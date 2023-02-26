Украина может стать членом НАТО де-факто, имея такие же гарантии безопасности, как Швеция и Финляндия: интервью с советником премьера Румынии

Украина и Запад вступили во второй год полномасштабной российской войны, которая началась еще в 2014 году. Большинство западных лидеров советуют готовиться к затяжным боевым действиям на истощение.

По крайней мере, на это сделал ставку Путин. То есть, на Западе не надеются, что война закончится победой Украины в этом году. Более того, всех озадачила статья The Wall Street Journal, где говорится, что Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с НАТО, который предоставит нам более широкий доступ к современному западному оружию, в обмен на возобновление мирных переговоров с Россией. к концу 2023 года.

Фактически в статье отражены неофициальные дискуссии на Западе, которые имели место и на Мюнхенской конференции по безопасности неделю назад.

Во-первых, в западных столицах не уверены, что Украине хватит ресурса, чтобы освободить все свои территории.

Во-вторых, после выхода России из договора о сокращении стратегических ядерных вооружений и угроз Путина укреплять ядерную триаду, на Западе очень боятся именно ядерной эскалации со стороны России после ее полного разгрома на поле боя.

Но ведь мы прекрасно понимаем, что такие разговоры Путин воспринимает как слабость Запада, продолжая повышать ставки. Он уже давно тестирует НАТО, запуская свои ракеты вплотную к воздушному пространству Альянса. По крайней мере, Минобороны Румынии утверждает, что во время очередной массированной ракетной атаки против Украины 10 февраля, одна российская ракета пролетела в 35 км от ее воздушного пространства. Хотя президент Зеленский на пресс-конференции 24 февраля еще раз заявил, что ракета все же залетела в воздушное пространство Румынии.

Чтобы разобраться, какие же дискуссии об этой войне идут на Западе, почему нам не хотят давать истребители, как это связано со страхом наших партнеров и союзников не допустить эскалации и не втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией, ТСН.ua поговорил с государственным советником по внешней политике канцелярии премьера Румынии Юлианом Кифу.

ТСН.ua уже публиковал его ответ на вопрос о дальнейших возможных сценариях развития полномасштабной войны России против Украины в большом опросе "Второй год войны – сценарии развития событий: опрос экспертов, дипломатов и военных". Сейчас мы публикуем полное интервью с Юлианом Кифу в партнерстве с Французским агентством по развитию СМИ (CFI) в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

– Мы вступили во второй год этой страшной российской полномасштабной войны против Украины. Все украинцы надеются, что 2023 станет годом украинской победы. Видите ли вы такой сценарий? От чего же это зависит? Какие сценарии завершения этой войны вы видите в целом?

- Итак, из того, что мы видим по состоянию на сегодняшний день, — это будет долгая война на истощение. Текущие оценки – это 3-5 лет. Но мы видели в некоторых других местах, таких как Сирия, где это длится 12 лет с разной интенсивностью. Что не означает, что это будет полномасштабная война или высокая интенсивность в течение всего периода. Возможны эпизоды остановки и восстановления. Это связано с тем, что Россия не изменила ни одну из своих целей этой войны. И цели, как мы видим, будут сохраняться, пока (по мнению Кремля – ред.) не будут достигнуты. Украина же преследует цель вернуть свои территории, она война будет продолжаться.

И все это зависит от трех с половиной факторов.

Во-первых, устойчивость Запада поддерживать Украину финансово, и в первую очередь, военно. Это связано не столько с желанием (Западу – ред.), сколько с возможностями, необходимыми Западу для перехода от работы оборонной промышленности в мирное время к производству в военное время, особенно массового производства боеприпасов. Это не произойдет не сразу. Требуется время и инвестиции.

Во-вторых, от стойкости самих украинцев, армии, борьбы за свою территорию и независимость. И устойчивости народа поддержать тех, кто находится на передовой этой войны.

В-третьих, это способность украинцев отразить массированную атаку (России – ред.), которая была анонсирована этой весной. Это также связано с продолжением Украиной собственных атак, иначе инициатива окажется в руках россиян. Поэтому, во-первых, вам нужно отразить атаку, во-вторых, обладать способностью осуществить собственную атаку, чтобы обеспечить собственные стратегии.

Итак, я уже рассказал вам о трех факторах. И последняя половинка связана с самой Россией. Насколько устойчива Россия, насколько долго Путин может выжить без своих доверенных лиц и друзей? Конечно, любые автократии поколебать гораздо сложнее. Еще есть, по крайней мере, по тем данным, которые у нас есть, поддержка Путина, со стороны элит, но не со стороны народа. Но в то же время, то, что происходит с автократиями, они могут растаять за одну ночь от разного набора триггеров, которые могут произойти в любое время. Но эта война не закончится, мне очень жаль, в этом году, если это не будет соглашение, которое не подойдет ни одной стороне, или в случае полного упадка одной из сторон, что маловероятно в обозримом будущем.

– Когда вы упомянули о российских целях, какие они? Восстановление СССР?

– Это второстепенное. Мы говорим только о полномасштабной захватнической войне против Украины, а не о других проектах Путина. Да, Путин сначала хотел начать эту войну на второй день после дня российской армии (23 февраля – ред.), а закончить 30 декабря, когда создавался СССР, чтобы утверждать: "Смотрите, я восстанавливаю Советский Союз под "Русским миром" в другом формате ". Это связано с символизмом, датами и т.д. Но этого не так легко добиться.

Так что цели, о которых мы знаем, и мы знаем о них благодаря информации американской разведки с ноября-декабря 2021 года. И мы только что увидели, как выныривают и становятся публичными переговоры между бывшим послом США в России, а ныне действующим директором ЦРУ (Уильямом Бернсом – ред.) с Путиным, которые с этим связаны. Поэтому я не разглашаю какие-то секреты.

Речь идет об очень понятных вещах, связанных с полной оккупацией Донбасса, и после этого других регионов, которые были аннексированы до 30 декабря (2022-ред.). Имею в виду Запорожскую и Херсонскую области. Далее – смена власти в Киеве, чтобы иметь там пророссийское марионеточное правительство вместо украинского. А потом отрезать Украину от Черного моря, захватив Николаев и Одессу. Поэтому сегодня мы здесь с такими условиями. И мы должны смотреть на них как на перспективу для России двигаться дальше. Это то, что мы имеем на данный момент и что наиболее вероятным. Да, единственное, что кардинально изменилось, это временные рамки. Если сначала Путин хотел принять парад на Крещатике через три дня после вторжения с определенным количеством украинцев украинцев, которые аплодировали увольнению и т.д., то это не сработало таким образом. Поэтому им нужно изменить всю временную рамку (для достижения своих целей – ред.). Пока речь идет о значительно больших сроках: 1-1,5 года на захват Донбасса, потом пойти на Днепр, сменить власть в Киеве, и на долгосрочную перспективу — это Одесса и выход к морю. Но цели все равно сохраняются, никаких изменений нет.

– О каких уроках этой войны для Румынии и Молдовы можно говорить?

– Очень трудно об этом говорить сейчас, потому что мы в разгаре войны. Мы можем извлечь некоторые уроки из того, что произошло до сих пор. Но этого все равно недостаточно для усвоения всех уроков. Я не очень уверен, что Республика Молдова может усваивать уроки мы что-то другое. Потому что они гораздо хрупче, чем Украина. Они получают определенную разведывательную информацию. И действительно, недавно мы услышали, как президент Санда публично повторила и подтвердила то, что получила от обмена разведданными с Украиной.

Что касается Румынии, то, конечно, нам есть чему поучиться. И позвольте мне обратить внимание на некоторые из этих обсуждений.

Во-первых, профессиональная армия против призывной армии. Да, если вы защищаетесь, если это оборонная политика, тогда просто нужна армия профессионалов. Но если это полномасштабная продолжающаяся война, вам нужно все население, чтобы иметь возможность вмешаться и защитить. Это один из уроков, который нужно усвоить.

Во-вторых, это касается возможностей. Как вы слышали, это была публичная оценка, что на самом деле у Великобритании есть запас боеприпасов на неделю, которую Украина выстреливает за день. Германии этого хватит на 1,5 дня, а может и меньше.

