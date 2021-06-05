Украина отвергла предложение Ирана о компенсациях семьям погибших в сбитом под Тегераном самолете МАУ

Иран предложил выплатить семьям погибших по 150 тысяч долларов компенсации.
Украина отвергла одностороннее предложение Ирана выплатить 150 тысяч долларов компенсации за каждого погибшего на борту сбитого над Тегераном в январе прошлого года украинского Боинга.
Об этом 4 июня говорилось в выпуске ТСН 19:30.
По завершению третьего раунда переговоров с Ираном пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что хотя компенсация семьям погибших является важным элементом процесса обеспечения справедливости, определять ее объем можно только после выяснения всех обстоятельств сбития и привлечения виновных к ответственности.
"Только после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением", — подчеркнул он.
Как сообщалось, Украина, Великобритания, Канада и Швеция направили претензии Ирану из-за сбития самолета авиакомпании МАУ.
Напомним:
- Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.
- Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли техническую неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
- Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".
- Власти Ирана убеждали, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.
- В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбитие.
- Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.