Украина ограничивает выполнение Конвенции по правам человека во время войны: что это значит для каждого украинца

О чем говорится в заявлении и как это повлияет на украинцев.

Украина временно ограничивает исполнение Конвенции по правам человека из-за военного положения. Соответствующее заявление в Совет Европы государство подало 4 апреля 2024 года.

Что это значит и как повлияет на украинцев, в комментарии сайту ТСН.ua объяснил адвокат Ростислав Кравец.

О чем идет речь в заявлении

Документ содержит перечень положений, которых страна прекратит придерживаться:

неприкосновенность жилья;

тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;

невмешательство в личную и семейную жизнь;

свобода передвижения и свободный выбор места жительства;

право на свободу мнения и слова, свободу выборов;

свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;

право на проведение собраний, митингов и забастовок;

право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Также в заявлении перечислены меры, которые могут вводиться в Украине в нарушение Конвенции:

принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;

введение комендантского часа;

особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта;

осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрещение гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять проживание или пребывание без должного разрешения.

Как это повлияет на украинцев

Украина не впервые сообщает о возможном ограничении прав из-за российской агрессии, рассказал Ростислав Кравец. Предыдущая вербальная нота была направлена с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

“На самом деле, что касается указанного заявления, для граждан Украины это не имеет никакого принципиального значения. Формально это Украина уведомляет Организацию объединенных наций исключительно в одностороннем порядке, что она сможет ограничивать соответствующие права граждан Украины”, — пояснил адвокат.

При этом, по словам Ростислава Кравца, эти ограничения должны устанавливаться исключительно законом в соответствии с нормами международных актов и нормами Конституции Украины.

“В большинстве случаев эти ограничения законами не установлены. То, что указано непосредственно в этой вербальной ноте, граждан Украины никоим образом это не касается. В дальнейшем, конечно, при рассмотрении дел в Европейском суде по правам человека это может приниматься во внимание, что Украина якобы отказалась от части своих прав. Хотя это будет исследоваться, был ли закон, законный способ на основании которого она отказалась”, – рассказал Ростислав Кравец.

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По его словам, как показывает практика, это не будет иметь принципиального юридического значения при рассмотрении этих дел в Европейском суде.

“Не говоря уже, что это не имеет никакого юридического значения при рассмотрении дел в Украине – эти односторонние отказы от выполнения своих обязанностей. Я надеюсь, что в мае-июне будет решение Европейского суда по правам человека. Там есть коммуницированное дело граждан Украины об обжаловании запрета на выезд за границу. В котором как раз суд может дать оценку всем вербальным нотам, отказом от конвенции, от защиты прав граждан Украины. Я думаю, что мы увидим, что это не имеет никакого юридического значения и никак не влияет на права граждан", – говорит адвокат.

Он отметил, что ограничения возможны только исключительно на основании закона. Сегодня, если разбирать вопрос выезда за границу, то никакого закона в Украине, который ограничил бы это право, нет, рассказал Ростислав Кравец.

“Даже этот новый закон о мобилизации. В проекте он содержал соответствующие нормы, которые пытались урегулировать, однако окончательная редакция, подписанная президентом и проголосованная парламентом, не содержит никаких норм, касающихся контроля и порядка выезда за границу гражданами Украины", — говорит адвокат.

Напомним, украинским беженцам в Польше продолжат защиту, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить украинцам без паспорта.

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