Украина после 2025-го: что мы потеряли, где выстояли и что готовит 2026 год

Один из самых опасных для Украины. Каким был «переговорный» 2025 год? / © ТСН

Реклама

2025 стал одним из самых сложных для украинского фронта: интенсивность боевых действий возросла, а характер войны изменился под давлением беспрецедентных дроновых технологий и истощения армии. К этому добавился новый фактор — возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что развернуло американскую политику в сторону более агрессивного давления на Украину. Следовательно, все дальнейшие события на фронте неизбежно будут переплетаться с решениями и заявлениями, которые будут звучать из Вашингтона.

Это был год, когда Силы обороны Украины (СОУ) покидали Курщину, выросли угрозы на Сумском и Донецком направлениях, активизировалось давление на Днепропетровщине и появилась еще одна угроза прорыва — Запорожская область. Год, когда переговоры и давление, кулуарные договоренности и возвращение Путина из международной изоляции стали фоном попыток сформировать фундамент возможного завершения войны.

Как развивались события на фронте в течение 2025 года? Какие бои стали решающими и почему? Где были допущены ошибки? Как политика Вашингтона оказывала влияние на линию столкновения? В каком состоянии Украина входит в 2026 и что ждать дальше — читайте в материале TSN.ua.

Реклама

Возвращение Трампа и пауза разведданных США

2025 год на фронте для Украины начался потерей города Курахово, что в 30 километрах к югу от Покровска. 11 января аналитический проект DeepState подтвердил: город оккупирован. Это фактически дало старт главной российской кампании 2025 года — битве за Покровск. Параллельно с этим в Белый дом возвращается Дональд Трамп. Именно его политика, контрастные заявления, мирные инициативы и громкие ультиматумы мгновенно стали частью военной реальности Украины. Все, что будет происходить на поле боя в ближайшие месяцы, неизбежно будет переплетаться с принимаемыми решениями за тысячи километров.

В феврале США уже сделали ряд шагов, перекроивших геополитический ландшафт. Посреднические инициативы Трампа и его команды, направленные якобы на скорейшее прекращение войны, сопровождались параллельными попытками возобновить диалог с Кремлем и публичной критикой Европейского Союза и союзников по НАТО. Это подвергло сомнению истинные намерения Вашингтона и породило серьезные сомнения как в Киеве, так и в западных столицах: остается ли новая администрация союзником Украины или ее фокус опасно смещается в сторону Москвы?

Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля в Белом доме только посеяла сомнения. Переговоры завершились конфликтом, обнажив пропасть между позициями сторон и окончательно развеяв и без того хрупкие иллюзии о справедливом мире.

Наступление РФ на Курщине

На этом фоне в США был принят ряд решений. В частности, в конце февраля — начале марта 2025 года администрация Трампа приостановила обмен разведывательными данными с Украиной. И именно в этот период российское командование активизировало усилия по вытеснению украинских сил из зоны проведения Курской операции. По мнению ISW, решение Вашингтона могло иметь разрушительный эффект для украинских защитников, поскольку дало России временное окно, когда ее маневры остались малозаметными и несвоевременно обнаруженными. СОУ фактически сковывали под Суджей значительные группировки российских войск, не позволяя им маневрировать или опрокидывать силы на другие участки фронта. Украинский плацдарм в Курской области стал для Москвы неприятным стратегическим узлом, требовавшим постоянного внимания, людей и техники. РФ была вынуждена содержать там большое количество подразделений, включая артиллерию и резервы. По состоянию на конец февраля почти 400 квадратных километров российской территории находились под контролем Сил обороны Украины, но впоследствии ситуация для украинских подразделений существенно ухудшилась.

Реклама

После кратковременной паузы, вызванной серьезными потерями и необходимостью перегруппировки, на линии столкновения в районе Курской операции вновь появились северокорейские военные. В январе-феврале 2025 года Кремль мог получить дополнительно около трех тысяч бойцов КНДР.

Параллельно Москва осуществила масштабное усиление собственной группировки в этом районе. На Курское направление фронта были брошены большие силы русской армии, включая элитные подразделения, которые перебросили с других направлений фронта. Именно после середины января, когда россияне завершили концентрацию сил и ввели в сражение обновленные корейские подразделения, ситуация для СОУ в Курской области усложнилась. РФ смогла постепенно вытеснять украинские подразделения на отдельных участках, используя численное преимущество, плотный артиллерийский огонь и постоянные штурмы смешанных российско-северокорейских групп.

Курская область, 1 февраля 2025 года

Сумская область, декабрь 2025 года. Источник: DeepState

Выход украинских сил был постепенным: на отдельных участках ВСУ отходили к государственной границе уже 15-17 февраля, а впоследствии оборона была полностью переведена на украинскую территорию. Отступление украинских подразделений из Курской области стало одним из наиболее значимых событий марта 2025 года на театре военных действий.

Инструктор ВШК имени полковника Евгения Коновальца Артем Зибалов на позывной «Слон» в комментарии TSN.ua рассказал, что Курская операция в целом имела положительное значение для СОУ.