Так что на самом деле это реальные измерения проблемы. Одно дело – проводить учения, готовить армию, заниматься обороной и сдерживанием, проводить операции на большом стратегическом расстоянии. Совершенно другое дело – это воевать в полномасштабной войне. Когда вы пытаетесь воевать в полномасштабной войне, вы попадаете в совершенно иную ситуацию. И на самом деле это требует, во-первых, возможности вашей промышленности переходить от оборонного измерения на военные рельсы, что нелегко. Во-вторых, иметь возможность производить огромное количество боеприпасов и прочего. И, опять же, это не так просто, нужны деньги. И я думаю, что это еще один урок, который следует усвоить: как спланировать внесение этих изменений при условии, что вы рассматриваете возможность полномасштабных военных угроз.

Первый момент, как можно защищаться с помощью очень простого оружия? Речь идет о предоставлении огромного количества оружия людям, оружия, которым может очень легко воспользоваться каждый. Если вы дадите достаточно оружия всем, это будет огромной проблемой для агрессора атаковать. Поэтому для обороны это хорошая стратегия реагирования.

Второй момент мы увидели, насколько важно использовать новые технологии. Интернет и космические возможности. Это изменяет правила игры.

Итак, я просто привел вам некоторые из этих уроков. Но могу сказать, что многие вещи были усвоены, и не только нами или Западом. Россияне и китайцы очень пристально смотрят за эволюцией в регионе. Поэтому мы также должны учитывать тот факт, что даже другие исследовали, как развивалась до сих пор война, и извлекли собственные уроки. И мы видим это, например, в улучшенных подходах русской армии.

– Я хочу вас спросить именно о Молдове. Владимир Зеленский говорил, что передал президенту Санду информацию о российском плане дестабилизации ситуации в Молдове. Как вы думаете, что именно Россия собиралась сделать в Молдове?

– Во-первых, надо сказать, что это достаточно легко сделать, потому что общество там расколото. Они имеют проевропейское большинство и пророссийскую незначительную часть населения, но достаточно сильную, чтобы нанести большой ущерб, являясь площадками, если не платформами, чтобы Россия делала свои дела внутри страны.

Во-вторых, это государство, очень уязвимое к информационной войне.

И в-третьих, мы говорим о государстве, которое имеет около 5500 военных, включая военных музыкантов и госпитали. Так что на самом деле это крохотная армия с очень истощенными возможностями. Они только сейчас поняли, что им нужно восполнить некоторые пробелы в своих возможностях. Но это очень трудно сделать за одну ночь, особенно сейчас, когда почти все оружие идет в Украину.

В них также есть эта сепаратистская часть (Приднестровье – ред.) к востоку от Днестра, что тоже очень важно. Как и очень важен тот факт, что они имеют так называемую гагаузскую автономию на юге, которая также является пророссийской турецкоязычной группой. Но на самом деле они больше русско-, чем турецкоязычные. Происхождение должно гарантировать турецкоязычному народу возможность выжить и развивать свою культуру. Но он стал российским анклавом, имеющим некоторые старые планы по созданию "буджакской республики", включая юг Бессарабии, то есть Одесскую область, и запад от Днестра. Если вы посмотрите на бомбардировку моста в Заливе, то поймете, что некоторые шаги и возможность высадки десанта в этом регионе, сил специальных операций, возобновление своеобразных движений вокруг этого и создание проблем для Украины и Молдовы может быть разожжено за одну ночь. Эта привязка к Приднестровью создает много головных болей как для Румынии, так и для Украины и Молдовы.

Таким образом, все это вместе демонстрирует ряд уязвимостей. Это слабость военных возможностей и безопасности (Молдовы – ред.), которые могут создать проблемы. Что они (русские – ред.) будут делать? Мы уже слышали президент Санду. Мы знаем основные моменты, публично произнесенные президентом Зеленским. Это массовые беспорядки в госучреждениях, что, кстати, не что-то новое в Молдове. Похищение людей или руководства, чтобы это помогло россиянам спровоцировать ряд быстрых последствий и, конечно, прямого типа шантажа, чтобы можно было заменить власть (в Молдове – ред.). Это реальный план для государственного переворота с привлечением, как мы слышали, определенного количества солдат из-за пределов страны. Какая-то часть из них – это чеченцы, которые сейчас, по словам Данилова (секретаря СНБО Украины – ред.) находятся в Турции, и которые приехали в Молдову поддержать и осуществить насильственную часть беспорядков.

