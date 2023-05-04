Украина победит, а Путина ждет трибунал: главные заявления Зеленского из Гааги

В четверг, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там глава государства выступил перед парламентом, посетил Гаагский суд и произнес речь на Всемирном форуме.

Местные парламентарии назвали речь президента Зеленского впечатляющей, а сам визит историческим.

ТСН.ua собрали главные тезисы выступлений главы государства в Нидерландах.

"В Гааге должен быть другой Владимир"

Прежде всего, президент поблагодарил Нидерланды за внимание к Украине и помощь нашим Силам обороны. Глава государства подчеркнул, что российский диктатор Путин обязательно будет судим в Гааге за его преступления в Украине, ведь ранее Международный уголовный суд в Гааге уже сделал первый шаг и выдал ордер на арест российского диктатора.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь в столице международного права. Я уверен это произойдет, когда мы победим – а мы победим!" – подчеркнул украинский лидер и добавил, что мир должен остановить преступления агрессии, которые возникают в головах привыкших к безнаказанности.

Кроме того, глава государства сказал, что продолжительного мира после победы можно достичь только благодаря общим ценностям.

Настоящий трибунал для Путина будет

Зеленский подчеркнул, что в Гааге должен быть создан специальный трибунал для суда над российским агрессором. Он сослался на Нюрнбергский процесс, на котором судили нацистов после Второй мировой войны.

"Нам нужен полный трибунал и полное правосудие", – сказал Зеленский.

Для этого глава государства инициировал создание нового трибунала, который сможет привлечься к ответственности россиян за "акт агрессии" или решение о вторжении в страну. Сейчас МКС рассматривает сугубо военные преступления. В свою очередь Нидерланды поддержали идею создания такого трибунала.

Фото: Associated Press

Страха перед преступником не должно быть

"Иногда мир боится отдать должное справедливости. Но я хочу призвать мир: не надо бояться. Агрессор должен почувствовать всю полноту правосудия. Это наша историческая ответственность, ответственность современного поколения – наказать (Россию – ред.) за преступление агрессии… Мир должен почувствовать себя полностью в безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что украинский суд обеспечит ответственность за преступления, совершенные российскими оккупантами. Однако единственный институт, способный отреагировать на первоначальное преступление России – это трибунал, а не "нечто гибридное, лишь формально закроющее тему".

Визит Зеленского в Нидерланды: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Там глава государства выступил перед парламентом. Затем посетил Гаагский суд и выступил на Всемирном форуме.

Что именно президент говорил в парламенте страны, пока неизвестно, однако, по словам нидерландского депутата Тома ван дер Ли, речь Зеленского "была впечатляющей", а слова "исторический момент" местные парламентарии употребляли много раз.

Правда, некоторые политики Нидерландов были возмущены визитом Зеленского в этот день. Глава нидерландской партии BoerBurgerBeweging (BBB) Каролин ван дер Плас выразила недовольство, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в страну 4 мая — в день, когда в Нидерландах чествуют жертв войны.

Читайте также: