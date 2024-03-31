"Украина победит, когда будет делать все сама!": волонтер, спасший сотни людей, резко высказался о войне

По его словам, важно понимать, что это не мы помогаем ВСУ, а ВСУ помогает нам.

Не надо ждать помощи. Каждый украинец должен ежедневно делать все возможное для приближения победы, а не ждать помощи от кого-то.

Так считает волонтер Константин Гудаускас, спасший сотни людей из оккупированной Киевщины. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

“Не слушайте никаких обещаний. Делать у себя все возможно. И у нас есть все, мы можем сами эту войну выиграть. Мы победим, когда осознаем, что нам никто ничего не даст. Мы сами должны сделать. И оружие сделать, и помочь нашим Вооруженным силам", – говорит Константин Гудаускас.

По его словам, важно понимать, что это не мы помогаем ВСУ, а ВСУ помогает нам.

“И когда люди это поймут, тогда мы ускоримся к победе. Надо каждый день это осознавать. Мы каждый день можем подарить два, три, четыре часа своего времени, чтобы помочь в этой победе самим себе. А не ждать, что вот он военный, он ушел и должен одержать мне эту победу, освободить какое-нибудь село и так далее. Это от каждого из нас зависит, и не важно какого ты возраста”, – рассказал волонтер.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео РОССИЯНЕ ЕЖЕДНЕВНО НАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ, МАТЬ КОТОРОЙ УБИЛИ! Эти зверства шокируют! | Гудаускас

Читайте также: