Украина на пороге "желтой" зоны: что снова могут запретить (список)

Цифры заболеваемости коронавирусом в Украине стремительно ползут вверх.

Ситуация с коронавирусом в Украине с приходом осени начала стремительно ухудшаться и регионы оказались на пороге усиления карантинных ограничений. Уже с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

ТСН.ua рассказывает, что будет запрещено в регионах, в случае введения "желтой" зоны карантина.

● "Желтая" зона карантина: когда вводится

Об усилении карантина предупредил украинцев министр здравоохранения Виктор Ляшко, заявив, что соответствующее ходатайство уже в Кабмине и решение о новых ограничениях может быть с 13 сентября.

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По его словам, речь идет о переводе всей Украины в "желтую" зоныу. Вся территория страны одновременно возвращается в "желтую" зону, в случае, если 3 дня подряд одна из этих признаков на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 — более 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

наличии оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.

Ограничения в "желтой" зоне

"Желтая" зона предусматривает обязательное соблюдение масочного режима, а также социальной дистанции в 1,5 метра. Кроме того, запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центре не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на местах для сидения.

Ограничения по времени работы заведений отсутствуют. Следует заметить, что в "желтой" зоне общественный транспорт продолжает свою работу в обычном режиме.

Министерство здравоохранения Украины

А вот учебные заведения смогут не вводить "дистанционку" и работать в очном формате, если в заведении привито от коронавируса не менее 80% персонала.

Что разрешается в "желтой" зоне

В случае перевода в "желтую" зону на входе в заведение или на мероприятии должна быть информация о возможном количестве посетителей. Контроль должен осуществлять владелец помещения или организатор события.

Также разрешается проводить массовые мероприятия с участием более 30 человек. Не запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать. Также сохраняются ограничения "зеленой" зоне.

Привилегии для вакцинированных граждан

В отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году они могут быть ослаблены для вакцинированных украинцев. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии.

Например, бизнес сможет работать либо не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр, если идти о функционировании спортзалов. Такие нормы будут действовать как для вакцинированного рабочего персонала, так и людей, посещающих учреждение.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, что Сумская и Ровенская области предупредили, что в случае попадания в "желтую" зону карантина, большинство школ перейдут на "дистанционку". Учиться в очном формате будут только ученики тех школ, где вакцинировано не менее 80% педагогов.

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