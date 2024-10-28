Украина планирует привлечь в ВСУ больше иностранцев: что известно

Иностранцы, которые входят в ряды Вооруженных сил Украины, имеют право расторгнуть трехлетний контракт через шесть месяцев после его начала.

Иностранцев в Вооруженных силах Украины станет больше. По крайней мере, такие ожидания в Министерстве обороны после принятия Верховной Радой нового закона. Он позволяет гражданам других стран и лицам без гражданства получать офицерские звания в украинской армии. Иностранцы смогут становиться командирами подразделений ВСУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Мюррей Сибрук - уроженец американского штата Вашингтон. О некогда далекой для него Украине он узнал еще школьником, играя в популярную компьютерную игру "Сталкер". Там фигурировали Чернобыль и Припеять. Прошло два десятка лет. Он уже говорит на украинском и у него - украинский паспорт.

Господин Сибрук - профессиональный военный, служил в воздушно-десантных войсках США, был в американском контингенте в Афганистане. Уже в марте 2022 года мужчина отправляется воевать за Украину в Международном легионе Главного управления разведки Минобороны.

"Я наблюдал за накачкой войск у украинских границ, и это было очевидно для всего цивилизованного мира, что готовится что-то масштабное. Ну невозможно обмануть мир, заявляя о каких-то там учениях. Поэтому когда все началось, для меня, как для военного, который имеет соответствующие навыки, было вполне логичным поехать воевать", - говорит Мюррей Сибрук.

Мюррей Сибрук

Среди прочего, Мюррей еще у себя на родине научился иметь дело с "Джавелинами" — столь важными в начале большой войны. С весны 2022 года, говорит мужчина, его подразделение стало настоящей боевой силой.



"Я здесь уже очень давно и это просто невероятно видеть, как сильно выросло за это время наше подразделение. Для меня это очень важно", – говорит военный.

Мюррей Сибрук – один из первых иностранцев, получивших украинские паспорта. Теперь сержант Сибрук сможет стать офицером и соответственно – командиром. А после принятия нового закона получить офицерские звания смогут и иностранцы и лица без гражданства.

Мюррей Сибрук

В Главном управлении разведки приветствуют такие изменения. Во-первых - это позволит восполнить недостаток младшего офицерского состава, который объективно образовался на третьем году войны. Во-вторых - большинство иностранцев, которые едут воевать на стороне Украины, из стран НАТО, а значит имеют западную подготовку.

"В нашем подразделении - да, есть звание, имя, позывные, рамки, есть должности, но для нас ключевое это компетентность человека и мы много прислушиваемся к иностранцу, который очень квалифицирован, несмотря на то, что он солдат или сержант, а мы офицеры", - говорит представитель ГУР Владимир.

Иностранцы, которые становятся в ряды Вооруженных сил Украины, имеют право расторгнуть трехлетний контракт через шесть месяцев после его начала. Если чувствуют, что совершили ошибку. В остальном - имеют такие же права и обязанности, как и наши граждане.

"Они защищены, они будут лечиться при ранении, будут получать при ранении денежное обеспечение. У нас нет первого сорта или второго сорта военнослужащих", - говорит нардеп Егор Чернев.

Уравняли в правах украинцев и иностранцев! Как это возможно?

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