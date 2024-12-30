Украина останавливает транзит российского газа: сколько денег потеряет Москва и чем шантажируют Киев

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, возобновление транзита возможно, но нероссийского газа (например, азербайджанского) по запросу Еврокомиссии. Ведь по Соглашению об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической хартии Украина обязана транзитировать российскую трубопроводную нефть и газ в Европу. Их крупнейшие потребители в ЕС – Венгрия и Словакия. Только на поставках нефти через нефтепровод "Дружба" Россия ежегодно зарабатывает около $6 млрд, еще около $5 млрд – на продаже газа, который идет нашей ГТС. В то время как Украина — $150 млн на транзите нефти и $800 млн на транзите газа. Однако не все они идут в бюджет в виде чистой прибыли. Большая их часть покрывает обслуживание собственно самого транзита.

Цель Евросоюза – до 2027 года полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. Уже сейчас под санкции ЕС попадают российские угли, нефть и нефтепродукты. Исключения действуют только для Чехии, Венгрии и Словакии, не имеющих выхода к морю, поэтому считается, что им сложнее найти альтернативных поставщиков. Прага намерена отказаться от российской нефти до середины 2025 года. Пророссийское руководство в Братиславе и Будапеште, связанное коррупцией с Кремлем, и не собирается этого делать, шантажируя Киев. Более того, 22 декабря словацкий премьер Роберт Фицо съездил в Путин в Москву, сейчас он еще и угрожает остановить поставки Украине электроэнергии.

Что будет после 1 января 2025 года, когда Украина остановит транзит российского газа через свою ГТС? Почему мы так долго этого не делали? Но можем ли мы также остановить работу нефтепровода "Дружба"? Читайте в материале ТСН.ua.

Будет ли транзит: только не российский газ

Сейчас уже немногие помнят, как в 2019 году заключался пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС между "Нафтогазом" и "Газпромом". Принципиальных договоренностей удалось достичь во время первой и последней встречи президента Зеленского с Путиным в Париже в нормандском формате, а сам контракт был подписан позже под елку. По принципу "качай или платы", "Газпромом" обязывался прокачивать минимум 65 млрд куб м в течение 2020 года и от 40 млрд куб м — в 2021 — 2024 годах.

За эти пять лет действия контракта Украина должна получить около $6,5-7 млрд за транзит. Но не получила, потому что с начала полномасштабной войны в 2022 году "Газпром" уменьшил объемы прокачки газа через украинскую ГТС, недоплатив нам около $1,2 – 1,4 млрд. Поэтому Киев ожидает соответствующего решения международного арбитража в апреле-мае 2025 года и компенсации Россией ущерба за невыполнение условий контракта. Можно ожидать, что решение будет в пользу Украины. Если добавить к этому конфискацию австрийской нефтегазовой OMV российского газа на 230 млн евро в качестве оплаты по решению арбитража, более 13 млрд евро, которые Москва тоже по решению арбитража должна немецкой Uniper, и иска польской Orlen на 4-5 млрд евро, не сложно догадаться, что "Газпром" банкрот.

Но многие задают правильный вопрос: почему Украина все эти годы продолжала транзит российского газа в Европу, позволяя России зарабатывать идущие на войну миллиарды?

Во-первых, на момент заключения с "Газпромом" этого транзитного соглашения, в Киеве и ключевых европейских столицах было мнение, что это сможет сдержать Россию с начала полномасштабной войны.

Во-вторых, в 2019 году одним из условий договоренностей было согласие "Газпрома" выплатить Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а Киев отказался от других исков в Москву более чем на $10 млрд.

В-третьих, на тот момент еще действовали американские санкции на достройку "Северного потока-2", введенные Дональдом Трампом, а в мае 2021 года отменил Джо Байден. Поэтому тогда мощности украинской ГТС требовались "Газпрому", который обеспечивал около 40% газовых потребностей ЕС.

В-четвертых, транзит российского газа через украинскую ГТС в ЕС после 24 февраля 2022 года продолжался в основном из-за договоренностей с европейскими партнерами, которые не могли быстро найти альтернативных поставщиков.

На сегодняшний день из пяти трубопроводных газовых маршрутов в Европу работает только "Турецкий поток" и "Голубой поток" из России в Турцию и далее в страны ЕС, а также транзит через Украину, которого с 1 января 2025 года не будет. Именно поэтому Путин постоянно напоминает, что можно запустить неповрежденную нить Северного потока-2. Напомним, что в сентябре 2022 года из-за взрывов были повреждены три из четырех труб обеих "Северных потоков", на эксплуатацию которых были наложены санкции после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В июле этого года Владимир Зеленский говорил, что Украина действительно обсуждает транзит азербайджанского газа в ЕС, который должен быть заменен российским. Однако эксперты предупреждали, что это невозможно, потому что Баку физически не производит столько газа, поэтому это может быть завуалированной схемой замещения российского азербайджанского газа на бумаге, а на самом деле это был бы тот же российский газ, на поставках которого продолжил бы зарабатывать Кремль. Уже в декабре президент Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать газ вроде бы третьих стран, которые все равно будут покупать его у России.

"Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа, мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. Любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов станет вопрос завтра или через месяц, год, зависимой от РФ. Это их политики. Поэтому транзитировать российский газ мы не будем.

Торги и шантаж: Фицо и Орбан – это проблема ЕС

Еще в начале 2024 года в Еврокомиссии заявляли, что ЕС не заинтересован получать российский газ через украинскую ГТС по истечении срока действия транзитного контракта. Но как только стало ясно, что он точно не будет продлен, громче всего начал кричать именно премьер Словакии Роберт Фицо, угрожая Украине перекрыть поставки электроэнергии.

Хотя вряд ли словацкое правительство сможет это сделать, ведь Киев закупает электроэнергию у независимого поставщика. К тому же, по словам Владимира Зеленского, обвинившего Роберта Фицо в открытии "второго энергетического фронта против Украины", ежегодно за импортированное электричество Украина платит Словакии минимум $200 млн. Потому потеряет не только Киев.

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"Кого интересует какая-то Словакия, да, господин Зеленский? Но когда вам что-то нужно, чтобы не замерзнуть зимой, вы кричите изо всех сил. Необходимо смотреть, кому наиболее выгодно уменьшить зависимость ЕС от газа из России. Ответ очень прост – это в первую очередь США", — заявил Роберт Фицо.

Выбранный Дональд Трамп действительно угрожает ЕС введением торговых пошлин на его экспорт в США, если блок не увеличит закупку американской нефти и газа. Более крупные закупки американских энергоресурсов вписываются в стратегию Евросоюза, который обязался отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. К тому же профицит ЕС в торговле с США – это $208,7 млрд. А, по информации Financial Times, импорт российского сжиженного газа (на него никакие западные санкции не распространяются) в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня – 20% от общего объема морского импорта по сравнению с 15% в 2023 году.

"Импорт российского LNG-газа в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров. На рынке достаточно сжиженного природного газа, чтобы не финансировать преступный российский режим вместе с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками", — дописал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х.Г.

Эксперты не прогнозируют, что прекращение транзита российского газа через украинскую ГТС повлечет за собой рост цен на газ в Европе. Ведь уже в 2023 году доля российского газа в общем импорте в ЕС была всего 8%. К тому же политически продолжение транзита российского газа в Европу было бы достаточно большой ошибкой для Украины накануне инаугурации Трампа, требующего от ЕС увеличить закупки американской нефти и газа. Ведь, прежде всего, мы заинтересованы в сохранении вооруженной американской поддержки для Сил обороны Украины.

На сегодняшний день крупнейшими поставщиками газа в Евросоюз являются США, Катар и Норвегия. Однако Словакия и Венгрия по-прежнему покупают российский газ. В Будапеште заявляли, что заинтересованы в сохранении транзита через украинскую ГТС. Но у Венгрии также есть альтернативный маршрут получения российского газа через Турцию. До недавнего времени российский газ покупал и Вена. Но в ноябре стало известно, что сам Газпром прекратил поставки топлива в Австрию.

Остается только Словакия, которая ежегодно покупает около 3 млрд куб. м российского газа – это около двух третей ее потребностей. Хотя в Еврокомиссии неоднократно заявляли, что на сегодняшний день доступны многие альтернативные поставщики газа, напоминая, что у всех стран было достаточно времени, чтобы позаботиться об этом. К тому же президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже предложила избранному Дональду Трампу заменить поставки российского сжиженного газа в ЕС американским.

Европейские аналитики предполагают, что, возможно, к вопросу продления транзита российского газа через украинскую ГТС заинтересованные стороны вернутся по окончании отопительного сезона. Впрочем, эта вероятность оценивается как очень невысокая. Еще один вопрос, который непременно встанет, и очень скоро — это продолжение транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию. Виктор Орбан и Роберт Фицо злоупотребляют санкционными исключениями, на которые, ради Будапешта и Братиславы, пошел ЕС. Да и Киев фактически закрыл глаза на собственные санкции против российского "Лукойла", который продолжает продавать свою нефть транзитом через Украину в Словакию и Венгрию. Однако и они должны отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. И это уже не проблема Украины, а головная боль Евросоюза.