Россиянка убеждала украинских военных и журналистов, что это якобы украинцы виноваты в войне.
Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, находясь в подконтрольной украинским силам, Судже на Курщине пообщалась с местной жительницей. Россиянка заявила, что знает, что война в Украине началась в 2014 году, но вот уверена, что именно Украина напала на Россию.
Детальнее об этом – в эксклюзиве ТСН.
"Украина напала на Россию. В 2014 году. Луганск – они хотели отделиться. Как Чехословакия разделилась", – говорит "ватная" жительница Суджи.
На вопрос корреспондентки о том, считает ли женщина, что Украина виновата в войне, россиянка ответила: "А кто? (виновен в войне – Ред.) Мы? (Россия – Ред.). Мы – мировые люди. Мы вас вот принимаем", – отметила зазомбированная российской пропагандой жительница Суджи.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
"Боже, какое...!" Жительница СУДЖИ удивила ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВОЙНЕ
Ранее корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал, как живут жители Суджи на Курщине.
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