Реклама

В первую очередь она стала ощутимым психологическим ударом по противнику. Впервые с 1943 г. иностранная армия оказалась на территории России — факт, о котором уже сказано немало, но его значение трудно переоценить. Операция продемонстрировала, что российская армия совсем не так сильна, как пытается выглядеть. И это имеет огромное значение. Одной из мощнейших черт российской военной машины является умение создавать иллюзию своей непобедимости — «надувать щеки». На самом же деле российские силы значительно слабее, чем хотят казаться, и мир нередко подвергается этой «демонстративной браваде».

«Я недавно слушал одного американского блоггера, очень влиятельного среди МАГА. И он говорит: „Вы же не хотите, чтобы из-за Донбасса погиб Арканзас“. То есть, в мире многие боятся россиян. Ведь они же „страшные“, они — „непобедимые“. И здесь украинская армия входит в Курскую область», — говорит военный.

Артем Зибалов отмечает: «Курская операция нанесла противнику заметные потери и имела важные тактические последствия. Одним из ключевых результатов явилось значительное пополнение обменного фонда. На большинстве участков фронта украинские подразделения пленяют преимущественно военнослужащих низкого уровня, которых российское командование фактически не ценит. Договориться об их обмене крайне сложно. В Курской области удалось захватить срочников и бойцов кадыровских формирований, которых Россия была вынуждена быстро менять. Сам факт возвращения собственных людей имеет принципиальное значение и для войска, и для общества. Это сигнал каждому украинскому военному, что государство делает все возможное, чтобы вернуть пленных домой. Еще одним важным результатом сделки стала длительная сковка значительных российских сил, что ограничило возможности врага на других направлениях.

«Обобщая, можно сказать такое — выиграть войну невозможно, действуя исключительно в режиме пассивной обороны. Без мер на вражескую территорию — нам не победить. Значительно лучше, если бы мы провели эту операцию в 2023 году вместо наступления на Запорожское направление. Возможно, нам было бы лучше выйти из Курской области чуть раньше. Окончательное заключение по Курску мы сможем сделать, когда станут известны цифры: задействованных сил и потерь с обеих сторон. Наступление в 2023 году имело бы еще одно преимущество: тогда не было такого количества дронов, а дронов на оптоволокне не было вообще. Но здесь мы всегда отстаем. На Запорожском направлении нужно было наступать еще в 2022 году синхронно с наступлением под Харьковом. На Курск наступать в 2023 году», — считает военный.

Реклама

Инструктор ВШК имени полковника Е. Коновальца, историк Артем Зибалов «Слон»

По словам военного, в 2024 году развитие дроновых технологий фактически делает невозможным проведение масштабных наступательных операций. Классические принципы стратегии — концентрация сил и их взаимодействие — перестали работать в условиях тотального наблюдения. Любая попытка сосредоточить подразделения для прорыва сразу становилась заметной противнику, получавшему время и возможность подготовить противодействие. На этом фоне сам факт удачной организации и проведения Курской операции стал исключением: украинским силам удалось выполнить то, что в современных условиях считается практически невозможным.

В то же время Артем Зибалов не видит связи между прекращением передачи США разведданных Украине после конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме и решением Сил обороны покинуть Курщину.

«Как бы мы ни делали ничего — Трамп поступил бы так же. Скажу больше: чем больше мы нарвано ведем себя, действуем самостоятельно и агрессивно, тем больше с нами считаются. США, а тем более Европа, уже далеко не такие, как раньше. Обратите внимание, какая свистопляска сейчас вокруг Венесуэлы. Что это за цирк? Что там той Венесуэлы? Америка могла бы смять режим Мадуро в один момент. Но они этого не делают и не сделают. Увидите. Потому что „яиц“ нет, и так просто они не вырастут. Они могут на нас влиять настолько, насколько мы сами ведемся на их прихоти. Трамп, если бы мог, давно приказал бы нам сдаться. И он это пытается сделать периодически. Каждый такой Курск „возвращает его немного в реальность“. Эта операция привлекла к нам внимание. И Трамп не может игнорировать это. Если бы мы вели себя послушно, нам бы приказали сдаться. И, главное, потом сказали бы: „Да они же сами прекратили сопротивление, что мы могли сделать? Дать оружие? Кому? Тем кто сдался?“ — добавляет „Слон“.

Локальная «Сумская операция»

Уже в конце февраля российская армия пересекла государственную границу в Сумской области и попыталась продвинуться в глубь украинской территории. Этот маневр стал прямой попыткой вынудить ВСУ отказаться от удержания плацдарма в Курской области и растянуть украинскую оборону на новом направлении. Почти сразу после этого Россия активизировалась на трех участках: Белопольском, Хотинском и Юнаковском. В первые дни марта начали появляться сообщения о попытках прорыва российских штурмовых групп. Параллельно противник усилил артиллерийские и авиаудары по всей пограничной полосе. Пока на границе с Курской областью шли интенсивные бои, — Россия не снимала давление с другого критически важного направления — Покровского, которое стало главной целью российского наступления на Донбассе в 2025 году.

