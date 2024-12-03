Украина отказалась от гарантий безопасности: громкое заявление МИД о вступлении в НАТО

Украина не согласится ни на какие "альтернативы, суррогаты или заменители" полноправного членства в НАТО.

Вступление в НАТО – единственный вариант гарантий безопасности для Украины. В МИД Украины сделали громкое заявление, что Киев не согласится ни на какие альтернативы полноправному членству в альянсе. Об этом сказал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако есть нюансы. Более того, Зеленский даже указал, куда должна пойти Россия в своих уступках во время возможных переговоров. Все детали – в эксклюзиве ТСН.ua.

Альтернативы НАТО нет

Украина не согласится ни на какие "альтернативы, суррогаты или заменители" полноправного членства в НАТО, говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю 30-летия с момента подписания Будапештского меморандума. Документ должен был обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала.

"Однако в 2014 году Российская Федерация, которая была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, грубо пренебрегла этим документом и международным правом и начала свою агрессию против Украины, которая в 2022 году переросла в полномасштабное вторжение", — отметили в МИД.

Такое же мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Kyodo News. Он ясно дал понять, что альтернативы НАТО для Украины нет.

В свою очередь в МИД отметили, что невыполнение Будапештским меморандумом своих функций повлекло за собой рост угроз безопасности не только для Украины, но и для других стран и регионов. В заявлении МИД также обратился ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности.

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"Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также фактором сдерживания дальнейшей агрессии РФ против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО. С горьким опытом Будапештского меморандума мы не согласимся на какие-либо альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", – говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что приглашение Украины в НАТО сейчас станет эффективным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий по поводу возможности помешать евроатлантической интеграции страны. Но действительно ли это сработает?

Интересное мнение по этому поводу высказал политический эксперт Юрий Романенко. По его словам, непонятно, зачем было столько времени уделять именно гарантиям безопасности со стороны США и Европы для Украины, если в конечном итоге украинские власти заявляют, что альтернативы НАТО – нет.

Пишет Романенко в своем телеграмм-канале и о том, что НАТО "мягко говоря" плевать на ультиматум Украины и рассуждает — сколько недель продержится Украина, если будет отдан приказ прекратить военную поддержку западными партнерами.

"Первое: зачем в течение года, как дурень со ступой носились с пустышкой договоров безопасности с США и европейскими странами, чтобы сейчас признать, что это по сути пустышка. Второе: зачем себя выставлять дураками и вести переговоры, которые через несколько месяцев закончатся перемирием, но по ходу говорить, что мы не подпишем ничего, кроме НАТО, если НАТО нас открыто текстом посылает на**р. Начиная администрацией Трампа и заканчивая Германией, которая послала Шольца в вагоне", – отметил Романенко.

Он также спрашивает: как Украина планирует вести переговоры с РФ на втором саммите мира, если до сих пор не отменен закон, запрещающий переговоры с Россией? Кроме того, если для Путина вопрос невступления в НАТО Украины является наиболее принципиальным вопросом, то как можно остановить войну из-за немедленного вступления Украины в НАТО?

Итак, вопросов больше, чем ответов. И главное – готовы ли в НАТО вообще принять Украину в Альянс?

Пригласят ли Украину в НАТО

Более того, Reuters сообщило, что НАТО вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении к членству. Агентство напомнило, что в письме своим коллегам из НАТО, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение устранит один из главных аргументов России в ведении войны, а именно – недопущение вступления Украины в Альянс.

Однако среди 32 членов НАТО отсутствуют признаки необходимого консенсуса для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, заявил ряд дипломатов на условиях анонимности.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", – цитирует источники издания.

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И это речь только о консенсусе, а не о факте приглашения. Высокопоставленный американский чиновник отметил Reuters, что встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в сильнейшей позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры". Речь идет об увеличении финансирования, вооружения и мобилизации.

Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, однако этого не произошло. Киев настаивает на определении четкого графика вступления, но конкретных решений до сих пор нет.

