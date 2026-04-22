Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба": когда ожидать 90 миллиардов евро от ЕС

Нефтепровод "Дружба" / © Associated Press

Реклама

Украина завершила ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода «Дружба». Этот шаг стал решающим для разблокирования многомиллиардной помощи от Евросоюза, которую месяцами сдерживал официальный Будапешт.

Об этом говорится в материале корреспондента «Радио Свобода» Зоряны Степаненко специально для ТСН.

Вопрос жизни и смерти: 90 миллиардов на кону

В Брюсселе послы государств-членов ЕС собираются для окончательного одобрения 90-миллиардного займа Украине. Этот кредит вице-премьер Тарас Качка назвал «вопросом жизни и смерти». Процесс долгое время блокировал Виктор Орбан, но поражение его партии на выборах и изменение риторики Будапешта открыли «окно возможностей».

Реклама

Кая Каллас, топ-дипломат ЕС: «После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидает положительного решения по займу на 90 миллиардов в течение следующих 24 часов. Министры также призвали к быстрому прогрессу с одобрением 20-го пакета санкций».

Нефтяной шантаж и ответ Киева

Главной преградой последних недель была остановка нефтепровода «Дружба», через который российская нефть течет в Венгрию. Виктор Орбан обвинял Киев в намеренном затягивании с ремонтом после январских обстрелов. Украина отрицала политический подтекст, ссылаясь на технические сложности. Накануне Владимир Зеленский официально подтвердил: труба готова к работе.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Нефтепровод может возобновить функционирование. Хотя никто сейчас не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия. Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки».

Когда ждать денег?

Президент Евросовета Антониу Кошта уже поблагодарил Зеленского за соблюдение обязательств. Формальные процедуры должны быть завершены уже сегодня, 22 апреля.

Реклама

График выплат:

Май — начало июня: Украина должна получить первый транш из 90-миллиардного пакета.

Июнь: Ожидается открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Кроме финансовой поддержки, в Брюсселе готовятся к обсуждению 20-го пакета санкций против России. Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр, хотя и высказывает определенные предостережения, в целом поддерживает прозападный курс, что дает надежду на прекращение эпохи системного блокирования украинских вопросов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 8:00 новости 22 апреля. Взрывы в Днепре! Громкое задержание в Одессе! Приговор суда для патрульных!