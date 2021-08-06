Украина на пороге нового всплеска COVID-19: Ляшко прокомментировал вероятность локдауна в регионах

Виктор Ляшко призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса.

Новый всплеск коронавируса в Украине. Впервые с середины июня второй день подряд фиксируется более тысячи новых случаев COVID-19 в сутки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что о локдауне пока речь не идет. По его словам, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина. Впрочем, речь идет лишь о том, где 80% учителей будут вакцинированы против коронавируса.

Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры. Сейчас в Украине есть 6 млн доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.

Новости Украины: Ляшко заявил, что о локдауне пока не идет речь, несмотря на новый всплеск коронавируса

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимального, пессимистического и умеренного".

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

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