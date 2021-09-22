Украина переходит в "желтую" зону: заработают ли с 23 сентября школы и садики

Украина переходит в "желтую" зону: заработают ли с 23 сентября школы и садики

Части украинских учителей показалось, что школы таки закроют. Они даже разослали соответствующие сообщения в родительские чаты.

Завтра на территории всей страны будет "желтый" уровень эпидемической опасности, связанный с распространением коронавирусной болезни.

Об этом 22 сентября в эфире ТСН.19: 30 рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, по словам главы Минздрава, завтра, 23 сентября, будут работать только следующие учебные заведения:

детские сады;

школы для 1-4 классов;

школы для 5-11 классов при условии, если более 80% педагогов вакцинировано по крайней мере одной дозой вакцины.

Все остальные заведения должны будут перейти на дистанционное образование.

Ляшко отметил, что контроль сегодня непосредственно на владельце заведения и на директоре заведения. Они должны проанализировать эту информацию, поскольку это четко прописано в постановлении Кабмина. В случае, если они допустят на учебный процесс с нарушением этих постановлений, они будут нести административную ответственность, поскольку проверки в дальнейшем будут организованы Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и Нацполицией Украины.

По словам министра, сегодня педагоги отнесены в Украине к приоритетным группам. С начала вакцинальной кампании рядом с медиками, рядом с силовыми структурами были и педагоги.

"Мы сегодня видим, что медиков вакцинировано более 80%, ВСУ — более 90%. МВД — это Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС — более 80%. Однако педагогов, учитывая школы и вузы, вакцинировано 49% хотя бы по крайней мере одной дозой. Мы делали и мобильные бригады, и пункты вакцинации, и прививочные центры ", — отметил Ляшко.

"Вакцины сегодня достаточно, чтобы вакцинироваться. Главное — желание. Поэтому обращаюсь сегодня ко всем педагогам — сделайте, пожалуйста прививки. Это безопасно и это эффективный метод профилактики. Сегодня пандемия COVID-19 — это пандемия невакцинированных людей. Вы своим примером должны показывать и отстаивать доказательную медицину. А вакцинация — это доказательная медицина ", — резюмировал он.

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