Реклама

События марта 2025 только закрепили ощущение, что война входит в новую фазу. Этот переход тесно связан с резкой активизацией внешнего влияния со стороны администрации Трампа, которая демонстративно пыталась «остановить войну» максимально быстро и любой ценой. Такие дипломатические маневры Вашингтона вместо деэскалации спровоцировали противоположный эффект. Именно из-за оживления переговорных процессов и разговоров о потенциальном перемирии российская армия активизировала наступательные операции по всей линии фронта.

Пасхальное перемирие: попытка остановить огонь, провалившаяся еще до начала

В апреле 2025-го Кремль начал очередной раунд своих «миролюбивых танцев», не имевших ничего общего с реальностью на земле. Диктатор Путин вдруг объявил о так называемом «пасхальном перемирии». Заявление, поданное с показной торжественностью, должно было создать иллюзию «жеста доброй воли»: боевые действия, мол, должны остановиться с вечера 19 апреля и до полуночи 21-го. Однако именно в эти дни линия фронта продемонстрировала совсем другую, более откровенную, правду о намерениях Кремля. На самом деле это оказался тщательно замаскированный тактический военный маневр. В последующие месяцы Путин еще не раз использует ту же схему: будет демонстрировать показную готовность к переговорам, параллельно продолжая агрессивное наступление на фронте и не отступая ни от одной из своих стратегических целей.

Украина давала четкие сигналы: Киев готов к реальному, не имитационному прекращению огня. Еще раньше Украина согласилась на американское предложение о 30-дневном прекращении боевых действий. Но уже 14 апреля президент Владимир Зеленский констатировал: «34 дня подряд Россия демонстрирует полный отказ от прекращения огня. Путин не готовит перемирие — он готовит продолжение войны». Со стороны Кремля не прозвучало никаких реальных сигналов о готовности к миру. И впоследствии военно-политическое руководство Украины констатировало: Россия использует перемирие для усиления и перегруппировки собственных войск.

Именно в апреле российские войска резко усилили штурмы по ключевым направлениям. Россияне продолжили наступление из района Новобахмутовки и Очеретиного в направлении Мирнограда; применяли рекордное количество авиаударов КАБами и перебросили подкрепление из-под Курской области.

Реклама

17 апреля 2025 года Зеленский заявил, что украинские бойцы отразили масштабную атаку российских сил под Покровском. Ударная группировка противника была фактически стерта с поля боя: уничтожено 115 единиц техники, ликвидировано около 200 российских военных. В этот же день Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил: основная нагрузка весеннего наступления врага легла на плечи подразделений ОТУ «Донецк». Именно они сдерживают горячий отрезок фронта. В то же время, аналитики Института изучения войны писали: апрель 2025 стал одним из самых интенсивных периодов российских наступательных операций на Донбассе с начала 2025 года. После переброски дополнительных резервов на Покровское направление, российские войска все агрессивнее давили на украинскую оборону, пытаясь найти слабые места.

Переговоры в Стамбуле: РФ накапливает силы на Сумщине

Май стал для Украины месяцем тяжелых испытаний как на поле боя, так и на дипломатической арене. На фоне ожесточенных боев все международное внимание было приковано к Стамбулу, где впервые за три года состоялась встреча украинской и российской делегаций. Ожидания разделились — от осторожного оптимизма до полного недоверия. Впрочем, сам тон переговоров быстро вернул всех к реальности. Заявления руководителя российской переговорной группы Владимира Мединского о готовности «продолжать войну год, два или даже три», стали наглядным подтверждением: у любого двустороннего диалога с Москвой нет никаких реальных перспектив, если мир не будет иметь рычагов принуждения Кремля к миру.

Параллельно на фронте ситуация только усугубилась. За период с марта по май 2025 года Украина потеряла около 100 квадратных километров территории в Сумской области под давлением российской группировки, численность которой оценивалась примерно в 67 тысяч военных. Владимир Зеленский тогда заявлял, что Россия накапливает войска на Сумском направлении, чтобы создать «буферную зону» вдоль границы, в то же время вынуждая Украину перебрасывать дополнительные силы с других участков фронта. Эта стратегия также объясняет и активизацию российских штурмов в Харьковской области.

Оккупация Сумской области, конец мая 2025 года. Источник: DeepState

«Паутина», ползучее наступление и ультиматум о капитуляции

В июне 2025 года Россия продолжила демонстрировать показательную «готовность» к дипломатическому урегулированию, наращивая интенсивность летней наступательной кампании. За фасадом миролюбивых заявлений Кремль реализовывал совсем другую стратегию: постепенное, медленное, но изнурительное продвижение на фронте. Хотя российские войска так и не достигли оперативно значимых прорывов, их тактика «ползучего наступления» приносила ряд локальных тактических успехов и работала на политический эффект. Москва пыталась создать иллюзию неуязвимости и неотвратимости, усиливая свои позиции перед потенциальными переговорами. Именно на это была направлена вся информационная составляющая российского наступления: показать, что российская армия без устали давит по всей линии фронта и имеет преимущество в ресурсах.

