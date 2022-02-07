Украина на повестке дня: в Киев прибыл "дипломатический десант", новый канцлер Германии посетит Белый дом

Путь дипломатического урегулирования – главный, на который они надеются, и который был бы выгоден всем.

Вторую неделю подряд Украина находится в центре дипломатических визитов. Сегодня в Киев прилетели министры иностранных дел четырех стран Евросоюза. Украинский вопрос – ныне на повестке дня и на другом берегу Атлантики. В Соединенные Штаты впервые с визитом прибыл новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом 7 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

"ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ"

Совместный визит главных дипломатов Австрии, Словакии и Чехии – свидетельствует о солидарности с нашим государством на фоне агрессивных действий Москвы. Иностранные гости заявляют о поддержке Украины и обсуждают взаимодействие в военной сфере. Дипломаты посетили зону проведения Операции объединенных сил. На линию разграничения – запланирована и поездка главы внешнеполитического ведомства Германии. Анналена Бербок приехала в Украину уже второй раз за последние несколько недель. Число визитов европейских лидеров в Украину возросло на фоне скопления российских войск на наших границах.

В Киев прилетели министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии | Новости Украины

ОЛАФ ШОЛЬЦ В ВАШИНГТОНЕ

Украинский вопрос – ныне на повестке дня и на другом берегу Атлантики. В Соединенные Штаты впервые с визитом прибыл новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Это будет его первый близкий контакт с президентом Джо Байденом, хотя они уже виделись в прошлом году в Риме на саммите G20 и потом неоднократно общались по телефону. В июле, когда сюда приезжала его предшественница Ангела Меркель, Байден называл ее своим другом, а Германию крупнейшим геополитическим партнером.

НАДЕЖНЫЙ ЛИ ПАРТНЕР

Накануне высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности общался с журналистами по поводу визита Шольца и был буквально атакован вопросами о том, насколько Германия является надежным партнером в противостоянии российской агрессии. Ведь, как известно, именно в отношениях с Германией США сняли санкции с "Северного потока-2" и договорились тогда еще с канцлером Меркель — если Россия будет использовать газ как оружие, они сами наложат санкции на Россию. Но когда западные разведки заговорили о том, что Путин готовит наступление на Украину, позиция Германии оказалась достаточно сдержанной. От канцлера Шольца нигде не слышали, что "Северный поток-2" будет остановлен. В администрации Байдена, впрочем, напоминают — сейчас сертификация газопровода приостановлена и так будет еще несколько месяцев. Советник Байдена Джейк Салливан накануне еще раз озвучил эту позицию – если российское вторжение состоится, о "Северном потоке-2" Путин может забыть.

В США впервые с визитом прибыл новый канцлер Германии Олаф Шольц | Новости мира

"Я бы хотел, чтобы канцлер Германии ответил сам на этот вопрос. А позиция администрации Байдена по этому поводу предельно четкая. Если Россия вторгнется в Украину тем или иным способом, "Северный поток-2" не продвинется вперед. Россия понимает это. Мы координируем усилия с нашими союзниками и партнерами. И так будет, если Россия выберет вторжение", — подчеркнул Салливан.

ИСТОЧНИКИ ГАЗА И ОРУЖИЕ УКРАИНЕ

Более того, одной из ключевых тем разговора между США и Германией сегодня, по словам Салливана, будут источники поставок газа в Европу, если Россия все-таки нападет на Украину и поставки российского газа туда вообще прекратятся. Администрация Байдена ищет по всему миру ресурсы, где можно взять не российский газ, чтобы перезимовать. Такие разговоры, очевидно, не очень нравятся канцлеру Германии. Как и упреки о том, что Берлин не оказывает Украине военную помощь. Ведь единственное, что они смогли — это поставлять защитные шлемы. Но не оружие. Канцлер Шольц объясняет — таков принцип Германии: не передавать вооружение в зоны конфликтов. Но в украинском МИДе считают такое решение несправедливым.

"У нас есть войска в Литве, мы заботимся о воздушном патрулировании вдоль границы НАТО, и в то же время мы на протяжении многих лет оказываем Украине значительную финансовую поддержку. Мы являемся крупнейшим донором с 2014 года для двусторонней экономической и финансовой помощи", — отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы считаем эти объяснения по отношению к Украине несправедливыми. Мы считаем, что есть возможность более широкого пространства для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства. Впрочем, это не значит, что мы не должны с ней работать, поэтому мы и дальше будем работать с Германией по этому вопросу", — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

ЧТО ДАЛЬШЕ

После встречи Шольца с Байденом сегодня запланирована совместная пресс-конференция. И дальше канцлер Германии возвращается домой, потому что во вторник в Берлине он будет встречаться с президентами Польши и Франции. Сегодня лидер Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с Путиным в Москве. А сам Шольц на следующей неделе сначала полетит в Киев, а на следующий день – тоже в Москву. Путь дипломатического урегулирования – главный, на который они надеются, и который был бы выгоден всем.

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