– Во время очередного массированного российского ракетного обстрела Украины 10 февраля, российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и, по словам румынских официальных лиц, находились в 35 км от границы с Румынией. Это слишком близко к воздушному пространству страны НАТО, где расположены американские ПРО и база. Какова была цель?

- Я не думаю, что они (русские – ред.) это учитывали. Они знали, что не собираются пересекать воздушное пространство НАТО, потому что это вступление в новую фазу эскалации и прямого столкновения с НАТО. Они просто используют траекторию, которая помогает им избивать с кораблей в порту Севастополя по Днестровской ГЭС. Потому что это была цель. И траектория (полет ракет – ред.), если я не ошибаюсь, уже в четвертый раз пересекала территорию Республики Молдова, которая фактически не имеет, как вы знаете, возможности сбивать баллистические ракеты или какие-либо подобные инструменты для сбивания ракет. Даже в Украине сейчас нет таких систем и истребителей, которые могут сбивать баллистические ракеты. Поэтому я не думаю, что кто-то рассчитывал пересечь румынскую территорию. И в действительности этого не произошло. Североатлантический союз имеет возможность отслеживать это. И у Румынии также есть такой потенциал.

– Есть ли риски, что эта война может выйти за пределы Украины? Или она уже вышла?

– Мы об этом уже слышали. Я не думаю, что на постсоветском пространстве есть страна с российским меньшинством, которое когда-нибудь подумает, что оно не является такой целью. Грузия, о Казахстане мы также слышали, что он следующий в этой цепочке, и это правда. Аншлюс Белоруссии фактически наполовину состоялся. И точно страны Балтии под таким же давлением со своими (российскими – ред.) меньшинствами. Но здесь есть разница, потому что они уже члены НАТО. Но со временем это может произойти. На данный момент я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда Россия, кроме Украины и, возможно, некоторых частей постсоветского пространства, имеет возможность сделать хотя бы против НАТО. Я думаю, что им нужно перегруппироваться, перестроиться, им фактически нужен перерыв. В Украине уничтожено большое количество солдат и военных средств. Поэтому это очень сложно, даже если у вас есть новые технологии и определенное оружие с этими новыми технологиями. Но даже они с определенными западными элементами, которые сейчас запрещены (санкциями – ред.). Потому это довольно сложно. И вы можете провозить контрабандой небольшое количество микросхем или что-то другое, но вы не можете обеспечить массовое производство, например управляемых ракет или чего-то другого. Сейчас россияне являются важнейшими импортерами стиральных машин.

– Да, из Китая.

– Нет, из Армении. Но это не такое качество, как технология.

– Мы сломали одну из стен на Западе по поставкам танков. Следующая стена – авиация. Вы верите, что Украина сможет получить истребители? От чего же это зависит?

— Смотрите, это очень серьезная проблема. Это непросто. И дело здесь не в желании (Западу предоставлять или не предоставлять самолеты – ред.).

Во-первых, Запад пытается избежать эскалации. Поэтому каждый раз, когда Украина получает конкретные виды оружия, это происходит пропорционально тому, что Россия сделала, чтобы обеспечить способность Украины защищаться.

Во-вторых, речь идет о том, чтобы избежать вовлечения Запада и НАТО в войну. Это была бы очень жесткая эскалация. Так что об этом тоже нужно подумать.

В-третьих, передача новых технологий достаточно сложна. Одно дело – это обучение. Кто будет управлять этим? Вам нужно, чтобы солдаты были обучены. И это не происходит сразу. Новейшие технологии достаточно сложны и нуждаются в сотнях часов использования конкретного оружия, чтобы овладеть им в полном объеме.

