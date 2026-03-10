Украина на пороге топливного коллапса: почему цены на АЗС взлетели, но купить будет нечего

Как изменится цена на дизель в Украине / © Unsplash

Цена на топливо в Украине бьет рекорды. Дизельное топливо на АЗС подорожало на 5 грн за литр и сейчас стоит в пределах 74-75,99 грн. Стремительный рост продолжается уже больше недели и, похоже, эта тенденция сохранится.

ТСН.ua поинтересовался у аналитика, почему стоимость бензина и дизеля ползет вверх и грозит ли стране дефицит топлива.

По словам аналитика консалтинговой компании «Нефтерынок» Александра Сиренко, рынок топлива штормит уже 10 дней из-за совокупности внешних и внутренних факторов.

Бензиновый кризис: война в Персидском проливе и ценовые пики

Главным внешним фактором стала дестабилизация на мировом рынке нефти. Эксперт отмечает, что котировки в Европе напрямую диктуют цены на украинских АЗС.

«Нефть стремительно понеслась вверх. Мы видели пики ее стоимости в 80 и 90 долларов за баррель после начала военной операции США и Израиля в Иране. Вчера (9 марта) стоимость нефти достигла 119,5 доллара за баррель. Конечно, все это уже непосредственно влияет на наш рынок и на котировки в Европе. В частности вчера зафиксирован пик стоимости дизельного топлива в Европе — 1372 доллара за тонну. Это рекордная цена с 2022 года», — рассказывает ТСН.ua Александр Сиренко.

В то же время аналитик указывает на определенные признаки стабилизации, появившиеся на фоне последних политических событий.

«Физический признак — это то, что Саудовская Аравия прокачала определенный объем нефти не через Персидский пролив, а по трубопроводу на терминал в Красном море. Это событие рынок воспринял положительно, соответственно начались первые снижения котировок нефти. Затем это рыночное событие закрепил президент США Трамп звонком своему другу-террористу Путину, с которым они якобы договорились о снятии санкций с России. И якобы Россия выплеснет на рынок дополнительные объемы нефти. По-моему, это совсем не вписывается в демократический строй мира. Тем не менее, мы можем только наблюдать, комментировать, но не влиять на них. То есть цены за баррель нефти поднялись утром до 119,5 доллара, а уже вечером опустились до цены 88 долларов», — отмечает эксперт.

Несмотря на политический аспект, такое падение является позитивным сигналом. Однако на рынке дизельного топлива ситуация остается инерционной.

«Падение цен на дизель именно на такой процент не произошло. Но в Европе дизельное топливо в опте несколько подешевело. Напротив вчерашних 1372 доллара за тонну дизеля, во вторник стоимость составляла 1100 долларов за тонну. Вероятно, это можно считать небольшой победой — стало немного легче», — объясняет Александр Сиренко.

Почему растут цены на топливо: курс валют и «аномалия» гривны

На отечественном рынке ключевую роль играет соотношение гривны к доллару и евро, ведь нефтепродукты закупаются за иностранную валюту. Аналитик отмечает странную реакцию валютного рынка на финансовую помощь от партнеров.

«У нас произошло собственное событие. И мне до сих пор не понятно, почему реакция на очередной транш, который нам предоставили на прошлой неделе наши западные партнеры, состоялась в противоположную сторону. Вместо того, чтобы гривна укрепилась, она потеряла на долларе 60 пунктов. Лично я ответ на эту „аномалию“ не нашел, но подставляя эти 43,80 (стоимость доллара) в формулу расчетов, видим, что это дополнительно повлияло на подорожание топлива на границе», — говорит специалист.

Остановили рост цен на топливо давлением на АЗС: почему это не выход

Что касается возможного дефицита топлива в Украине, то Александр Сиренко отмечает, что им уже «пахло», но до понедельника, 9 марта.

«Почему „пахло“? Потому что некоторые операторы отказались покупать топливо, увидев негативное отношение к подорожанию со стороны государства. Они решили просто переждать. Им предлагали купить партию дизеля — баржу или железнодорожный состав, а они отказываются, мол, нет, приходите через неделю. Такие отсрочки, учитывая то, что потребление у нас растет и на носу посевная, требуют много топлива. Поэтому первые звоночки, что дизеля может не хватить, уже были, но после вчерашнего разговора с чиновниками, надеюсь, что дефицита топлива не будет. И это единственное правильное решение, которое прозвучало на этой встрече», — констатирует аналитик.

Что касается дальнейшего роста цен на топливо, то он будет непременно. Как объясняет эксперт, «предела не будет»:

«Пока люди покупают топливо — это и есть предел. Могу добавить, что после встречи операторов рынка с правительственными чиновниками добавили еще две гривны к стоимости топлива, и это еще не последнее повышение цены. Я не хочу быть в цепочке комментаторов, которые пугают людей стоимостью по 100-150 гривен за литр. Но замечу: пока у нас на границе высокая входная стоимость топлива, ценники на заправках будут двигаться как минимум до этого уровня. Никто не будет работать себе в убыток. Все это без прибыли для АЗС. Дешевые остатки топлива мы уже почти „подъели“, и рассчитывать на чудо здесь не стоит», — заключает Александр Сиренко.

