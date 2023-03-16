"Украина может объяснить свою позицию": эксперт рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Си Цзиньпинем

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин планируют провести первый с начала полномасштабной войны разговор. Эксперт объяснил, что следует донести китайскому лидеру.

В СМИ появилась информация, что Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины впервые с начала полномасштабной войны.

Что важно донести в этом разговоре и как можно оценить украино-китайские отношения, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Владимир Фесенко.

"Украинско-китайские отношения сейчас находятся в фазе стагнации из-за войны. Прежде всего, это связано с тем, что Китай рассматривает эту войну как конфликт между Россией и США. Они считают, что на нашей территории американцы воюют с Россией. Китай не поддерживает эту войну, но и не осуждает", – объясняет эксперт.

По его словам, Китай активно торгует с Россией, помогает обходить санкции и т.д. Однако для Украины Китай остается одним из важных торговых партнеров, как и многих стран мира.

"Поэтому здесь тоже следует избегать крайностей в оценке Китая. Чем для нас важен Китай? Раз он выдвигает свои условные "мирные" абстрактные инициативы и если он будет сдерживать Россию от агрессии, в первую очередь от использования ядерного оружия, это уже будет хорошо. Или, например, будет подталкивать Россию к продлению зерновой сделки. Все это отвечает нашим интересам", — убежден Фесенко.

Эксперт убежден, что Украина может объяснить свою позицию китайскому лидеру, ведь его позиция, прежде всего, предусматривает уважение суверенитета каждой страны.

"Простой пример: Китай говорит об уважении суверенитета каждой страны. Позиция Китая начинается именно с этого. Тогда мы говорим: цель Украины — восстановить суверенитет Украины над всеми оккупированными территориями. Это соответствует китайской позиции, потому что они стремятся восстановить суверенитет над Тайванем. По каждому из 12 пунктов Украина должна объяснить свою позицию", – объясняет эксперт.

По его словам, президент Зеленский может рассказать о предложенной им формуле мира, может сказать, на каких условиях и в какой форме Украина готова будет договариваться.

"Это не значит, что уже завтра мы готовы договариваться с Путиным. Но мы должны это объяснить. Мы не рассматриваем Китай как врага, мы понимаем и уважаем интересы Китая. У нас есть активное сотрудничество с Соединенными Штатами, но это не значит, что мы рассматриваем Китай как вражескую страну", — подчеркнул Фесенко.

Напомним, СМИ сообщают, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует впервые за время полномасштабной войны поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, это произойдет после поездки Си в Москву.

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