Реклама

Едва ли не самым резонансным событием начала месяца стала уникальная операция СБУ под кодовым названием «Паутина». Украинским спецслужбам удалось нанести беспрецедентный удар по российской стратегической авиации — поражено до 40 самолетов дальнего радиуса действия. Это не только серьезно ослабило боевые возможности противника, но и стало громким имиджевым провалом для Кремля, которого там не ожидали ни военные, ни политические элиты.

На этом фоне 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Встреча продолжалась около часа и завершилась без существенного прогресса. Показательно и то, что российские СМИ тогда опубликовали текст российского так называемого «меморандума», а на самом деле ультимативный набор требований больше похож на капитуляционный диктат. Москва настаивала на полном выводе украинских войск с территории четырех областей — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. И требовала официального признания этих территорий вместе с Крымом «русскими».

7 июня 2025 года российское Минобороны объявило, что его подразделения якобы пересекли админграницу Донетчины и зашли на территорию Днепропетровской области. Уже на следующий день Кремль поспешил развить этот тезис, заявив о «дальнейшем продвижении вглубь» и объяснив свои действия созданием так называемой «буферной зоны». В то же время, украинская сторона опровергла утверждение о прорыве, отметив, что никаких российских сил в Днепропетровщине нет, а все боевые столкновения продолжаются исключительно на территории Донецкой области.

Впрочем, уже тогда украинские военные предостерегали: бои на территории Днепропетровской области — вопрос времени. Российские войска системно подтягивали силы к границе, увеличивали интенсивность артиллерийских ударов и проводили разведку боем. Все это свидетельствовало о подготовке к более масштабным действиям и открытии еще одного направления наступления. В рамках летней кампании оккупантам удалось войти на территорию Днепропетровщины и закрепиться там. Контроль над приграничной зоной между Днепропетровской и Донецкой областями существенно упростил для России дальнейшее наступление на Покровск.

Реклама

Январь и декабрь 2025 года, продвижение россиян в Днепропетровской области за год. Источник: DeepState

«Добропольский прорыв»

Особого внимания заслуживает так называемый «добропольский прорыв» — эпизод, начавшийся накануне личной встречи президентов США и России на Аляске в августе. Это наступление имело скорее политический, чем чисто военный характер. Российское продвижение вглубь украинской обороны объяснялось, прежде всего, значительным численным преимуществом личного состава. Однако первоначальный успех оказался непродолжительным: выступление российских сил в районе Доброполья на Покровском направлении было быстро срезано СОУ. По официальным сообщениям украинской стороны, результатом успешной наступательной операции стало возобновление контроля над территорией площадью около 175 квадратных километров.

«Добропольский прорыв», август и декабрь 2025 года. Источник: DeppState

Российское командование отказалось от попыток развивать прорыв в направлении Доброполья, поскольку тактика «инфильтрации» не позволила создать и удержать устойчивые позиции. После этого РФ снова переключила основное внимание на Покровское направление.

Политический контекст этих событий был не менее показателен. Громкие заявления Трампа в июле 2025 года, в частности его «50-дневный» и «10-дневный» ультиматумы Путину, породили определенные надежды на изменение подхода Вашингтона и возможность сдвигов в процессе мирного урегулирования.

Однако демонстративный прием Путина на Аляске, красная дорожка и аплодисменты военному преступнику сразу же показали реальную цену риторики действующего хозяина Белого дома. Визит русского диктатора был подан Москвой как дипломатический прорыв. И это фактически вывело Путина из многолетней международной изоляции.

Реклама

Встреча президентов США и России 16 августа в Анкоридже была организована в спешке. И несмотря на то, что Трамп еще во время перелета заявлял, что потребует прекращения огня — переговоры завершились полным фиаско. Путин не сделал никаких уступок, но получил возможность продемонстрировать российским элитам и обществу, что его режим снова имеет голос на международной арене, а попытки изолировать Россию — провалились.

Покровск: город, изменивший войну

Покровское направление в 2025 году стало ключевым звеном российской наступательной стратегии в Донецкой области. Город имеет критическое логистическое значение. Его оборона опирается на разветвленную сеть дорог, обеспечивающих соединение с Краматорской агломерацией и всей системой украинских оборонных рубежей на западе области. В августе ситуация вокруг Покровска резко обострилась. На подступах к городу начались интенсивные бои: российские войска предприняли более сорока штурмовых попыток, пытаясь прорвать украинскую оборону. Из-за стремительного продвижения противника, местные власти были вынуждены объявить немедленную эвакуацию гражданского населения из города. Покровск оказался в зоне поражения русской артиллерии.