В четвертых, еще один аргумент состоит в том, как передавать технологии? В зоне боевых действий вы рискуете, что их может захватить враг. Кроме того, в зоне боевых действий и в такой стране как Украина вы всегда рискуете, что кто-то скопирует или заберет какую-то часть и передаст ее другой стороне. И это фактически заставляет вас ограничивать передачу или передавать определенные возможности, но изымая ряд определенных вещей.

И эти возможности, которые являются результатом глубоких исследований на Западе, которые, как поколение, свидетельствуют о большом разрыве между постсоветскими и постпутинскими наработками, которые так или иначе все равно были украдены на Западе. Вот почему передача таких вещей достаточно сложна. Не только для Украины. Такие сложности существуют и между союзниками внутри НАТО. Поэтому Украина должна понимать, и я знаю, что ваши лидеры хорошо знают, что дело не только в желании. То же было с Германией. Вы знали, что они собираются принять решение по танкам. Единственное, нужно было точно оценить, что есть на платформах, таких как Leopards 2, и знать, что можно передавать, а что нет. Leopard 1 было очень легко передать, потому что это старая технология. Но даже там произошли некоторые перемены. Если речь идет о Leopard 2, то это современная техника, и нам нужно уделить большое внимание количеству проблем, о которых я уже упомянул.

– Продлит ли Запад свою политику тестирования возможного предела эскалации со стороны России, особенно по риску применения Путиным ядерного оружия из-за поставок Украине определенного вооружения?

– Ядерный риск – это всегда риск. Но это риск, поскольку мы считаем, что если Путина прижмут к стене и у него нет обычных военных возможностей для ответа, то он нажмет кнопку. Но в реальной жизни все гораздо сложнее. Что касается стратегического оружия, я думаю, что у России есть все возможности (здесь речь не о том, что Путин имеет стратегическое оружие, а не о том, что он его применит – ред.). Мы знаем о стратегии взаимного гарантированного уничтожения (MAD), которая предотвращает применение стратегического оружия. Но Россия утверждала, что может применить тактическое ядерное оружие в обычной региональной войне, если что-то будет угрожать их интересам. Поэтому очень сложно установить, что будет служить причиной для этого.

Если территория РФ будет под атакой, и у них нет конвенционных возможностей для реагирования, да, они могут применить тактическое ядерное оружие. Потому что использовать это в Украине гораздо сложнее. Да, я слышал, что они вроде бы после аннексии (четырех украинских областей в сентябре – ред.) считают, что под это условие подпадают даже Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон. Но тактическое оружие не поможет сменить войны.

В первую очередь потому, что будет "дыра" в 10-20 км, к которой никто не сможет подойти ни украинцы, ни россияне. И неважно, где это будет, на линии фронта или еще где-то. И это не изменит ход войны. Если использовать несколько тактических ядерных зарядов, это гораздо опаснее, потому что на самом деле вы получите только препятствие между сторонами. И все это. Это не поможет выиграть войну. Войну можно выиграть обычным оружием и солдатами в поле боя.

Вторая проблема состоит в том, на что вы полагаетесь в использовании ядерного оружия. На самом деле, вы разрушите даже малейшее уважение к вам. Сначала вы потеряете Китай. Они уже предупредили россиян. Тогда вы потеряете Индию и Глобальный Юг. Все страны на юге, обычно связанные с политикой колониализма и т.д., если вы используете ядерное оружие, вы будете вне этой части мира. Поэтому вы изолируете себя от мира. И вы берете на себя все издержки такого решения. Вы уже не во Второй мировой войне с Хиросимой и Нагасаки, где ядерное оружие применили американцы. Но не забывайте о согласии Советского Союза в то время и всех фактически в тот момент.

– Недавний исторический европейский визит президента Зеленского четко продемонстрировал, что ЕС ожидает Украины в своей европейской семье. Однако как вы оцениваете заявления Киева о возможности членства Украины в ЕС в ближайшие два года?

