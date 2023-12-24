Украина под обстрелом россиян: какие области были под ударом – последствия

В течение суток ряд областей Украины был под ударом российских окупантов. Враг обстрелял ракетами, беспилотниками и артиллерией.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций – читайте в материале ТСН.ua.

Хмельницкая область

Ночью во время сигнала воздушной тревоги силами и средствами ПВО в области уничтожен вражеский БПЛА типа "Shahed". По поводу травмированных, погибших и повреждения имущества — сообщений не поступало. Данные уточняются.

Кировоградщина

Вчера над городом Кропивницким и Александрийским районом наши защитники сбили 4 ракеты. Пострадавших нет. Есть разрушение крыш, заборов, авто. Ночью в области сбили вражеский дрон, обошлось без пострадавших и разрушений.

Черниговщина

В сутки — 15 обстрелов (64 взрыва). Враг стрелял из минометов, артиллерии, САУ, дважды запускал с вертолетов неуправляемые ракеты, запускал FPV дроны. Под обстрелом Новгород-Северский и Корюковский районы. В приграничной деревне пострадал гражданский автомобиль и загорелся нежилой дом — из-за попадания FPV дрона.

Сумщина

Ночью россияне совершили 2 минометных обстрела приграничных территорий и населенных пунктов области. Обстрелы получили Середино-Будская (3 взрыва) и Великописаревская (3 взрыва) общины. В результате обстрела Середино-Будской общины повреждено здание дома культуры. Информация о пострадавших не поступала.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская общины. Новослободская община: в результате обстрела поврежден частный жилой дом. В Краснопольской общине в результате обстрела поврежден магазин.

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Запорожская

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 158 ударов по 23 населенным пунктам области. Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 43 беспилотниками Широкое, Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Гуляйпольское, Роботино, Волшебное, Полтавку и Малые Щербаки. 114 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Левадного, Роботиного, Белогорья, Малиновки, Преображенки, Пятихаток, Плавней, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел. Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Днепропетровщина

В течение вчерашнего дня враг четырежды обстрелял Никопольщину из артиллерии. А еще направил 9 дронов-камикадзе.

Досталось районному центру, Марганецкому и Покровскому сельским общинам. Пострадал 49-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением его доставили в больницу.

Повреждены два предприятия, административное здание, 9 частных домов, пятиэтажка, два гаража, парник, несколько хозяйственных построек, авто, линия электропередач и газопровод. Силы ПВО за сутки сбили ракету в Днепровском районе и 6 БПЛА в Криворожье, Днепровском и Синельниковском районах. Обломками БпЛА, которые упали в Илларионовской общине Синельниковщины, повредили 6 частных домов и 2 хозяйственные сооружения, зацепило также линию электропередач. Ночь тихо.

Харьковщина

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Избицкое Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Берестово, Большой Бурлук, Строевка, Бологовка Купянского района.

Ночью враг обстрелял с. Подсреднее Купянского района. Пострадали два человека 34 и 65 лет. Пострадавших с обломочными ранениями госпитализировали. Вчера в результате вражеского обстрела с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных домовладения и газопровод. Пострадавших нет. Также оккупанты произвели обстрел г. Купянск. Горел частный дом. Без пострадавших.

Луганщина

Враг активно применяет авиацию и беспилотники, атакуя наши позиции. Удары с неба претерпела территория Серебрянского лесничества, где на земле противник не может добиться успеха. Всего оккупанты более 150 раз открывали огонь по украинским защитникам и освобожденным селам. Досталось Белогоровке и Невскому. За сутки противник совершил 152 обстрела (569 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов – 7 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Нью-Йорк, пгт Северное, с.Георгиевка, с.Новоукраинка. Повреждены 13 жилых домов, 2 хозяйственные постройки, 4 гражданских автомобиля, 2 служебных автомобиля, грузовой автомобиль, трансформатор, тепловоз, ЛЭП 110кВ, энергоблок 330кВ. За сутки в Донецкой области: 6 раненых.

Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БпЛА типа "Shahed 131/136».

Вчера враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской общины. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 88 обстрелов (425 снарядов), из них по г. Херсон — 20 обстрелов (71 снаряд).

Оккупационные войска атаковали Станислав из беспилотника. От полученных ран погиб 69-летний местный житель.

Также враг ударил о критической инфраструктуре Херсона. Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар. Под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений. В Херсоне из-за вражеских обстрелов пострадали семь человек. Среди них — 15-летний ребенок, который в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Четверым херсонцам, 39, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали 21-летнего мужчину и женщину 85 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Ночью 24 декабря русская армия обстреляла центральную часть Херсона. Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья. На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

Также в Центральном районе города при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается. За сутки по области 4 человека погибли, еще 9 получили ранения (из них один — ребенок).

Напомним, ночью 24 декабря оккупанты атаковали Украину дронами. Что известно – читайте на ЗДЕСЬ.

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