Украина надеется на быстрое рассмотрение военных преступлений России в Гааге — Венедиктова

С 2015 года Украина сообщила суду в Гааге о 24 эпизодах, которые мы считаем военными преступлениями.

Украина надеется на скорейшее рассмотрение по существу возможных военных преступлений России в Крыму и на Донбассе. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова после встречи за закрытыми дверями с новым прокурором Международного уголовного суда ООН в Гааге, говорится 18 октября в сюжете ТСН.19:30.

Британец Карим Хан вступил в свою должность в июне этого года. Украинской стороне важно, чтобы рассмотрение нашего вопроса не затянулся. Предшественница Хана — Фата Бенсуда — была близка к тому, чтобы все-таки принять к рассмотрению иск Киева против Кремля. Ведь из-за того, что Украина до сих пор не ратификувала Римского статута, рассмотрение затягивается.

С 2015 года Украина сообщила суду в Гааге о 24 эпизодах, которые мы считаем военными преступлениями. Из последних — так называемые парады пленных, когда украинских пленников показательно водили Донецком в 2014 году и Иловайская трагедия 2015 года. К слову, сегодня во время визита генпрокурора в Международный уголовный суд, на флагштоке рядом с флагом ООН вывесили государственный флаг Украины. Ирина Венедиктова надеется, таким проявлением гостеприимства рассмотрение нашего иска к России не завершится.

"Мне как генпрокурору очень важно понимать сроки, когда миллионы людей, пострадавших от войны, сотни тысяч потерявших дома, тысячи родственников пострадавших, получат справедливость. Для нас всех это болит. Поэтому сегодня была очень правдивая встреча, очень профессиональная встреча", — отметила Венедиктова.

Новости мира: Украина надеется на быстрое рассмотрение дела возможных военных преступлений России

Напомним

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