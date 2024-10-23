Украина может получить 50 млрд долларов кредита: что говорят в ЕС и США

Европарламент одобрил масштабный макрофинансовый заем для Украины. Таким образом, Евросоюз выделяет 35 миллиардов евро в рамках кредита от "Группы семи". А выплачивать его будут из доходов, которые генерируют российские замороженные активы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Многомесячные переговоры о 50 миллиардах долларов кредита Украине под гарантии российских замороженных активов выходят на финишную прямую. Голосование в Страсбурге, закрепляющее вклад ЕС, одно из свидетельств тому. В «Группе семи» - это партнеры Украины с мощными экономиками - долго взвешивали все преимущества и риски - и правовые, и финансовые. Летом пришли к выводу: заем будет предоставлен. Но некоторые участники процесса, в частности США, требовали гарантий, что его не придется возвращать за счет местных налогоплательщиков. То есть, что российские активы, которые должны были гарантировать кредит, будут оставаться замороженными.

"Группа семи"

Сейчас санкции, которые держат их в парализованном состоянии, продолжают каждые полгода. Этот промежуток, чтобы успокоить партнеров, в ЕС планировали увеличить до трех лет, однако наткнулись на сопротивление Венгрии. Дипломаты ЕС, не уполномоченные давать комментарии СМИ, предполагали, что таким образом Виктор Орбан делает услугу Дональду Трампу, если он победит на выборах. То есть предотвращает партнерам достичь договоренности, которая обяжет и будущее руководство США выделять средства на заем Украине. Но ее все же достигли и без продления срока действия санкций. Доля ЕС в кредите самая большая - составит 35 миллиардов евро, о чем ранее договорились страны-члены. А сейчас - выделение средств одобрил и Европарламент. Пятьюстами восемнадцатью голосами "за".

"Цену, которую украинцы платят платят за эту войну, не измерить в евро или долларах. Но нам не избежать финансового измерения этой войны. Экономика Украины под огромным давлением, и после лет российских атак на инфраструктуру, электростанции, населенные пункты, школы, больницы, дома потребность в финансовой поддержке является насущной", - говорит Карин Карлсбро докладчик, евродепутат группы Renew.

О своей доле в рамках общего кредита от G-7 объявила Великобритания. Лондон дает почти три миллиарда долларов.

Соединенные Штаты со своей стороны готовы, как и планировали, выделить до 20 миллиардов долларов. Даже если Евросоюз не убедит Орбана снять вето на продление санкций. Об этом, по крайней мере, сообщило Financial Times, ссылаясь на своих собеседников. Издание пишет, что окончательное объявление можно ожидать в эту пятницу.

Соединенные Штаты готовы выделить до 20 миллиардов долларов.

В Вашингтоне соберутся министры финансов "Группы семи" и договорятся о структуре и распределении кредита. Его будут погашать за счет доходов, генерируемых российскими замороженными активами. Понадобится 45 лет, чтобы за их счет покрыть заем. Выделять транши Украине планируют со следующего года. Деньги будут тратить как на стабилизацию бюджета, так и на закупку оружия. Условием их регулярного поступления остаются реформы и сохранение верховенства права.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС даст Украине 35 миллиардов из замороженных российских активов! НО В КРЕДИТ!

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