Украина перехватила стратегическую инициативу: что означает заявление Залужного

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что Украине удалось перехватить стратегическую инициативу, следует воспринимать как констатацию успехов ВСУ на фронте.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт и аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, речь шла о том, что Вооруженные силы Украины атакуют одновременно по нескольким направлениям и имеют определенные успехи: “При чем речь идет даже не о тактических успехах. Есть замедленное, но постоянное продвижение на Бахмутском направлении, Запорожском и так называемом Времеевском выступлении”.

Эксперт отметил, что Вооруженным силам Украины удалось локализовать российское наступление на Лиманском и Купянском направлениях. В то же время ситуация в районе Авдеевки и Марьянки сложная, но полностью контролируемая.

Дмитрий Снегирев считает, что следует говорить о том, что оценки Залужного совпадают с оценками Министерства обороны Британии, которое говорит о том, что Вооруженным силам Украины удалось вернуть под контроль значительную часть оккупированных территорий Украины, при чем называется конкретная цифра – 300 кв. км.

Эта территория значительно больше, чем территории, захваченные российскими оккупантами во время так называемого зимне-весеннего наступления, рассказал эксперт. "То есть речь о фактической констатации факта успешного продвижения Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления", — добавил он.

Но главное, отметил Дмитрий Снегирев, это то, что во время разговора с Милли Залужный отметил дальнейший расширенный характер военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами в момент получения как вооружения, так и боеприпасов, а также средств разминирования. "Главнокомандующий получил положительный ответ от наших американских партнеров", — резюмировал эксперт.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Стороны обсудили ситуацию на фронте. Залужный рассказал, как происходит украинское контрнаступление.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что ситуация во время контрнаступления очень сложная, враг сделал выводы из своих предыдущих ошибок.

По последним данным Минобороны Украины, украинская армия за неделю во время наступления уволила на юге 17 кв. км, всего – 130 кв. км. В частности, Силы обороны Украины продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Что касается Бахмутского направления, то украинская армия предприняла контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения – от 1 до 2 км.

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