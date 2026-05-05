- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина не будет бить по Москве 9 мая: генерал указал, как можно воспользоваться "сакральной датой"
Генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал воспользоваться переброской российской ПВО в Москву и нанести удар по Керченскому мосту. Почему "сакральные даты" РФ - лучшее время для атак.
Пока Кремль сосредотачивает максимальное количество средств противовоздушной и противоракетной обороны вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, другие стратегические объекты оккупантов остаются уязвимыми.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Украина должна воспользоваться этим «окном возможностей» и нанести удары по Керченскому мосту именно до 9 мая.
ПВО стало меньше: где искать слабые места?
По словам эксперта, массированная переброска систем ПВО для защиты российских столиц привела к тому, что в других регионах защиты стало значительно меньше. Это создает условия для эффективных операций на оккупированных территориях.
«Нам стоит воспользоваться моментом, оценить собственные возможности и в очередной раз „побеспокоить“ Керченский мост, например. Здесь разведка должна доложить, откуда именно россияне сняли дополнительные средства ПВО, выбрать момент и нанести удары», — считает Игорь Романенко.
Генерал отмечает, что эффективность таких атак должна быть не меньше, чем во время успешных операций на Усть-Лугу, Приморск и Туапсе.
Принцип постоянного воздействия
Романенко подчеркивает, что главный принцип ведения войны — это постоянное давление на противника. Поскольку Россия склонна к символизму и «сакральным датам», Украина должна использовать это против них.
Оккупанты любят приурочивать операции к праздникам — стоит «отблагодарить» их тем же.
Эффективный удар к 9 мая должен продемонстрировать врагу, что они «сильно вляпались».
Стратегическая цель таких атак — заставить Кремль все больше думать об остановке боевых действий.
«Если они так любят сакральные даты, им стоит это „подарить“, только со знаком минус», — резюмирует генерал-лейтенант.
Больше читайте в материале: Война в Москве: почему Путин боится за парад 9 мая и что может произойти