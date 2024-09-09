Россиянка убеждала украинских военных и журналистов, что это якобы украинцы виноваты в войне.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, находясь в подконтрольной украинским силам, Судже на Курщине пообщалась с местной жительницей. Россиянка заявила, что знает, что война в Украине началась в 2014 году, но вот уверена, что именно Украина напала на Россию.

Детальнее об этом – в эксклюзиве ТСН.

"Украина напала на Россию. В 2014 году. Луганск – они хотели отделиться. Как Чехословакия разделилась", – говорит "ватная" жительница Суджи.

На вопрос корреспондентки о том, считает ли женщина, что Украина виновата в войне, россиянка ответила: "А кто? (виновен в войне – Ред.) Мы? (Россия – Ред.). Мы – мировые люди. Мы вас вот принимаем", – отметила зазомбированная российской пропагандой жительница Суджи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"Боже, какое...!" Жительница СУДЖИ удивила ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВОЙНЕ

Ранее корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко рассказал, как живут жители Суджи на Курщине.

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