Украина отправляет группу военных на Ближний Восток: что они там будут делать — детали от Зеленского

Украина готовит миссию в Персидский залив: будут обучать борьбе с дронами / © Associated Press

Реклама

Украина будет учить страны Персидского залива сбивать дроны. Первая группа украинских экспертов и военных отправится туда уже в понедельник, 9 марта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в коротком разговоре с журналистами, ожидая приехавшего в Украину премьер-министра Нидерландов Роба Еттена.

По его словам, таких групп будет несколько. Среди этих стран также большой интерес к украинским дронам-перехватчикам. На вопрос, готов ли Киев продавать такие дроны, президент ответил:

Реклама

«Тот объем, который не используют наши, мы готовы продавать. Он, в принципе, достаточно велик. Три страны точно готовы покупать».

Позже уже на брифинге с нидерландским премьером Зеленский уточнил, что речь идет о военной экспертизе.

«С соответствующими возможностями защиты они будут отправлены — то, что я вас сказал. Многое в этом диалоге обсуждается. Пока рано говорить о других деталях. Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, помогут. Потому что они едут с возможностью помочь», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

Реклама

В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток. Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.