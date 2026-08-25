Украина получила ракеты к Patriot и не только: детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поступление новой партии ракет для систем противовоздушной обороны. В частности, государство получило дополнительные ракеты для комплексов Patriot, а также другое вооружение для защиты неба.

Об этом Зеленский проинформировал на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщили корреспонденты ТСН.

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Украина получила некоторое количество ракет для усиления ПВО.

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«Не буду говорить, от какого из государств подтверждение нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем сбивать ракеты врага. Ну и если честно, тоже не буду говорить сколько, но еще немного зашло ракет Patriot«, — рассказал Зеленский.

Президент отметил, точное количество полученных ракет к Patriot он не будет разглашать, однако подчеркнул, что Украина нуждается в большем их количестве.

Зеленский также выразил признательность Эстонии за выделение 0,25% военной поддержки Украины и подтверждение сохранения этого уровня финансирования в следующем году. Кроме того, он отметил подтверждение отдельного финансирования в рамках Drone Deal.

«Мы проговорили с Латвией. Я уже понимаю приблизительный объем денег на этот год и на следующий год по Drone Deal. Также это co-production и 90% дронов, которые будут производиться, будут идти в Украину», — рассказал глава государства.

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Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что для успешного прохождения зимы стране требуется не менее 300 ракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot. Он отметил, что дипломаты активно работают с партнерами по усилению ПВО и обеспечению энергооборудованием.

К слову, премьер-министр Великобритании Энди Бернэм планирует посетить США в сентябре и убедить президента Дональда Трампа передать Украине дополнительные ракеты для Patriot. Во время первого визита в Киев Бернем акцентировал на острой потребности Украины по меньшей мере в 300 таких ракетах для защиты энергетики от российских ударов.

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