В Альянсе уверяют, что "двери в НАТО" остаются открытыми, однако членство невозможно до завершения войны. Президент Владимир Зеленский считает приглашение в НАТО ключевым для победы Украины и стремится достичь этого до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, опасаясь перемен в американской политике.

Предупреждение для Трампа

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте предупредил Трампа о последствиях, если Украину заставят принять "плохой мир". По его словам, США столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Северной Кореи, Китая и Ирана, если Украину заставят подписать мирное соглашение на выгодных для Кремля условиях. Поэтому сейчас самое главное убедиться, что когда президент Украины Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры, у него будет возможность сделать это с позиции силы.

Заставят ли Украину отказаться от оккупированных территорий

Однако эксгенсек НАТО Йенс Столтенберг сделал тревожное заявление о необходимости временного отказа Украины от оккупированных территорий. Столтенберг считает нереалистичным, что линия прекращения огня будет включать в себя все украинские территории, которые сейчас контролирует Россия. Он отметил, что для скорейшего прекращения войны Украине, возможно, придется временно отказаться от оккупированных территорий.

В свою очередь, Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО может помочь остановить горячую фазу войны, которую начала Россия. А оккупированные территории можно вернуть "дипломатическим путем". По его словам, в самом приглашении в НАТО должны быть зафиксированы международно признанные границы Украины.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда Украина сможет вернуть дипломатическим путем оккупированные территории", – сказал президент.

Зеленский заметил, что такое предложение Украина никогда не рассматривала, потому что никто официально этого не предлагал.

Между тем, страны Северной Европы предполагают, что опыт Германии времен Холодной войны может стать образцом для Украины. Тогда западная часть Германии присоединилась к НАТО, а восток оставался под влиянием СССР. По аналогии, западная Украина могла бы интегрироваться в НАТО, тогда как восточные территории, которые сейчас оккупированы Россией, на время останутся за пределами альянса.

Примечательно, что Столтенберг подчеркнул, что дипломатические переговоры и компромисс могут проложить путь к соглашению о прекращении огня.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна включать все территории, которые Россия сейчас контролирует. Но мы видим, что это может быть нереально достигнуть в ближайшем будущем. Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", – пояснил он.

В то же время бывший генсек НАТО отметил важность того, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку по территории. Это может быть членство в Альянсе, но "есть и другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Поддержка Украины со стороны Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший 2 декабря Киев, заверил о поддержке Украины и объявил о предоставлении военной помощи на сумму 650 млн евро. Пакет помощи включает в себя системы IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА. Вооружение должно быть доставлено в Украину до конца декабря.

В свою очередь, Зеленский в ответ на вопрос о возможных уступках, на которые должна пойти Россия во время возможных переговоров, сказал, что РФ должна "пойти на три буквы".

"Или НАТО, или ядерное оружие"

Еще одно громкое заявление Зеленский сделал на пресс-конференции во время состоявшегося в октябре 2024 года саммита лидеров ЕС. Тогда украинский президент сообщил, что в разговоре с Дональдом Трампом рассказал ему, что Украине для защиты необходимо членство в НАТО, ведь гарантии Будапештского меморандума были провалены.

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"Или у Украины будет ядерное оружие, и тогда мы получим защиту. Или наше государство должно быть частью Альянса", — отметил он.

Позже Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила вместо этого обещанных гарантий безопасности.

Генсек НАТО кратко прокомментировал это и заверил, что "Украина будет в НАТО, а до этого мы сделаем все, чтобы у нее было все, что нужно".

В ответ на это в Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, вступление Украины в НАТО "не ликвидирует первопричины спецоперации".

А пока Украину кормят обещаниями, другие страны, такие как Финляндия и Швеция, стремительно стали полноправными членами НАТО. Обе страны подали заявки на вступление в Альянс 18 мая 2022 года.

Финляндия стала членом НАТО менее чем через год – 4 апреля 2023 года. Швеция стала 32-м членом Североатлантического союза 7 марта 2024 года. А в случае Украины только на приглашение в НАТО уйдут месяцы и, возможно, даже годы. А в это время украинцы гибнут на фронте за мирную жизнь в Европе.

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