Кремль традиционно применил тактику фланговых обходов — создание угрозы охвата и отрезания путей снабжения, чтобы заставить украинские подразделения отходить во избежание полуокружения. Такой подход РФ использует уже не первый раз: так же российские войска пытались действовать под Авдеевкой, Угледаром, Курахово, стремясь отрезать логистику и подвести фронт к критическим коммуникациям городов. Такая стратегия позволяет врагу достигать целей с меньшими потерями, в то время как сам эффект «оперативного окружения» оказывает сильный политический и информационный эффект.

Несмотря на значительное давление, фланговый охват Покровска продвигался медленнее, чем ожидала Москва. На это повлияли несколько факторов: маневренность украинских резервов, эффективное использование дронов для уничтожения российских штурмовых групп, а также эшелонированная глубоко оборона Сил обороны Украины. Однако ситуация вокруг города существенно ухудшилась в течение сентября и стала критической к концу октября. Уже в конце ноября президент Владимир Зеленский подтвердил, что в город проникли около 300 россиян.

Реклама

Вид Покровска, по состоянию на начало декабря 2025 года. Скриншот с видео

Украинские военные говорят и о ряде других допущенных системных ошибок в Покровском направлении. Одна из ключевых — недостаточно подготовлены и не до конца организованы оборонные рубежи. Впрочем, главным симптомом этих просчетов стал термин, который в конце 2025 г. вошел в ежедневный лексикон фронта: «инфильтрация». Им обозначают не столько маневры противника, сколько следствие острого дефицита пехоты. Из-за нехватки личного состава между украинскими позициями образуются промежутки, по которым российские группы буквально проникают вглубь обороны, создавая постоянную угрозу окружения и дезорганизации.

«Если бы рассказать генералу фон Гутиеру (тому самому, создавшему тактику инфильтрации в 1917–1918 годах), что россияне якобы применяют „инфильтрацию“, он бы искренне удивился. Вероятно, он ответил бы, что это не „инфильтрация“, а ее имитация. На самом деле, они просто двигаются вперед, пользуясь тем, что на отдельных украинских позициях никого нет. Они проходят пешком по 20 километров, а иногда и больше, при этом понеся колоссальные потери. Из трех-четырех россиян до места назначения доходит только один», — объясняет инструктор ВШК имени полковника Евгения Коновальца Артем Зибалов.

Анализируя ошибки, сделанные на Покровском направлении, другие военные также обращают внимание, что отдельные опорные пункты существуют только формально и не могут полноценно выполнять свою функцию. Позиция не будет эффективна, если ее не прикрывают дроны-разведчики, артиллерия и FPV-расчеты. Ситуацию усложняют еще и неточные доклады с мест, что создает ложное представление о реальном состоянии оборонительных линий и усложняет управление боем.

«Об ошибках: обе армии уже истощены и истощены значительно сильнее, чем все думают. Прежде истощение является психологическим. Конечно, иногда россиянам удается заштурмовать определенные позиции. Но в девяти случаях из десяти они просто нащупывают участки, где у нас практически ничего нет. А нет, потому что командование отдельных подразделений — бестолковое и совершающее преступные действия. У нас были потеряны позиции, переданные одной из бригад. Там было четыре опорных точки, но люди стояли только на одной. На трех других не было никого, но в рапортах докладывали, что там все хорошо, что личный состав находится на местах и несет службу. И такие случаи бывают регулярно», — отмечает военнослужащий «Слон».

Реклама

По словам Артема Зибалова, когда речь идет о флангах, следует учитывать, что линия фронта сегодня простирается на тысячу, а иногда и более двух тысяч километров. Любое подразделение всегда расположено между двумя другими: имеет правый фланг — стоящее справа справа и левое — стоящее слева. И каждое из этих подразделений также имеет свои фланги. Поэтому, где бы враг не приступил, он в любом случае будет атаковать чьи-то фланги. Наступления по флангам — это классическая тактика, которой уже более двух тысяч лет. Однако нынешняя российская тактика несколько иная. Ее суть не столько в ударе по флангам, сколько в стремлении продвинуться к точке, с которой российские дроны могут добираться до украинских логистических путей. Именно это сейчас является основным и наиболее эффективным тактическим приемом врага, время от времени обеспечивающего им успехи оперативного масштаба.

Стоит добавить, что особенностью боев за Покровск стало беспрецедентное количество дронов с обеих сторон. Сформировалась большая килл-зона, в которой перемешаны одновременно украинские и российские силы. Осенние дожди существенно ухудшают логистические возможности обеих сторон, однако самое активное использование российским командованием одного из своих наиболее эффективных дроновых подразделений «Рубикон» стало одним из решающих факторов, резко ограничивших способность Украины стабильно поставлять войска в районе Мирнограда и Покровска. По словам украинских бойцов, такого колоссального количества дронов не было за все время полномасштабной войны. Поля и дороги на подступах к городу буквально покрыты оптоволоконными кабелями.

«То, что подразделения недоукомплектованы и некоторые командиры заслуживают путешествия под трибунал — только ленивый не сказал», — отмечает «Слон».

