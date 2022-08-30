Украина получила от ЮНИСЕФ "вакциномобили": какие у них функции и прошли ли тест-драйв от Ляшко (фото)

Медики получили от ЮНИСЕФ специальные автомобили, в которых они смогут транспортировать вакцину быстро и безопасно, ведь оборудованы авто морозильными камерами.

Уже сегодня эти "вакциномобили" направляются в областные центры, в медучреждения, работающие с препаратами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил ЮНИСЕФ, которые помогли еще и с оборудованием, что позволит надежно хранить вакцины, в частности, против COVID-19, обеспечивая соблюдение "холодовой цепи".

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Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что эта помощь позволит нам вовремя и быстро довозить вакцины, а также перераспределять их между разными учреждениями здравоохранения.

"Это одна из поддержок в глобальной, которую министерство здравоохранения реализует совместно с ЮНИСЕФ", – сказал Ляшко.

После осмотра "вакциномобилей" министр даже сделал небольшой тест-драйв одного из них.

Первую партию из 10 автомобилей передала во время своего официального визита исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

"Для меня — это большая честь передать оборудование холодовой цепочки Украине, поскольку мы знаем насколько важен процесс вакцинации от коронавирусной инфекции и вообще рутинная иммунизация для детей. Мы знаем насколько это важно и насколько это сложно, особенно во времена, когда до сих пор бурлит война", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Кроме того, как добавляют в Минздраве, Украина начинает получать вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за счет доноров – агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Японии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии, столбняка, кору-краснухи-паротита и бешенства. В целом Украина получит более 1,5 миллиона доз, как гуманитарную помощь.

Напомним, в Украину доставили 100 тысяч доз вакцины Janssen от коронавируса.

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