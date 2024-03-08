"Украина может остановить Путина": Байден сделал громкое заявление о войне, России и Трампе

Джо Байден выступил с традиционной речью о положении дел в государстве перед обеими палатами Конгресса. Его речь продолжалась более часа и касалась как внутренней, так и международной политики США. Третий год подряд годовое обращение к Конгрессу президент Байден начинает с Украины.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Что Байден говорил об Украине

Доклад перед палатами Конгресса Джо Байден начинает с Украины. Он призывает Конгресс, который блокирует помощь, проснуться. И предупреждает американцев о важности исторического момента. Путин не остановится на Украине - говорит президент.

"Но Украина может остановить Путина, если мы будем ее поддерживать и дадим оружие, в котором она нуждается для самозащиты. Это все, о чем просят украинцы. Мое послание президенту Путину, которого я знаю долгое время, простое. Мы не уйдем. Мы не будем кланяться. Я не буду кланяться", - сказал Байден.

Джо Байден

Что Байден сказал о Дональде Трампе

Байден не раз во время этой речи противопоставит себя Дональду Трампу, своему предшественнику и сопернику на выборах в ноябре. Близкий к Трампу спикер Майк Джонсон с красноречивым выражением лица постоянно будет находиться в кадре, потому что сидит сразу за трибуной.

"Не так давно президент-республиканец Рональд Рейган воскликнул - "господин Горбачев, снесите эту стену". Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец говорит Путину - цитирую - "делай к черту, что хочешь". Это цитата! Бывший американский президент на самом деле сказал это, склонившись перед российским лидером. Это возмутительно! Это опасно! Это неприемлемо!", - отмечает Байден.

Байден об Израиле и своем возрасте

Отдельно президент вспомнит Израиль, и публично упрекнет его руководство за то, что делают недостаточно ради гуманитарной помощи Газе. А также попытается ответить на беспокойство общества относительно своего возраста. Президенту сейчас 81 год.

"Соотечественники, американцы, проблема, которая стоит перед нашей нацией, заключается не в том, сколько кому лет, а в том, сколько лет нашим идеям. Ненависть, гнев, месть, возмездие являются одними из древнейших идей", - сказал Джо Байден.

Первая леди Джил Байден приглашала присоединиться к ней в гостевой ложе в этот вечер первую леди Украины Елену Зеленскую и вдову российского оппозиционера Юлию Навальную.

Конгресс США / Фото: Associated Press

Обе отказались – Зеленская сослалась на несовпадение графиков. Навальная – на стресс и усталость после потери мужа. Поэтому рядом с Джил Байден две американки, которые столкнулись с невозможностью сделать аборт и искусственное оплодотворение из-за новых законов, введенных республиканцами.

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Напомним, западные СМИ пишут, что США не нравится, как Украина воюет на фронте.

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