Оценивая состояние оборонительных укреплений, он отмечает, что в разные периоды (в 2022-м, 2023-м и 2025-м годах) ситуация повсюду оставалась неудовлетворительной. Укрепления не создавались раньше времени, а если и строились, то некачественно. В качестве примера военный упоминает бетонные «дома» между Боровой и Изюмом, которые стали символом неудачного подхода к фортификациям. Одной из ключевых системных проблем он считает отсутствие в подразделениях штатных инженерных формирований, ответственных за строительство обороны. Формально в каждом батальоне есть инженерно-саперный взвод, но он работает преимущественно со взрывными задачами — установкой или снятием мин. А потребность заключается в отдельных специализированных подразделениях, которые занимались исключительно сведением фортификаций для конкретной бригады или даже батальона. Такие подразделения должны иметь соответствующую технику, квалификацию и работать с учетом реалий войны. Их задача — строительство оборонных сооружений в соответствии с техническими требованиями командиров тех частей, которые в дальнейшем должны занимать эти позиции.

Реклама

«Вопрос в том, сохранили ли свою актуальность в целом классические полевые фортификации. Однозначно да, но с учетом новых реалий. В этом нет ничего неожиданного. Например, во время Первой и Второй мировых войн вроде бы использовали те же элементы: траншеи, стрелковые ячейки, блиндажи, доты, ходы сообщения. Но стоит посмотреть, как именно они были устроены. Изменения были колоссальными. То же происходит и сейчас. В общем, многие процессы, которые мы наблюдаем сегодня, являются особенностью именно этого этапа войны. Это касается не только фортификаций. Сейчас ведутся разговоры о том, что бронетехника якобы потеряла актуальность, а танки уже несколько раз „похоронили“. Вспомним, как в 2022 году после больших потерь российской авиации многие решили, что пилотируемая авиация уже отжила. Попытайтесь сейчас рассказать это тем, кто сидит под ударами КАБов. Окопы, танки, вертолеты — все это еще долго будет оставаться на поле боя», — заключает «Слон».

В то же время, издание The Telegraph пишет, что Покровск стал городом, изменившим войну в Украине. По словам журналистов, именно этот город стал символом нового этапа — хаотического, рассеянного городского сражения без четкой линии фронта, где враг больше не приходит танковыми колоннами. Мелкие диверсионные группы просачиваются в город, смешиваются с гражданскими, маскируются под своих и точечно «разъедают» оборону.

Покровск 1 января 2025 года и декабрь 2025 год. Источник: DeepState

Москва неоднократно пыталась выдать желаемое за действительное, отчитываясь о «захвате Покровска». Но каждый раз эти заявления разбивались о сухой реальности сводок Генштаба ВСУ. Для Кремля падение этого города стало бы идеальным пропагандистским трофеем — доказательством тезиса о неспособности Украины удержать Донбасс. Однако по состоянию на конец декабря российский сценарий так и не сработал: враг контролирует только половину города и не может туда спокойно заходить из-за работы украинских дронов.

Мирноград: «серая зона» замкнулась

«Серая зона» вокруг Мирнограда замкнулась. В городе ведутся бои. Это город, расположенный в нескольких километрах от Покровская и фактически входит в один из важнейших логистических узлов украинской обороны на этом отрезке фронта. Российские силы пытаются парализовать украинскую логистику в этом районе и лишить защитников возможности получать подкрепления и поставки. По оценкам ISW, после инфильтрационных и штурмовых действий российские силы контролируют не более 49% территории Мирнограда. Кремлевские рапорты о «захвате города» снова разошлись с реальностью: 27 декабря Генштаб ВСУ официально опроверг эти заявления, отметив, что контроль над Покровском так и не был установлен, несмотря на почти 150 дней непрерывных боев.

Реклама

Мирноград, январь-декабрь 2025 года. Источник: DeepState

«Последствия неприятны, как и любые потери, но эффект домино не будет. Потеря Авдеевки в перспективе могла иметь гораздо более тяжелые последствия. Значение содержания Покровска и Мирнограда состоит в том, что враг очень заинтересован в их захвате. Россияне стянули туда почти все доступные силы. Они продолжают наступать на нескольких направлениях, но основная группировка сосредоточена именно под Мирноградом. Если город упадет, эти силы будут переброшены на другие участки фронта. Вспомним, сколько ресурсов они потратили на наступление в районе Купянска и сколько шума сопровождало эти действия. А что имеем сейчас? Мы очищаем Купянск. Как это произошло? У россиян просто не хватает сил, чтобы удержать свои временные успехи на этом участке», — говорит военнослужащий «Слон».

Северск и Лиман — ключ к Славянску.

Северск и Лиман — два города, которые закрывают Славянск с разных сторон. Активная оборона Северска продолжалась восемь месяцев. Обстановка в районе города, по данным аналитического проекта DeepState, стремительно усложнилась в начале декабря. Город фактически оказался на грани потери контроля, а российская пехота постепенно продвигается в глубь населенного пункта.

