответ дали украинские эксперты и спрогнозировали, чего ждать дальше. Подробности в эксклюзиве TSN.ua. рассказала Виктория Гнатюк.

Стадия возражения

Сначала, в своем стиле оккупанты атаку украинских дронов признавать побоялись, но слишком уж многие свидетели видели, как неизвестный и огромный беспилотник лупит прямо по центру российского завода, где студентов превратили в рабов и посадили крутить дроны-камикадзе, чтобы продолжать убивать украинцев.

В Сеть даже слили, сколько эти, так называемые, студенты зарабатывали на крови мирных людей – 30-40 тысяч рублей. Если же отказывались, то сразу влетали в список кандидатов на вычет. Такова она, свобода выбора в России.

Руководитель этого самого завода Тимур Шагивалеев сначала заявил, что украинский дрон атаковал невинное "студенческое общежитие".

Правда, Шагивалеев забыл, как недавно сам и хвастался пропагандистским СМИ, что на этом заводе активно складываются дроны.

Это подтверждает и Белый дом. Там еще в июне 2023 года опубликован спутниковый снимок, являющийся доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми РФ уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине.

По данным американской разведки, завод по производству дронов строили в так называемой специальной экономической зоне "Алабуга" в сотнях километров восточнее Москвы. Подготовительные работы по строительству попали на спутниковое фото, сделанное в апреле 2023 года. Они думали, что если в глушь засунут производство, то туда дроны не дотянутся. Но как ошибались.

В украинских спецслужбах "растут" руки

Как раз в преддверии этой атаки от украинских чиновников прозвучало несколько интересных заявлений. К примеру, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что у Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров.

А уже 1 апреля Зеленский выложил фото, где он за столом с начальником ВСУ, ГУР и СБУ обсуждают производство украинских дронов. О том, что это война беспилотников – говорят все давно. Собственно, что и доказывают последние успешные атаки. Запад строго-настрого запрещает "гасить" Россию их оружием, а вот запретить Украине накрывать рашистов собственной – не может никто.

На следующий день после встречи Зеленского с руководителями спецслужб, 2 апреля, огромный дрон долетает до этого самого завода в Татарстане. Что только себе не придумывали рашисты, а из-за его размеров путали даже с самолетом.

Что известно об украинском дроне?

В Сети принялись предполагать, что же это за дрон. Атаку Украина признала, это была совместная спецоперация СБУ и ГУР.

Одна из версий — это UJ-22 Airborne украинского производства, который способен лететь более чем на полторы тысячи километров и пробыть в воздухе более семи часов. Из особенностей – может выполнять работу в любых погодных условиях – и днем и ночью. А управление дроном может производиться как в режиме реального времени, так и на автопилоте, он может производить как аэроразведку, так и поднимать взрывчатку до 20 килограммов.

И в то же время российские РЭБы этому дрону до одного места. Для "бавовны" в Татарстане использовали украинские дроны-камикадзе, которые одними из последних были приняты на вооружение в нашем государстве. Об этом сказал военный обозреватель Михаил Жирохов в эфире "Радио Свобода".

"Эти дроны – они заметны. Это одни из последних дронов, которые приняты на вооружение… Это дрон самолетного типа. Он был сделан из тех дронов, которые использовались до войны для грузовых перевозок", — рассказал он.

Куда могут дотянуться украинские дроны?

По словам эксперта, производила грузовые дроны фирма в Харькове. Спойлер – эта фирма уже не в Харькове и где она сейчас знают только те, кому это нужно.

Эксперт отмечает, что именно эта фирма перерабатывала грузовые дроны в дроны-камикадзе. Теперь на европейской части РФ уже не осталось участков, куда не могут достать украинские дроны.

"Еще в январе-феврале наши дроны поражали Ленинградскую область… Это нормальная сейчас ситуация. Проблема – в масштабировании и в том, какую боевую часть несет дрон. Да, российская ПВО достаточно неплохая, но дроны прорываются. И я думаю, этих ударов со временем будет все больше", — заметил Жирохов.

Ударов по РФ станет больше

То, что ударов станет больше на днях, анонсировал и глава СБУ Василий Малюк. Конечно, без конкретных подробностей. Пусть это будет сюрприз, приятный для украинцев и не очень – для рашистов. К слову, напуганы они не зря, ведь год назад именно такой дрон уже замечали в столице РФ – Москве.

Тем временем глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал утренний удар ВСУ по Татарстану и заявил, что "знает как бороться с киевским режимом".

Под прицелом и нефтепереработка РФ

Украина 2 апреля также нанесла удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, в том же Татарстане. Это третий по величине российский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывавший около 155 тысяч баррелей сырой нефти в день.

И пока россияне никак не могут понять, что с этими дронами не так, издание CNN выпустило новую статью, с потрясающими новостями и рассказывает, что такого в этих беспилотниках, которые даже не берет российская ПВО. Там отмечают, что атаки стали возможны благодаря использованию беспилотников с большим радиусом действия и расширенными возможностями, некоторые из которых даже начали интегрировать базовую форму искусственного интеллекта, чтобы помочь им ориентироваться и избегать препятствий.

"Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Точность стала возможной благодаря датчикам дрона. У него появилось "машинное зрение", которое является формой ИИ. Дрон фактически научили определять географию и цель, к которой он направляется". Он способен определить, где он находится, не нуждаясь в связи со спутниками", — говорится в статье.

Украинские атаки – это уничтожение российской экономики

Министерство обороны и Службы безопасности Украины отказались комментировать информацию о дронах из ИИ.

Между тем, CNN отмечает, что Украина построила полноценную индустрию беспилотников, что дало ей технологическое преимущество против значительно большей рабочей силы и промышленного оборудования России. Несколько экспертов, с которыми связался CNN, сказали, что Украина нанесла удары не по хранилищам топлива, а по дистилляционным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо или другие производные.

Эксперты считают, что эти атаки могут оказать большее влияние на российскую экономику, чем даже нынешние санкции Запада. Был ли "мозг" у дрона, который атаковал завод в Татарстане — пока неизвестно. Впрочем, факт остается фактом – дрон фактически уничтожил производство российских дронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Плохие новости для Путина! Стало известно, какие украинские дроны атаковали Россию!

Напомним, эксперт назвал сценарий уменьшения атак по Украине.

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