– Слушайте, я был бы очень рад, если бы у Украины была административная способность и деньги, чтобы сделать необходимые реформы и достичь этого за два года и еще во время войны. Так, ряд реформ сделан даже во время войны и потому, что идет война. Потому что нет настоящей оппозиции и ряд изменений можно внести так, как это невозможно сделать, например, в Республике Молдова, где есть оппозиция юридической ветви власти, которая создает много шума. Поэтому реформы для вступления в ЕС и реформы для начала официальных переговоров о вступлении – это не то же самое. Нам (Румынии – ред.) понадобилось около 8 лет, чтобы выполнить все 33 раздела (переговоров о вступлении, которые в Брюсселе называют acquis, и которые страна-кандидат начинает выполнять после старта официальных переговоров о вступлении, чего Украина еще ждет – ред.). Мы начали переговоры в 1999 и закончили в 2004 году. Но вступили в ЕС в 2007 году, потому что выполняли все необходимые условия. И это стоит немало, однако дает вам много добавленной стоимости. Фактически с 2000 года наш ВВП вырос в 8 раз. Это было самым высоким ростом в Европе. Но надо учитывать цену этих изменений внутри страны… И я не говорю только о финансовых расходах, а также о расходах на реформы, которые не так легко сосчитать.

Поэтому я думаю, что Украине будет предоставлена помощь, чтобы, во-первых, выполнить соответствующие условия, чтобы начать официальные переговоры о вступлении. И эти усилия, по-моему, будут удвоены даже во время войны, если будут на высоком уровне. Итак, речь идет об институциях, законах, но также и о функционировании законов. А это сделать немного сложнее.

Это одна часть пирога. Вторая – что после начала переговоров. У вас есть 27 государств-членов ЕС, и вам нужно вести переговоры с Еврокомиссией, достичь всех целей, а иметь согласие всех государств-членов. Поэтому в этой сфере есть полный спектр вопросов, требующих решения. И я не говорю о Копенгагенских критериях. Они сейчас находятся в процессе выполнения. Перед началом переговоров вы их выполняете, чтобы быть страной-кандидатом. Итак, ЕС поможет вам. Все в ЕС намерены помогать Украине в этом. Но я думаю, что доказать способность институциональной демократической европейской системы не будет слишком легко во время войны. Еще раз, я бы аплодировал каждому дальнейшему шагу. Но лично я сомневаюсь, что есть такая высокая способность.

– И последний вопрос о членстве Украины в НАТО. Мне кажется, что наше будущее членство в ЕС больше не табу на Западе. Но когда речь идет о НАТО, есть разница.

– Это разница. Даже внутри НАТО, я помню, потому что мы также прошли этот период, есть ряд условий прав человека, верховенства права и т.д. Критерии гораздо менее важны, чем в ЕС. Поэтому я подозреваю, что Украина может сделать это гораздо проще. Но я точно не думаю, что будет сделан шаг дальше, прежде чем война закончится, и мы достигнем договоренности, где будем знать, какая (украинская – ред.) территория будет включена (в НАТО – ред.). Вы не можете иметь оборонное соглашение на территории, где есть иностранные войска. Или вам нужно иметь очень четкую структуру по этому, кто что делает, какие гарантии и т.д. Это не так-то просто. Фактически, Украина может быть де-факто членом НАТО.

– Что вы имеете в виду?

– То есть не номинально, не имея такой же…

– Статьи 5?

– Статью 5 можно имитировать в двустороннем соглашении с НАТО. Как это происходит со Швецией и Финляндией. Они не являются полноправными членами, но имеют гарантии безопасности от США и Великобритании, которые в значительной степени компенсируют гарантии внутри НАТО. Но вы не будете иметь тех же прав, что и другие участники, вы не будете иметь права голоса и т.д. Это удобное членство, которое может произойти мгновенно, за короткий промежуток времени. Вы видели пример Северной Македонии, у них было вето на членство. Их пригласили еще в 2008 году в Бухаресте (но это заблокировала Греция – ред.). И теперь для ЕС у них еще одно вето от Болгарии. Им нужно изменить конституцию. И этот вопрос должен быть решен до присоединения.

– То есть вы говорите о каких-то двусторонних гарантиях безопасности для Украины со стороны третьей страны или группы стран?

- Вы можете иметь другой тип соглашения по гарантиям безопасности в определенный момент, который будет компенсировать статью 5. Или отразить статью 5. Это может произойти.