23 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что подразделения Сил обороны покинули Северск в Донецкой области. В то же время бои в близлежащих районах не прекращаются. Военные отмечают: противник имеет существенное преимущество в живой силе и технике и, несмотря на значительные потери, продолжает интенсивные наступательные действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью " 24 каналу " заявил, что украинские подразделения отошли из города Северск, чтобы избежать потерь среди пехоты при интенсивном давлении российских сил.

Реклама

Северск, продвижение россиян за год. Источник: DeepState

Российские войска существенно нарастили пехотное присутствие на Лиманском направлении, рассматривая его как одно из ключевых в планах полного захвата Донецкой области. Противник концентрирует силы в так называемом «ударном кулаке», делая ставку на тактику «инфильтрации» и попытки локальных прорывов. Отдельной проблемой стала расширенная «килзона» — зона сплошного поражения, серьезно усложняющая обеспечение подразделений.

Продвижение России на Лиманском направлении за год. Источник: DeepState

Харьковщина: Купянск, Волчанск

Российское наступление в сторону Купянска продолжается с конца 2024 года и активизировалось в 2025-м. Купянск имеет естественное преимущество в виде реки Оскол, ограничивающей российские попытки переправить тяжелую технику. В 2025-м Россия медленно оттеснила ВСУ от Оскола и продвинулась на запад, заняв ряд деревень в Купянском районе. А в конце сентября город Купянск полностью закрыли на въезд из-за проникновения в город диверсантов.

Купянск январь и декабрь 2025 год. Источник: DeepState

В случае захвата этого города российские войска получили оперативный выход на Лиман, Изюм и Славянско-Краматорскую агломерацию — одно из направлений, которое Москва годами рассматривала как плацдарм для дальнейшего наступления на центральный Донбасс. Впрочем, кремлевские заявления о «полном контроле над Купянском» так и остались пропагандистской декларацией. Благодаря активным поисково-ударным действиям, украинские военные смогли отбросить российских захватчиков и сорвать этот сценарий.

12 декабря Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области.

Реклама

По словам Сырского, Купянское направление стало одним из показательных примеров успешных действий Сил обороны Украины в 2025 году. В настоящее время украинские подразделения полностью зачистили от российских войск плацдарм на реке Оскол севернее Купянска, нанеся врагу не только военное поражение, но и ощутимый информационно-психологический удар.

Купянск, 29 декабря 2025 год. Источник: DeepState

Параллельно Россия интенсивно штурмует Волчанск — важный пограничный узел Харьковщины. Этот город стал одним из самых показательных примеров российской разрушительной тактики «выжженной земли». Город, который до начала масштабной войны был спокойным пограничным центром, практически полностью уничтожен. Многомесячные обстрелы, штурмы и авиаудары РФ превратили жилые кварталы в груды обломков и обгоревшие каркасы зданий. Инфраструктура разрушена, коммуникации прерваны, а улицы выгорели от непрерывных взрывов. Волчанск в буквальном смысле стерт с карты и фактически прекратил существовать как город.

Волчанск, стертый россиянами. Источник: DeepState

Но в рамках провозглашенной Путиным концепции создания «буферной зоны», оккупанты не отказываются от попыток захватить этот город. Несмотря на заявления Путина и Герасимова 1–2 декабря о «полном взятии» Волчанская, Украина и независимые аналитические источники опровергают такие утверждения.

Волчанск, январь-декабрь 2025 года. Источник: DeepState

Запорожская область: «тихий фронт», где РФ пошла вперед

Пока внимание мира было приковано к ожесточенным боям за Покровск, Россия тихо и последовательно разворачивала еще одно наступление — на Гуляйпольском направлении. Под прикрытием информационного шума вокруг Донетчины, где решалась судьба нескольких ключевых городов, российские войска начали наращивать давление в Запорожской области, открывая новый фронт угрозы. После серии неудачных попыток сместить украинскую оборону возле Орехова, враг начал искать более слабые участки фронта и обратил внимание на степные районы вокруг Гуляйполя. 11 ноября спикер Сил обороны Юга подтвердил: украинские войска оставили позиции вблизи пяти сел возле Гуляйполя.

Реклама

По данным аналитиков DeepState, ситуация в направлении резко обострилась после потери Полтавки и Успеновки. Вернуть эти рубежи уже не было возможности, поэтому одному из подразделений штурмовых войск срочно поставили задачу — оборудовать новую линию обороны к югу от Новоуспеновского. В это время 102 бригада терробороны, несмотря на усталость, значительные потери и сложность боев, продолжала удерживать правый фланг и сдерживать натиск противника. Дальнейшее развитие событий оказалось еще более опасным. Российский прорыв слева от позиций 102 бригады создал реальную угрозу охвата украинских сил с фланга и выхода врага им в тыл. Дополнительную дезорганизацию вызвал инцидент в одном из временно оказавшихся без управления батальонов. Бойцы не получали указаний от командования и были вынуждены самостоятельно решать вопросы ухода. В результате почти две роты, разбившись на небольшие группы, покинули район Зеленого Гая и Высокого.

