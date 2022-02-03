Украина находится в "вакууме безопасности": Кулеба сказал, на кого нужно надеяться

Украина находится в "вакууме безопасности": Кулеба сказал, на кого нужно надеяться

По его мнению, единственными гарантиями безопасности для нашего государства есть "украинский солдат и украинский дипломат".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что наше государство должно показать способность защитить себя даже без международных гарантий.

Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

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"Мы - государство в вакууме безопасности. Единственные гарантии украинской безопасности – это украинский солдат и украинский дипломат. сейчас все держится на этом”, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба считает, что теперь необходимо максимально усилить украинскую армию.

“Недаром президент именно сейчас принял указ о развитии и укреплении вооруженных сил Украины. Это ведь не происходит просто так, это сигнал. Нет НАТО сегодня, нет гарантий безопасности, значит, мы сегодня будем создавать еще более сильную армию”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина – государство в вакууме безопасности – Дмитрий Кулеба

Напомним, глава МИД также подчеркнул, что страны НАТО должны не только дипломатически защищаться от претензий России, но и "контрактовать".

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