27 ноября украинский проект DeepState писал, что Украина была «в шаге от потери Гуляйполя». Однако благодаря успешным действиям военного командования Сил обороны российские оккупанты существенно замедлили продвижение. Однако уже к концу декабря, DeepState фиксирует Гуляйполе как «серую зону». Противник пытается закрепиться с востока и северо-востока, продвигаясь в жилую застройку и периодически прорываясь в центральные кварталы. В то же время, подразделения ВСУ удерживают позиции на западных окраинах города — там продолжаются ожесточенные бои. Россия применяет «инфильтрационную» тактику, забрасывая в город малые штурмовые группы с целью проникновения в глубь украинской обороны.

Об этом в эфире телемарафона 30 декабря заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Напряженной остается ситуация как на северных, так и на южных подступах: враг пытается расширить зону давления, в частности, из-за попыток прорыва из окрестных населенных пунктов. Гуляйполе остается одной из самых горячих точек южного фронта.

Наступление россиян на Гуляйпольском направлении, январь-декабрь 2025 года. Источник: DeepState

Аналитики ISW отмечают, что под Гуляйполем сосредоточено несколько бригад и дивизий Восточной группировки РФ, ведущие наступление сразу на нескольких участках фронта. В течение лета — осени их существенно усилили новыми подразделениями, которые были переброшены из других регионов. ISW подчеркивает: именно благодаря этому Россия смогла продвинуться примерно на 17 километров вглубь украинской обороны, переправиться через реку Янчур в районе Успеновки и приблизиться к окрестностям Гуляйполя с севера и северо-востока. Аналитики подчеркивают, что этот прорыв не являлся внезапным следствием «коллапса обороны», как это представляет российская пропаганда. Его обеспечило системное взыскание значительных российских сил на это направление в течение нескольких месяцев. Однако такая концентрация войск имеет и обратную сторону: чтобы развить наступление России придется привлекать еще больше подразделений в район Гуляйполя, что неизбежно снизит приоритет других участков фронта.

Реклама

Что ждать в 2026 году?

Украина прошла 2025 год с двойным давлением: с одной стороны — ползучее российское наступление; с другой — против решений, которые могут стоить ей территорий и суверенитета. Если отложить в сторону возможные политические сценарии и оценивать ситуацию исключительно с точки зрения военной логики, то текущие выводы ведущих аналитических центров — ISW, CSIS — формируют довольно четкую картину ближайших месяцев войны. Все ключевые тенденции сходятся в одном: Донбасс будет оставаться главной ареной российского наступательного давления. После многомесячного истощения украинских позиций Россия, вероятно, будет стремиться выйти к Константиновке, являющейся критическим логистическим узлом; Дружковка, формирующая опорную зону центрального Донбасса; Краматорска и Славянска.

В то же время Артем Зибалов «Слон» говорит, что российские войска пытаются наступать на многих направлениях, однако период, когда они могли равномерно давить по всей линии фронта, давно истек. Их ресурсы существенно истощены. Сегодня Россия способна максимально концентрировать силу только в одном месте. После завершения боев в районе Покровска — Мирнограда противник, вероятно, перебросит силы на другое направление: будет продолжать давить на Северское направление или пытается вернуть утраченные позиции под Купянском. Не исключены и другие варианты — Лиман, Гуляйполе, Константиновка. Все эти задачи россияне смогут выполнять только поэтапно, поскольку ресурсов на одновременное наступление в нескольких местах у них нет. Именно поэтому украинское командование упорно удерживает Покровск и Мирноград.

Военный отмечает, что у России сейчас нет возможности совершить глубокий прорыв с выходом в оперативное пространство. Причины две: нехватка сил и тотальное доминирование дронов, что делает невозможным скрытую концентрацию группировок. Их стратегия в значительной степени построена на надежде, что украинский фронт когда-то просто рухнет — что войска перестанут выполнять приказы и вернутся домой. Парадоксально, но на определенный внутренний обвал в России надеется и Украина — обе армии находятся на грани истощения. Путин продолжает «надувать щеки» — эта демонстративная самоуверенность остается ключевым элементом его политического плана. Он постоянно пытается создавать впечатление побед, хотя реальное положение дел у российских войск далеко от успешного.

Военный убежден, что в 2026 году бои продолжатся. После Мирнограда российские силы, скорее всего, будут переброшены на одно из нескольких направлений: Гуляйполе, Купянск, Лиман, Северск или Константиновку.

Реклама

«В течение года следует ожидать затяжных, изнурительных боев. Россия будет давить поочередно на разные участки фронта, концентрируя силы там, где видит шансы на прорыв. Победит тот, кто первым не сломается — в прямом и переносном смысле», — добавляет «Слон».

Европа, по мнению военного, несмотря на кризисные настроения, и дальше будет поддерживать Украину, ее стратегическая зависимость от стабильности в регионе остается определяющей. Относительно американской политики, инструктор выражает уверенность, что любые попытки давления на Украину рано или поздно потерпят поражение — политические маневры в США не способны перечеркнуть объективную геополитическую реальность.